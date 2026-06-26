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洛杉磯道奇隊明星二刀流大谷翔平，向來以冷靜穩健著稱，但在 24 日面對明尼蘇達雙城隊的先發登板中，大谷罕見地流露出情緒。原因在於道奇隊菜鳥捕手拉辛（Dalton Rushing）在場上的表現極度不穩，導致大谷在比賽中罕見地動用「投手自決權」，親自決定所有球種與配球。對於這種情況，道奇隊教練和老將也罕見聚集到拉辛身邊安撫他，這位菜鳥賽後也坦言被大家這樣「照顧」實在是很丟臉。比賽第二局，拉辛不僅在接捕上出現掉球失誤導致失分，更與大谷在配球思維上發生多次嚴重摩擦。大谷賽後受訪時坦言，該局發生了嚴重的暗號溝通錯誤，原本應是變化球的配球，拉辛卻預判錯誤導致失投。而在隨後的打席中，大谷對裁判判決提出挑戰，拉辛卻多次搖頭表示異議，儘管隨後證實大谷判斷正確，但這位年輕捕手的「強勢」反應已引發大谷不滿。進入第三局後，忍無可忍的大谷索性不看暗號，直接採取「自己來」模式，全權決定配球策略。令人意外的是，當大谷開始自己配球後，全場演出極高水準的壓制力，隨後四局僅讓對手站上兩次壘包，並狂飆 6 次三振，最終幫助道奇以4：3險勝雙城，完成橫掃。拉辛本場比賽表現可謂災難，不僅打擊4打數掛蛋，防守端頻頻出包，讓道奇球團高度重視。第三局上半，道奇資深老將弗里曼（Freddie Freeman）、總教練羅伯茲（Dave Roberts）、投手教練普萊爾（Mark Prior）以及心理素質教練華克（Bren Walker）集體圍在休息區與拉辛進行「深度談話」，場面相當罕見，顯然球團意識到這位菜鳥捕手的心理狀態已瀕臨崩潰。拉辛賽後羞愧表示：「這真的很丟臉，我不需要大家這樣照顧我，但我確實表現得很糟糕。無論是打擊還是守備，近期我都在谷底掙扎，我必須變得更好。」隨後他也坦言自己搞砸了，並向球隊和大谷道歉，「是我的錯。」道奇隊目前的捕手問題相當嚴峻。在大谷翔平賽季前 10 場先發中，皆由主戰捕手威爾·史密斯（Will Smith）搭檔，該時期大谷防禦率僅 0.74。然而史密斯本月因頸部發炎進入傷兵名單後，拉辛頂替上位，大谷在他配球下的防禦率竟高達 4.34，差距懸殊。總教練羅伯茲對此則展現了大將之風，強調大谷接管配球並非對拉辛的「羞辱」，而是為了讓投手在投球時更為自在。他表示：「當投手心中有疑慮時，本來就有權利拒絕暗號。當我們做出這個決定後，比賽節奏顯然順暢多了。」現年25歲的拉辛，儘管天賦出眾，但自從升上大聯盟以來，場上爭議頻傳。四月時他曾指控科羅拉多洛磯隊偷暗號遭到群嘲、對巨人隊李政厚受傷事件發表不當言論，甚至辱罵小熊隊捕手。道奇隊高層顯然深知拉辛的「麻煩性格」，但看中其強大的長打爆發力，即便他目前頻頻「凸槌」，仍需在主戰捕手史密斯歸隊前，儘速協助這位惹事不斷的菜鳥穩定情緒。