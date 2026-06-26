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洛杉磯道奇隊明星二刀流大谷翔平與菜鳥捕手拉辛（Dalton Rushing）之間的「溝通矛盾」已演變成球隊內部危機。在 24 日對陣明尼蘇達雙城隊的比賽中，拉辛因在捕手位置上多次對大谷的判斷提出質疑，甚至在場上直接搖頭表示不滿，引發了大谷罕見的情緒反應，最終大谷選擇拿回配球權。此舉不僅在現場引起騷動，網路上更湧現大批球迷憤怒留言，質疑拉辛沒搞清楚隊內地位，更有人告訴他「2條黃金鐵律」：大谷翔平永遠是對的。這場衝突在社群媒體 Reddit 上引發熱烈討論，球迷們對於拉辛無視球隊頭號巨星的行為感到不可思議。一名網友留言道：「大谷是7億美元的超級巨星，你是300萬美元的菜鳥；他是公司的執行長（CEO），你只是裝配線上的操作員。你到底憑什麼覺得自己能對他指手畫腳？」、「他沒聽過卡魯索名言嗎？你只是清潔工」、「羅伯斯摟著拉辛的肩膀，跟他說：『聽著，小子，大谷翔平想幹嘛就幹嘛，你聽見沒？』」更有球迷指出即便拉辛對好球帶的判斷可能有理，但在比賽進行中公開對大谷的挑戰行為進行質疑，不僅毫無意義，更只會製造球隊內部裂痕，「法則一：翔平永遠是對的。法則二：如果你覺得翔平錯了，就狠狠扇自己一巴掌，然後重新讀一遍法則一」。許多死忠球迷更直言：「我已經很久沒看過這種鬧劇了，上一次看到這種情況，還是普伊格（Yasiel Puig）時期。」拉辛在場上的暴走行為顯然已對比賽節奏造成影響。第三局上半，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）不得不罕見地在休息區與拉辛展開長談，甚至親手搭著他的肩膀進行「柔性勸導」。隨後，老將弗里曼（Freddie Freeman）及投手教練普萊爾（Mark Prior）也加入安撫行列，場面尷尬且突兀。大谷翔平在賽後保持專業，僅表示自己是以「身教」來示範如何配球，並強調兩人仍在互相學習階段。然而，拉辛顯然對自己的行為感到愧疚，承認自己近期在情緒控管上確實做得不足，並稱這是「成長路上的痛」。