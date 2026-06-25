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▲大小朋友沉浸在《超級變變變—故事的變身魔法》書展的說故事活動。（圖／高市圖提供）

▲《這一頁，為什麼要改》邀請王春子與張詩薇對談，分享創作改版背後的秘密與內心小劇場。（圖／高市圖提供）

由高雄市立圖書館國際繪本中心策畫的《好繪芽變奏曲—原創繪本的旋律》繪本主題系列活動，自3月底開跑以來，透過系列雙語繪本主題書展、說故事活動與專題講座，帶領大小讀者認識一本繪本從創作、編輯調整到被世界閱讀的歷程。高市圖館長李金鴦表示，此次藉由國發會雙語政策資源支持，合作辦理《好繪芽變奏曲》繪本主題系列活動，希望透過長時間、多階段的策展方式，讓更多孩子從熟悉的繪本閱讀出發，在故事中自然接觸英語與世界文化，並看見一本繪本如何在創作、修改與閱讀中，最終成為留在世界的故事。這次更特別推出《全部都喜歡—世界的閃亮星星》雙語繪本書展，以「被留下的旋律」為主軸，帶來臺灣與國際重要繪本獎項的得獎與推薦作品。展覽邀請資深繪本作家與評論家海狗房東擔任選書顧問，細分為「臺灣原創繪本的下一步」與「世界繪本大獎巡禮」兩大主題，帶領讀者思考哪些故事會被世界記住？什麼樣的作品能跨越文化持續被閱讀？同時也透過「好繪芽獎」的介紹，呈現高雄長期投入原創繪本培育的成果與願景。除了主題書展之外，將於暑假期間推出多場精彩系列活動，包含兩場免費的雙語說故事，與加碼一場《好繪選—我最喜歡這一本！！》小小評審團活動。而8月也將推出延伸的計畫特展《翻開好繪芽的後台紀錄》，結合《好繪芽》計畫國外參展精華、今年度繪本創作班、國際作家工作坊的學員成果，打開繪本的創作現場，呈現臺灣原創繪本從靈感發芽到走向世界的歷程。9月份還有精彩壓軸講座，邀請到2025年「好繪芽獎」入選、今年文化部第一屆「金繪獎」的年度好書《我的頭頂長了一朵香菇》繪本新人獎朱品璇與本書編輯郭孚，共同分享繪本出版前的各種幕後決擇，相信能讓讀者透過創作者與出版方的角度，從不同的視野認識一本繪本從完稿到出版的過程。配合系列活動，現場同步推出「好繪芽集章進行曲」閱讀集章活動，鼓勵親子參與書展與系列活動，只要蒐集指定的3款不同圖案印章，即可兌換限定紀念小禮，更可加碼抽獎國際兒童及青少年嘉年華的書展門票。書展及系列活動自即日起展出至10月4日，更多活動資訊請至高雄市立圖書館官方網站與國際繪本中心粉絲專頁查詢。