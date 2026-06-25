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湖人用四年1.84億美元續約「AR」Austin Reaves，平均年薪4600萬美元，湖迷有人跳腳，NBA球迷大多不解，極少數人喊讚。前NBA球員騎士後衛Iman Shumpert點評最有趣，「我是覺得很奇怪，湖人花那麼多錢續約一個防守有問題球員…。」不少湖迷也在納悶甚至咒罵，為什麼要在AR身上花這麼多錢。美國媒體ClutchPoints甚至拿出一個超級對比譏諷湖人這次續約AR操作，「生涯0明星0最佳陣容AR四年1.85億美元，Trae Young生涯四度全明星，1次助攻王，曾帶領老鷹打進東區決賽四年2.12億美元」。從數據和個人榮耀、表現來看，很難反駁，AR已經連續三年季後賽表現不佳，個人表現和季後賽數據幾乎打了至少六折，季後賽是檢測一名球員硬實力最佳考驗，但AR已經連續三年季後賽「烙賽」。每一個世代都一樣，人云亦云太多，跟風更多，看不懂比賽調起鬨超級多，數據不一定能呈現全貌和現實，打過NBA並不代表真的就理解比賽、更懂籃球。Trae Young生涯投籃命中率4成3、三分命中率3成5，都是低標，他幾乎是球隊第一進攻選擇，擁有無限球權和開火權。Austin Reaves生涯投籃命中率4成8、三分命中率3成7，生涯五個賽季最好是上季球隊第三進攻選擇，偶而站上第二，更多時間打無球，生涯單季場均最出手遠低於Trae Young。幾乎所有人都認為AR沒有防守，這是錯誤概念，AR受限於先天體能體型條件，他沒有精英防守表現，但AR防守在NBA水平以上，他防守非常聰明而且願意防守，一個聰明而且願意投入防守球員，你不能把他當做防守有問題。AR防守能力問題被過度放大而且誇大，這是極大繆誤和誤導。AR這分四年1.85億美元續約，佔湖人團隊薪資25%比重，以他上季場均23.3分、5.5助攻、4.7籃板，投籃命中率4成9表現來衡量，AR是球隊第二號人物，他當然值得這分合約和薪水。至於季後賽表現下滑，連續三年季後賽都沒能打出預期表現，個人投籃低潮、團隊搭配、強度適應、湖人角色球員連續多年季後賽表現太差都有關係。AR 28歲，生涯五年每一季都在進化，季後賽表現這一點倒是不用急著蓋棺定論。AR值錢而且適合做為球隊第二或第三號人物，另一個關鍵在於他能持球，更能打無球。過去兩年AR在LeBron James和Luka Doncic身旁打無球，適應完美、聰明絕頂、功能全齊，從第一持球點到第二持球點再打到無球跑動接應，AR切換自如，這是他最大價值。因此湖人以Luka Doncic為核心建隊，AR無疑是最好的第二持球點和第一幫手，AR的防守問題始終被過度誇大而且放大，並不影響湖人決策。至於「老頭」LeBron James會不會續約湖人，已經不在湖人今年夏天招募重點，LeBron James決定回來那是湖人撿到，不論老頭拿多少錢，關鍵在老頭自己感覺和兒子Bronny James未來定位+發展+需求，誰都左右不了老頭決定和選擇。為了Bronny James未來NBA生涯發展和空間，老頭只怕會做出全世界父親都會這麼做的決定。湖人用四年1.85億美元續約AR，只是剛剛好而已，AR絕對超值。湖人能不能成為比上季更好球隊，一取決於Luka Doncic帶隊能力，他能不能幫助隊友更好，團隊更出色，二是湖人總管Rob Pelinka操盤能力，湖人需要的關鍵角色球員和自由市場操作，那需要總管硬實力，Pelinka一向靠天吃飯碰運氣，這才是湖人最大致命傷。