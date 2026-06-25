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受米克拉颱風影響，台北市內湖區遭暴雨襲擊，內湖路、文德路、瑞光路等地發生嚴重積淹水。水利工程專家歐文松分析，根據公開資料，內湖大溝溪測站最大時雨量100.5mm/hr，碧湖國小及東湖國小分別測得96mm/hr與87.5mm/hr的強降雨，部分測站累積雨量更突破250mm，台北市雨水下水道的設計保護標準為每小時78.8mm，今日實際降雨強度已超過目前排水系統設計容量約10%至30%，屬於典型的短延時強降雨事件。民眾對淹水的不滿，歐文松表示可以理解，但從工程角度來看有積水不一定代表排水系統失效，真正要判斷的是積水深度、持續時間以及是否快速退水。他分析，今日情境屬於雨量超過設計標準導致短暫積水，但雨停後快速退水，且隨著雨勢趨緩，多數積水點已陸續退水，金瑞治水園區水位降至警戒值以下，證實系統在遭遇超設計降雨時仍具排洪能力，並非排水系統本身崩潰。歐文松認為，真正該檢討的是都市韌性，內湖科技園區擴張、商辦與住宅大樓持續興建，土地開發導致不透水面積增加，提高暴雨時的逕流量，未來須檢討排水系統的升級速度，是否跟得上極端氣候與都市發展的步伐。他呼籲，市府未來應建立公開透明的檢討機制，向大眾公開測站雨量、抽水站運轉紀錄及退水時間等數據，透過實際行動建立城市韌性，才是具建設性的公共討論。