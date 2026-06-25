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遺傳擊敗環境？科學界劍指「保護性基因」

人類追求長命百歲的終極祕密，或許就藏在這3位巴西老婦人的血液裡！巴西三姊妹本月獲金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證，成為「全球最長壽三姊妹」，三人年齡加總高達316歲。這項罕見的長壽奇蹟引發國際科學界高度關注，巴西頂尖基因學者已正式啟動一項名為「長壽DNA」（DNA Longevo Project）的研究計畫，試圖從她們的基因組中，破解人類對抗衰老的關鍵密碼。這三位住在里約熱內盧（Rio de Janeiro）的長壽姊妹分別為：109歲的長姐萊維塔（Levita de Deus Nunes）、104歲的二姐索拉伊德（Zoraide de Deus Mota），以及103歲的小妹祖莉娜（Zulina de Deus Nunes）。這項研究由聖保羅大學（University of Sao Paulo）人類基因組研究中心主任、知名科學家扎茨（Mayana Zatz）教授主導。研究團隊指出，過去人們總認為健康長壽主要取決於後天的健康飲食與規律運動，但隨著年齡跨越百歲門檻，後天環境的影響力逐漸式微，真正決定能否健康老化的，其實是先天繼承的強大基因。扎茨教授表示，「透過DNA檢測，我們的目標是尋找體內的『保護性基因』，我們目前已知這類基因確實存在。一個家族中如果能有數位跨越百歲的人瑞，對我們的科學研究來說，是提高篩選辨識精準度絕無僅有的無價樣本」。研究團隊將系統性地對比這三姊妹與其他百歲人瑞，並與那些患有慢性病、失智症、身體衰弱的同齡高齡者進行基因圖譜交叉比對，藉此找出保護心臟、肌肉與認知功能免受歲月摧殘的特定基因性狀。協助金氏世界紀錄進行年齡驗證的全球權威高齡調查機構「LongeviQuest」執行長梅耶斯（Ben Meyers）分析，當手足們能同時達到如此驚人的高齡，遺傳因素無疑扮演了主導角色。不過，梅耶斯也指出了一個不可忽視的維度，「這三姊妹至今仍居住在彼此附近，她們擁有極為緊密的家族支持網絡。每當有需要時，家人隨時能提供協助。這種深厚的社區與家庭連結，同樣是支撐她們活得健康快樂的隱形盾牌」。