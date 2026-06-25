日本贏球機率很高，特別是瑞典防守不穩，比賽應該有機會往大分走。

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▲日本隊主力前鋒上田綺世目前在賽會中已攻入2球，且在「預期進球數」（xG）排行榜上名列前茅。（圖／美聯社／達志影像）

推薦一：日本直接獨贏過盤

推薦二：上田綺世進球（分析師麥克米蘭推薦）

▲日本隊自從一年前在外圍賽輸給澳洲後，至今已保持了極長時間的競爭力。（圖／美聯社／達志影像）

▲瑞典將在小組賽最後一戰對上日本，本場比賽也將是F組的晉級生死戰，瑞典主帥波特（Graham Potter）表示這將是一場艱難比賽（圖／美聯社／達志影像）

2026年北美世界盃足球賽進入小組賽最後一輪關鍵時刻，F組的「藍武士」日本隊展現出驚人的競技狀態。在結束兩場小組賽後，日本隊憑藉1勝1和、積分4分、淨勝球高達+4的優異表現，目前與荷蘭隊並列小組第一。周五（26日），日本隊將在德州阿靈頓的AT&T體育場迎戰瑞典隊，只要保持不敗，即可穩穩鎖定晉級門票。國外運彩專家認為，與狀態極佳的日本隊形成鮮明對比，瑞典隊在本屆賽事的防守表現堪稱災難。根據最新統計，瑞典隊在短短兩場小組賽中已失掉6球，防線弱點在上一戰對陣荷蘭時徹底曝光，慘遭1：5血洗。瑞典近8場比賽中有7場總進球數超過3.5球，足以說明他們近期的比賽狀態。其中3場比賽，他們至少丟了3球。體育數據分析專家指出，瑞典隊的防線在面對紀律嚴明、跑動積極的對手時極為脆弱，防守端的預期失球數（xGA）表現不佳。反觀日本隊，在森保一（Hajime Moriyasu）執教下，球隊展現了極高的戰術紀律，過去6場國際賽事中，日本隊有5場成功「完封對手」，防守效率位居本屆賽會前段班。這種強大的防守根基，讓專家們一致看好日本能有效抑制瑞典陣中伊薩克（Alexander Isak）與哲凱賴謝（Viktor Gyökeres）等明星前鋒的進攻。《Covers》運彩專家羅蘇（Emanuel Rosu）表示，日本隊近6場正式比賽中有5場至少打進兩球。在世界盃至今的兩場比賽中，他們一共打進了4球。因此2.5球的盤口應該很容易被突破。日本隊目前的目標不僅是晉級，更希望奪下分組第一。由於目前淨勝球數與荷蘭隊持平，日本隊若想在積分榜上獨佔鰲頭，不僅要擊敗瑞典，還得確保比分差距足以超過荷蘭與突尼西亞之戰的結果。日本隊主力前鋒上田綺世目前在賽會中已攻入2球，且在「預期進球數」（xG）排行榜上名列前茅。面對防守破洞百出的瑞典隊，上田綺世與鎌田大地等進攻核心，預計將有大量射門機會。多位國際賭盤分析師均將日本隊視為本場比賽的熱門（Moneyline 賠率約 -114）。分析指出，日本隊目前心理優勢巨大，只需一場平局即可確保淘汰賽席位，這讓他們在戰術執行上擁有更大的容錯空間與心理穩定度。儘管日本隊有久保建英因膝傷缺陣，但這套運作成熟的3-4-2-1陣型在面對瑞典的3-4-1-2時，被認為能透過中場的高壓逼搶與兩翼的靈活調度掌握主動權。森保一賽前明確表示，球隊將維持一貫的「由防守帶動進攻」策略。各大運動媒體與資深分析師一致認為，瑞典雖然前場擁有伊薩克（Alexander Isak）與約克萊斯（Viktor Gyokeres）等頂尖球星的進攻威脅，但其防線根本無法抵擋日本隊極具紀律性的團隊小組配合。分析師羅蘇表示，日本隊自從一年前在外圍賽輸給澳洲後，至今已保持了極長時間的競爭力。瑞典隊在必須贏球才能穩奪晉級資格的壓力下，後防線必然會壓上而暴露大片空檔，這將完全落入日本隊最擅長的防守反擊節奏中。📍首選推薦：日本獨贏（賠率-117）📍總分推薦：全場總進球數大於2.5球（賠率-137）。專家預期兩隊都有能力破門，將輕鬆越過2.5球門檻。分析師麥克米蘭（Iain MacMillan）指出，日本前鋒上田綺世在本屆賽事的預期進球值（xG）高達1.7，在所有參賽球員中高居第14名。他在此前兩場小組賽中已攻入2球，面對這條丟了6球的瑞典防線，他極有機會再度建功。球員個人推薦：上田綺世在比賽任何時間進球（賠率+141）日本隊目前的目標不僅是晉級，更希望奪下分組第一。由於目前淨勝球數與荷蘭隊持平，日本隊若想在積分榜上獨佔鰲頭，不僅要擊敗瑞典，還得確保比分差距足以超過荷蘭與突尼西亞之戰的結果。日本隊主力前鋒上田綺世目前在賽會中已攻入2球，且在「預期進球數」（xG）排行榜上名列前茅。面對防守破洞百出的瑞典隊，上田綺世與鎌田大地等進攻核心，預計將有大量射門機會。日本（3-4-2-1）：鈴木彩艷；富安健洋、板倉滉、伊藤洋輝；堂安律、佐野海舟、田中碧、中村敬斗；伊東純也、鎌田大地；上田綺世。瑞典（3-4-1-2）：諾德菲爾特；林德洛夫、希恩、拉格比克；卡爾斯特倫、阿亞里、伯格瓦爾、古德蒙德森；埃蘭加；約克萊斯、伊薩克。