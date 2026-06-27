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長輩符合三種資格限制 備妥文件區公所辦理

▲六都敬老卡助攻長輩大眾運輸自由！不只台中捷運靠卡現折，台北也擴大放寬看病、泡湯皆可全額折抵。（圖／台中市府提供）

台北市加碼點數發600！看病泡湯放寬全折抵

▲台北市敬老卡功能超實用！長輩不只看病泡湯有折抵，2027下半年還開放到全聯等連鎖超市採買生活物資。（圖／記者徐銘穗攝）

新北市每月大方送600！台鐵小黃單趟扣85元

▲新北敬老卡搭小黃單趟可扣85元！長輩出門認明合作車隊，下車靠卡感應就能直接輕鬆折抵。（示意圖／台中市政府提供）

桃園市每月發放800點！機捷全額扣台鐵加碼

▲桃園敬老卡每月狂送800點！長輩搭乘桃園機場捷運直接全額扣點，跨縣市搭台鐵也享有大額折抵福利。圖為資料照。（圖／機捷提供）

台中市狂發千元

面額王！運動中心小黃隨你刷

▲台中敬老卡每月千點冠六都！不只大眾運輸，長輩到國民運動中心健身也能靠卡折抵，越動越健康。（圖／台中市府提供）

台南市陸運無限暢行王！公車小黃全部免費搭

2026年全台敬老卡補助大升級！六都長輩最高可享「」超狂福利，且社福點數「」現鈔超實用。除大眾運輸、台鐵折扣，更解鎖看病減免與泡溫泉等隱形好康，未來還能拿去全聯、7-11藥局消費。《NOWNEWS今日新聞》特別整理六都敬老卡最新補助懶人包，一文看懂領取資格限制與極致用法，符合資格靠卡就入帳，絕不讓到手的福利平白浪費。想要領取這份由地方政府按月發放的銀髮大禮包，必須符合特定設籍與年齡限制。目前全台各縣市統一的申辦資格主要分為以下三類：：設籍該縣市，且年滿 65 歲以上之長者。：設籍該縣市，且年滿 55 歲以上之原住民。：持有我國永久居留證、且年滿 65 歲以上之正式外籍人士。符合上述資格的民眾，申辦時完全免費。請備妥「國民身分證正本」（外籍人士請檢附新式永久居留證）以及「6 個月內 2 吋半身彩色照片 1 張」。若為 55 歲以上之原住民，則需額外檢附「戶口名簿正本」以供核對。備齊文件後，直接前往戶籍所在地的「各區公所」臨櫃辦理，現場皆有專員協助，採現場製卡、現辦現領，當天即可靠卡開通使用。：600 點：搭乘台北捷運、雙北公車、淡海及安坑輕軌均享 4 折優惠，並由點數直接扣抵；貓空纜車每次搭乘扣抵 50 點。台鐵火車起訖站只要在「北北基桃宜」範圍內，區間車、莒光號、自強號皆適用，單趟次最高可扣抵 150 點。：特約愛心計程車單趟補助上限提高至 85 點。YouBike 2.0 享前 30 分鐘免費，7 月起加碼 YouBike 2.0E（電輔車）同樣享有前 30 分鐘免費優惠。：首開全台先例，中低收入或領有中低老人生活津貼者，前往「市立聯合醫院 7 大院區」看診，每次最高可扣抵 50 點掛號費；7 月起更追加關渡醫院與萬芳醫院。此外，點數亦可直接用於北市合作的「溫泉大眾池」與各大國民運動中心折抵。：預計擴大機場捷運補助至 80 點、藍色公路水上交通補助 100 點，下半年點數更將首度跨足連鎖藥局、超商與大型超市靠卡消費。：600 點：新北、台北、基隆市區公車及部分一般公路客運路線，一律半價收費並以點數全額折抵。臺北捷運與新北捷運沿線依實際搭乘金額扣點。桃園機場捷運每趟次最高扣抵 30 點。：進站或出站只要其中一站在「北北基」境內車站，長輩搭乘台鐵單趟最高可扣抵點數大舉躍升至 150 點（適用北北基桃宜範圍），其餘車資再由卡片儲值金支付。：特約愛心計程車每趟次最高扣抵金額同步升級至 85 點。公共自行車方面，必須於新北市境內借車（可於北北桃跨境還車），租借 YouBike 2.0 及 2.0E 電輔車前 30 分鐘扣點數 5 點。：800 點：搭乘桃園機場捷運（A1 台北車站至 A22 老街溪站），全線皆可享有「全額扣點」福利。此外，包含桃園、中壢、國光、統聯等 16 家特約客運路線皆可全額扣點。市府更貼心開通 15 條行經龜山大坪頂地區往返雙北的新北市公車（如 937、967、966 等）納入全額扣點範圍。：進站或出站其中一站須為「桃園市境內車站」，因應票價調整，每趟次最高補助額度調高至 70 點，可全額或大幅涵蓋九成往來雙北、新竹的區間車資。：愛心計程車採車資分段補助，100 元以下補助 36 點、101 元以上補助 72 點。YouBike 2.0E 電輔車前 2 小時內每 30 分鐘扣抵 20 點，若點數不足系統支援「自動混合支付」，差額自動由卡內現金餘額補足。：1,000 點（全台定額補助面額王）：搭乘台中捷運、特約國道客運路線皆採「全額點數補助」。搭乘市區客運公車則享有「10 公里免費」優惠，超過 10 公里的車資單趟上限僅收 10 元，並可由點數全額折抵。：起點或迄點其中一站為台中市境內車站，由各站體愛心閘門進出，單趟次最高補助 45 元（1點等於1元）。特約愛心計程車補助極其大方，每趟次直接補助高達 85 點。：台中敬老卡最受銀髮運動族喜愛，點數可直接支付市內各大國民運動中心、公有球場租借、國民游泳池及健身房的單次入場門票或設施費用。：不發放定額點數，改採「」制。：台南市採取截然不同的福利邏輯，取消每月固定幾百點的點數限制，改為直接給予長輩持卡「不限次數、全面免費」搭乘大台南公車（包含市區公車、各路客運、小黃公車等），讓長輩出門完全不用計算點數扣抵額度。：台南長輩若至外縣市搭乘捷運、輕軌或台鐵，同樣享有全台通用的敬老半價折扣。此外，全台許多配合的博物館、美術館、歷史古蹟（如安平古堡、赤崁樓等）也提供持卡免費或優待票價。：600 點：高雄市政府迎來歷史性便民變革，自 2026 年 7 月 1 日起，將原本「每年 1,200 點」的限制，正式調整為「每月 600 點」，等同於一年最高額度暴增至 7,200 點，出行彈性大幅提升。：持卡搭乘高雄市區公車、渡輪、高雄輕軌皆享有不扣點「全額免費」；搭乘高捷、台鐵火車（單次最高扣 50 點）享半價扣點。特約計程車單趟扣抵上限提升至 85 點。長輩還能靈活運用這筆點數去購買 199 元公車暢遊月票或 399 元市區通勤月票，方案皆附贈 YouBike 前 30 分鐘免費。：將市立醫院、旗山醫院及 38 區衛生所的門診掛號費納入補助，每筆直接扣抵 50 點。7 月 1 日起率先開通民生、中醫、聯合、凱旋、旗山醫院及衛生所；7 月 27 日起追加大同、小港、旗津、岡山與鳳山醫院。雖然六都敬老卡福利優渥，但長輩在跨縣市旅遊或跨區使用時，必須釐清其「點數折抵」的地域限制。：長輩持卡搭乘台鐵鐵路、台北/新北/台中/高雄等捷運系統時，全台多數區間皆可享有跨縣市的敬老半價或地方政府的點數折抵。然而，如果是搭乘市區公車、地方客運或愛心計程車，則嚴格限制必須在「發卡縣市境內」或指定的特約車隊才享有補助。舉例來說，台中的敬老卡拿到台北搭台北市公車，是無法用點數扣抵車資的，將直接扣除卡片內的自行儲值現金。：敬老卡內的社福點數「」。長輩若想查詢剩餘點數，可直接至各捷運站查詢機靠卡、前往區公所臨櫃請專員代查，或是下載悠遊卡（Easy Wallet）與一卡通（iPASS）官方 APP 線上靠卡查詢。：如果不慎將卡片遺失，為了避免權益受損，應第一時間致電悠遊卡或一卡通客服中心辦理掛失鎖卡。隨後，攜帶個人的「國民身分證正本」與全新的「2 吋彩色照片 1 張」，親自前往戶籍所在地的區公所填寫申請書補辦，現場需支付 50 元至 100 元不等的卡片製卡工本費，即可重新領卡，繼續享受這份無價的銀髮穩定安全感。