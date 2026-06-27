2026年全台敬老卡補助大升級！六都長輩最高可享「月領1000元終身」超狂福利，且社福點數「1點等於1元」現鈔超實用。除大眾運輸、台鐵折扣，更解鎖看病減免與泡溫泉等隱形好康，未來還能拿去全聯、7-11藥局消費。《NOWNEWS今日新聞》特別整理六都敬老卡最新補助懶人包，一文看懂領取資格限制與極致用法，符合資格靠卡就入帳，絕不讓到手的福利平白浪費。
🟡長輩符合三種資格限制 備妥文件區公所辦理
想要領取這份由地方政府按月發放的銀髮大禮包，必須符合特定設籍與年齡限制。目前全台各縣市統一的申辦資格主要分為以下三類：
一般長者限制：設籍該縣市，且年滿 65 歲以上之長者。
原住民長者限制：設籍該縣市，且年滿 55 歲以上之原住民。
外籍銀髮族限制：持有我國永久居留證、且年滿 65 歲以上之正式外籍人士。
申辦應備資料與申辦管道：
符合上述資格的民眾，申辦時完全免費。請備妥「國民身分證正本」（外籍人士請檢附新式永久居留證）以及「6 個月內 2 吋半身彩色照片 1 張」。若為 55 歲以上之原住民，則需額外檢附「戶口名簿正本」以供核對。備齊文件後，直接前往戶籍所在地的「各區公所」臨櫃辦理，現場皆有專員協助，採現場製卡、現辦現領，當天即可靠卡開通使用。
🟡台北市加碼點數發600！看病泡湯放寬全折抵
每月發放額度：600 點
大眾運輸優惠：搭乘台北捷運、雙北公車、淡海及安坑輕軌均享 4 折優惠，並由點數直接扣抵；貓空纜車每次搭乘扣抵 50 點。台鐵火車起訖站只要在「北北基桃宜」範圍內，區間車、莒光號、自強號皆適用，單趟次最高可扣抵 150 點。
計程車與自行車：特約愛心計程車單趟補助上限提高至 85 點。YouBike 2.0 享前 30 分鐘免費，7 月起加碼 YouBike 2.0E（電輔車）同樣享有前 30 分鐘免費優惠。
隱藏版健康福利：首開全台先例，中低收入或領有中低老人生活津貼者，前往「市立聯合醫院 7 大院區」看診，每次最高可扣抵 50 點掛號費；7 月起更追加關渡醫院與萬芳醫院。此外，點數亦可直接用於北市合作的「溫泉大眾池」與各大國民運動中心折抵。
2027 年未來藍圖：預計擴大機場捷運補助至 80 點、藍色公路水上交通補助 100 點，下半年點數更將首度跨足連鎖藥局、超商與大型超市靠卡消費。
🟡新北市每月大方送600！台鐵小黃單趟扣85元
每月發放額度：600 點
大眾運輸優惠：新北、台北、基隆市區公車及部分一般公路客運路線，一律半價收費並以點數全額折抵。臺北捷運與新北捷運沿線依實際搭乘金額扣點。桃園機場捷運每趟次最高扣抵 30 點。
台鐵火車加碼：進站或出站只要其中一站在「北北基」境內車站，長輩搭乘台鐵單趟最高可扣抵點數大舉躍升至 150 點（適用北北基桃宜範圍），其餘車資再由卡片儲值金支付。
計程車與自行車：特約愛心計程車每趟次最高扣抵金額同步升級至 85 點。公共自行車方面，必須於新北市境內借車（可於北北桃跨境還車），租借 YouBike 2.0 及 2.0E 電輔車前 30 分鐘扣點數 5 點。
🟡桃園市每月發放800點！機捷全額扣台鐵加碼
每月發放額度：800 點
機捷與客運優惠：搭乘桃園機場捷運（A1 台北車站至 A22 老街溪站），全線皆可享有「全額扣點」福利。此外，包含桃園、中壢、國光、統聯等 16 家特約客運路線皆可全額扣點。市府更貼心開通 15 條行經龜山大坪頂地區往返雙北的新北市公車（如 937、967、966 等）納入全額扣點範圍。
台鐵火車補助：進站或出站其中一站須為「桃園市境內車站」，因應票價調整，每趟次最高補助額度調高至 70 點，可全額或大幅涵蓋九成往來雙北、新竹的區間車資。
計程車與電輔車：愛心計程車採車資分段補助，100 元以下補助 36 點、101 元以上補助 72 點。YouBike 2.0E 電輔車前 2 小時內每 30 分鐘扣抵 20 點，若點數不足系統支援「自動混合支付」，差額自動由卡內現金餘額補足。
🟡台中市狂發千元面額王！運動中心小黃隨你刷
每月發放額度：1,000 點（全台定額補助面額王）
大眾運輸優惠：搭乘台中捷運、特約國道客運路線皆採「全額點數補助」。搭乘市區客運公車則享有「10 公里免費」優惠，超過 10 公里的車資單趟上限僅收 10 元，並可由點數全額折抵。
台鐵與計程車：起點或迄點其中一站為台中市境內車站，由各站體愛心閘門進出，單趟次最高補助 45 元（1點等於1元）。特約愛心計程車補助極其大方，每趟次直接補助高達 85 點。
隱藏版休閒福利：台中敬老卡最受銀髮運動族喜愛，點數可直接支付市內各大國民運動中心、公有球場租借、國民游泳池及健身房的單次入場門票或設施費用。
🟡台南市陸運無限暢行王！公車小黃全部免費搭
每月發放額度：不發放定額點數，改採「不限次數免費搭乘」制。
超狂在地陸運福利：台南市採取截然不同的福利邏輯，取消每月固定幾百點的點數限制，改為直接給予長輩持卡「不限次數、全面免費」搭乘大台南公車（包含市區公車、各路客運、小黃公車等），讓長輩出門完全不用計算點數扣抵額度。
跨縣市交通與景點：台南長輩若至外縣市搭乘捷運、輕軌或台鐵，同樣享有全台通用的敬老半價折扣。此外，全台許多配合的博物館、美術館、歷史古蹟（如安平古堡、赤崁樓等）也提供持卡免費或優待票價。
🟡高雄市七月起改制月領 首創看病門診扣點數
每月發放額度：600 點
2026 年 7 月重大改制：高雄市政府迎來歷史性便民變革，自 2026 年 7 月 1 日起，將原本「每年 1,200 點」的限制，正式調整為「每月 600 點」，等同於一年最高額度暴增至 7,200 點，出行彈性大幅提升。
交通免費與月票新玩法：持卡搭乘高雄市區公車、渡輪、高雄輕軌皆享有不扣點「全額免費」；搭乘高捷、台鐵火車（單次最高扣 50 點）享半價扣點。特約計程車單趟扣抵上限提升至 85 點。長輩還能靈活運用這筆點數去購買 199 元公車暢遊月票或 399 元市區通勤月票，方案皆附贈 YouBike 前 30 分鐘免費。
全台首創就醫折抵：將市立醫院、旗山醫院及 38 區衛生所的門診掛號費納入補助，每筆直接扣抵 50 點。7 月 1 日起率先開通民生、中醫、聯合、凱旋、旗山醫院及衛生所；7 月 27 日起追加大同、小港、旗津、岡山與鳳山醫院。
🟡跨縣市點數使用有限制！餘額查詢與補辦指南
雖然六都敬老卡福利優渥，但長輩在跨縣市旅遊或跨區使用時，必須釐清其「點數折抵」的地域限制。
跨縣市使用潛規則：長輩持卡搭乘台鐵鐵路、台北/新北/台中/高雄等捷運系統時，全台多數區間皆可享有跨縣市的敬老半價或地方政府的點數折抵。然而，如果是搭乘市區公車、地方客運或愛心計程車，則嚴格限制必須在「發卡縣市境內」或指定的特約車隊才享有補助。舉例來說，台中的敬老卡拿到台北搭台北市公車，是無法用點數扣抵車資的，將直接扣除卡片內的自行儲值現金。
點數查詢管道：敬老卡內的社福點數「當月未用完會自動歸零，無法累積到下個月」。長輩若想查詢剩餘點數，可直接至各捷運站查詢機靠卡、前往區公所臨櫃請專員代查，或是下載悠遊卡（Easy Wallet）與一卡通（iPASS）官方 APP 線上靠卡查詢。
遺失補辦流程：如果不慎將卡片遺失，為了避免權益受損，應第一時間致電悠遊卡或一卡通客服中心辦理掛失鎖卡。隨後，攜帶個人的「國民身分證正本」與全新的「2 吋彩色照片 1 張」，親自前往戶籍所在地的區公所填寫申請書補辦，現場需支付 50 元至 100 元不等的卡片製卡工本費，即可重新領卡，繼續享受這份無價的銀髮穩定安全感。
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想要領取這份由地方政府按月發放的銀髮大禮包，必須符合特定設籍與年齡限制。目前全台各縣市統一的申辦資格主要分為以下三類：
一般長者限制：設籍該縣市，且年滿 65 歲以上之長者。
原住民長者限制：設籍該縣市，且年滿 55 歲以上之原住民。
外籍銀髮族限制：持有我國永久居留證、且年滿 65 歲以上之正式外籍人士。
申辦應備資料與申辦管道：
符合上述資格的民眾，申辦時完全免費。請備妥「國民身分證正本」（外籍人士請檢附新式永久居留證）以及「6 個月內 2 吋半身彩色照片 1 張」。若為 55 歲以上之原住民，則需額外檢附「戶口名簿正本」以供核對。備齊文件後，直接前往戶籍所在地的「各區公所」臨櫃辦理，現場皆有專員協助，採現場製卡、現辦現領，當天即可靠卡開通使用。
每月發放額度：600 點
大眾運輸優惠：搭乘台北捷運、雙北公車、淡海及安坑輕軌均享 4 折優惠，並由點數直接扣抵；貓空纜車每次搭乘扣抵 50 點。台鐵火車起訖站只要在「北北基桃宜」範圍內，區間車、莒光號、自強號皆適用，單趟次最高可扣抵 150 點。
計程車與自行車：特約愛心計程車單趟補助上限提高至 85 點。YouBike 2.0 享前 30 分鐘免費，7 月起加碼 YouBike 2.0E（電輔車）同樣享有前 30 分鐘免費優惠。
隱藏版健康福利：首開全台先例，中低收入或領有中低老人生活津貼者，前往「市立聯合醫院 7 大院區」看診，每次最高可扣抵 50 點掛號費；7 月起更追加關渡醫院與萬芳醫院。此外，點數亦可直接用於北市合作的「溫泉大眾池」與各大國民運動中心折抵。
2027 年未來藍圖：預計擴大機場捷運補助至 80 點、藍色公路水上交通補助 100 點，下半年點數更將首度跨足連鎖藥局、超商與大型超市靠卡消費。
每月發放額度：600 點
大眾運輸優惠：新北、台北、基隆市區公車及部分一般公路客運路線，一律半價收費並以點數全額折抵。臺北捷運與新北捷運沿線依實際搭乘金額扣點。桃園機場捷運每趟次最高扣抵 30 點。
台鐵火車加碼：進站或出站只要其中一站在「北北基」境內車站，長輩搭乘台鐵單趟最高可扣抵點數大舉躍升至 150 點（適用北北基桃宜範圍），其餘車資再由卡片儲值金支付。
計程車與自行車：特約愛心計程車每趟次最高扣抵金額同步升級至 85 點。公共自行車方面，必須於新北市境內借車（可於北北桃跨境還車），租借 YouBike 2.0 及 2.0E 電輔車前 30 分鐘扣點數 5 點。
每月發放額度：800 點
機捷與客運優惠：搭乘桃園機場捷運（A1 台北車站至 A22 老街溪站），全線皆可享有「全額扣點」福利。此外，包含桃園、中壢、國光、統聯等 16 家特約客運路線皆可全額扣點。市府更貼心開通 15 條行經龜山大坪頂地區往返雙北的新北市公車（如 937、967、966 等）納入全額扣點範圍。
台鐵火車補助：進站或出站其中一站須為「桃園市境內車站」，因應票價調整，每趟次最高補助額度調高至 70 點，可全額或大幅涵蓋九成往來雙北、新竹的區間車資。
計程車與電輔車：愛心計程車採車資分段補助，100 元以下補助 36 點、101 元以上補助 72 點。YouBike 2.0E 電輔車前 2 小時內每 30 分鐘扣抵 20 點，若點數不足系統支援「自動混合支付」，差額自動由卡內現金餘額補足。
每月發放額度：1,000 點（全台定額補助面額王）
大眾運輸優惠：搭乘台中捷運、特約國道客運路線皆採「全額點數補助」。搭乘市區客運公車則享有「10 公里免費」優惠，超過 10 公里的車資單趟上限僅收 10 元，並可由點數全額折抵。
台鐵與計程車：起點或迄點其中一站為台中市境內車站，由各站體愛心閘門進出，單趟次最高補助 45 元（1點等於1元）。特約愛心計程車補助極其大方，每趟次直接補助高達 85 點。
隱藏版休閒福利：台中敬老卡最受銀髮運動族喜愛，點數可直接支付市內各大國民運動中心、公有球場租借、國民游泳池及健身房的單次入場門票或設施費用。
每月發放額度：不發放定額點數，改採「不限次數免費搭乘」制。
超狂在地陸運福利：台南市採取截然不同的福利邏輯，取消每月固定幾百點的點數限制，改為直接給予長輩持卡「不限次數、全面免費」搭乘大台南公車（包含市區公車、各路客運、小黃公車等），讓長輩出門完全不用計算點數扣抵額度。
跨縣市交通與景點：台南長輩若至外縣市搭乘捷運、輕軌或台鐵，同樣享有全台通用的敬老半價折扣。此外，全台許多配合的博物館、美術館、歷史古蹟（如安平古堡、赤崁樓等）也提供持卡免費或優待票價。
🟡高雄市七月起改制月領 首創看病門診扣點數
每月發放額度：600 點
2026 年 7 月重大改制：高雄市政府迎來歷史性便民變革，自 2026 年 7 月 1 日起，將原本「每年 1,200 點」的限制，正式調整為「每月 600 點」，等同於一年最高額度暴增至 7,200 點，出行彈性大幅提升。
交通免費與月票新玩法：持卡搭乘高雄市區公車、渡輪、高雄輕軌皆享有不扣點「全額免費」；搭乘高捷、台鐵火車（單次最高扣 50 點）享半價扣點。特約計程車單趟扣抵上限提升至 85 點。長輩還能靈活運用這筆點數去購買 199 元公車暢遊月票或 399 元市區通勤月票，方案皆附贈 YouBike 前 30 分鐘免費。
全台首創就醫折抵：將市立醫院、旗山醫院及 38 區衛生所的門診掛號費納入補助，每筆直接扣抵 50 點。7 月 1 日起率先開通民生、中醫、聯合、凱旋、旗山醫院及衛生所；7 月 27 日起追加大同、小港、旗津、岡山與鳳山醫院。
雖然六都敬老卡福利優渥，但長輩在跨縣市旅遊或跨區使用時，必須釐清其「點數折抵」的地域限制。
跨縣市使用潛規則：長輩持卡搭乘台鐵鐵路、台北/新北/台中/高雄等捷運系統時，全台多數區間皆可享有跨縣市的敬老半價或地方政府的點數折抵。然而，如果是搭乘市區公車、地方客運或愛心計程車，則嚴格限制必須在「發卡縣市境內」或指定的特約車隊才享有補助。舉例來說，台中的敬老卡拿到台北搭台北市公車，是無法用點數扣抵車資的，將直接扣除卡片內的自行儲值現金。
點數查詢管道：敬老卡內的社福點數「當月未用完會自動歸零，無法累積到下個月」。長輩若想查詢剩餘點數，可直接至各捷運站查詢機靠卡、前往區公所臨櫃請專員代查，或是下載悠遊卡（Easy Wallet）與一卡通（iPASS）官方 APP 線上靠卡查詢。
遺失補辦流程：如果不慎將卡片遺失，為了避免權益受損，應第一時間致電悠遊卡或一卡通客服中心辦理掛失鎖卡。隨後，攜帶個人的「國民身分證正本」與全新的「2 吋彩色照片 1 張」，親自前往戶籍所在地的區公所填寫申請書補辦，現場需支付 50 元至 100 元不等的卡片製卡工本費，即可重新領卡，繼續享受這份無價的銀髮穩定安全感。