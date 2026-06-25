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▲ 柯志恩與國民黨高雄市議員林義迪等人一同前往訪視多個積淹水區域，發現，旗山當地的排水溝因為堵塞，導致上午暴雨時，路邊出現大面積淹水情形。（圖／立委柯志恩辦公室提供）

高雄旗山、美濃、內門等地區今（25）日因大規模豪雨，傳出多處溪水暴漲、道路淹水情形，加上水保署發布土石流黃色警戒，旗山、美濃以及茂林等區也於午後宣布停班停課。立法委員柯志恩在結束立院行程後隨即趕旗美地區訪視多個積淹水區域。現場有災民向柯志恩陳情，表示辛苦種植的水蓮田整片被淹沒，泥沙還灌進一旁民宅，讓居民苦不堪言。對此，柯志恩表示，將協助災民爭取災損補助。柯志恩與國民黨高雄市議員林義迪、議員參選人李振豪、旗山南洲里里長黃吉祥等人一同前往訪視多個積淹水區域，柯志恩今訪視現場發現，旗山當地的排水溝因為堵塞，導致上午暴雨時，路邊出現大面積淹水情形。在雨勢稍歇後，林義迪與黃吉祥已立即請人進行清疏作業，高雄市政府也調派挖土機進場協助處理。此外，上午許多旗山、美濃通勤民眾的車輛，因為橋樑路面積淹水，導致車輛拋錨、動彈不得，相當危險。柯志恩也提出建議，未來在氣象署針對高雄發布西南氣流、颱風、外圍環流等可能導致強降雨的預報時，市府應針對旗山、美濃的跨河重要橋樑，將河川水位、上游山區雨量預報整合至智慧調度系統，提早做出預警性封橋決策，確保用路人安全。柯志恩表示，面對極端氣候，現有的防洪手段與措施都將面臨極大挑戰，過去「圍堵、加高堤防」的傳統治水模式已經到了極限，未來的防汛必須走向「承洪韌性與智慧調度」，才能減輕市民面對淹水痛苦。