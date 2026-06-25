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新一輪強降雨來了！今晚一路濕到明天「中南部下到紫爆」

新一輪強降雨即將展開，將於今日夜晚至明（26日）清晨影響各地天氣，預估雨勢會很猛，提醒民眾從事夜間活動萬事小心、注意安全

▲台灣颱風論壇表示，新一輪強降雨即將展開，將於今日夜晚至明（26日）清晨影響各地天氣，預估雨勢會很猛。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

20縣市大豪雨「高雄、屏東一片紫」！全台有雨到下周才停

周日至下周一（28、29日）鋒面逐漸北抬遠離，中北部及東部地區降雨趨緩轉為多雲到晴天氣，南部地區仍受到西南風影響有局部短暫陣雨，午後各地依舊有局部短暫雷陣雨發生，但到了下週二（30日）太平洋高壓西伸增強，各地將恢復多雲到晴的天氣型態。

▲氣象署預估這波顯著降雨會持續到明日上午，周六、周日各地水氣仍多，下周二起天氣才會逐日回穩。（圖／中央氣象署提供）

受到米克拉颱風北上，加上鋒面與西南風影響，今（25）日全台各地出現強降雨或大豪雨，但根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」於今晚發文，表示根據最新資料顯示，，低窪地區的居民也需要小心積淹水。台灣颱風論壇提到，明（26）日依舊受到颱風外圍風場、西南風、陸風及鋒面靠近四重影響，各地強降雨機率高，雷雨帶隨機發展常會出現超乎預期的雨勢，變動幅度大，建議民眾緊盯雷達圖，並多留意氣象署發布最新資訊，小心災害發生。中央氣象署今日晚間18時30分發布豪雨特報，並針對全台20縣市發布豪雨特報，其中高雄市、屏東縣地區將出現大豪雨或超大豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風。氣象署提醒，，各地有局部大雨且西半部地區有局部豪雨發生的機率，天氣不穩定，建議隨身攜帶雨具備用。至於這波大雨要下到何時？根據氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，