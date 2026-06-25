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中央政府承諾做後盾

Netflix影集《鐵拳教育》連續3週登上全球TOP 10非英語影集排行榜冠軍，成為最新現象級爆款韓劇，劇中虛構機構「教權保護局」引發熱議，京畿道教育監安敏錫（안민석）也公開喊話，希望討論是否能在現實設立類似單位。對此，韓國教育部今（25）日做出正式回應，強調在現實中設立如劇中那般擁有莫大權力的教權保護局「實際上絕無可能」，但官方正在研擬配套，希望透過擴大現有的行政編制來全面加強保護教師。根據《韓聯社》報導，韓國教育部官員於25日受訪時明確指出，針對輿論討論在現實中研擬設立教權保護局，教育部已認定不可能，「像電視劇裡演的那樣，成立一個擁有強大特權、只專責教權保護的獨立政府局處，在現實的行政體制下是非常困難的，從政策治理的角度來看也並不妥當」。但韓國教育部也強調，理解社會焦慮，目前正積極盤點並強化既有組織功能，以確保「校園投訴應對體制」能落實於第一線，並促進學校與家長之間的健康溝通，藉此達到實質保護教育權的效果。據悉，韓國教育部目前將重心放在「組織微調與擴編」上，正規劃於現有的「教員教育自治支援局」內部，增設一到兩個專門引導教權保護政策的科，並已就此編制與行政安全部展開密切協商。教育部官員透露，若最後因行政員額限制導致「新設專責科」的構想失敗，教育部也至少會採取退而求其次的保底方案：直接在現行的「教員政策科」內部大幅擴充人力，專人專職對抗校園惡意投訴。事實上，教育部長崔教振（최교진）昨日就已公開表示，「各市、道教育廳若能主動新設專責組織來應對學校投訴、強化保護教師，這將是一個非常值得肯定且正確的發展方向」。為了在政策與財政上成為地方政府的堅實後盾，中央教育部編制的擴充與改組勢在必行，將在合乎現實法規的前提下，盡快敲定最終的組織強化方案。