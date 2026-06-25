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2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，除了場上踢得火熱，場外話題也不少，據西班牙媒體《馬卡報》報導，在網路上擁有超過2440萬粉絲的巴西著名靈媒兼占卜師巴伊亞娜（Vo Bahiana），在C組巴西與蘇格蘭之戰的賽前預言，外星人將降臨球場，且會綁架成千上萬人，不過巴伊亞娜的預言最終「翻車」，外星人並未現身，反倒是內馬爾（Neymar）回歸，完成個人連續4屆世界盃出賽，成為此役最大焦點。在網路社群上擁有超過2440萬粉絲的巴西著名靈媒巴伊亞娜，過去曾多次準確預測自然災害、名人逝世及政治動盪的占卜師，但這次似乎失準了。日前伊亞娜眼含淚水發出警告，稱外星人即將入侵地球，而他們的目標正是即將在邁阿密硬石體育場（Hard Rock Stadium）進行的世界盃小組賽蘇格蘭對決巴西之戰。「我必須告訴大家，我又夢到外星人入侵邁阿密的足球場了。我清清楚楚地看到他們在第1艘抵達的飛船裡把球員們帶走，而我當時就在那艘飛船裡面。當飛船升空時，母艦隨之降臨，並從足球場上綁架了成千上萬的人。我看到了無數的尖叫、無盡的哭泣、淚水與痛苦。」巴伊亞娜在一段瘋傳全球的影片中說道。巴伊亞娜表示，「我嚇壞了，因為這已經是我第2次夢到這件事。他們說24日（台灣時間25日）那天，在這場比賽、在邁阿密的這座足球場上，即將發生非常糟糕的大事。」不過巴伊亞娜的這番預言，並沒有成真，外星人未現身，巴伊亞娜的預言也成為這場比賽的趣味話題。雖然外星人沒現身，但巴西球星內馬爾回歸，在第76分鐘替補登場，迎來本屆世界盃首秀，完成生涯第4度世界盃登場，成為這場勝利之外的最大焦點。此役巴西靠著維尼修斯（Vinicius Junior）上半場完成梅開二度；下半場庫尼亞（Matheus Cunha）補上一球，攻進個人本屆第3球，最終，巴西以 3：0擊敗蘇格蘭贏得比賽。