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▲霍福德（Al Horford）將正式成為NBA歷史上第13位職業生涯達到20個賽季的球員。（圖／路透／達志影像）

NBA金州勇士隊陣容迎來重大消息！根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，陣中40歲資深中鋒霍福德（Al Horford）已正式決定放棄原有的球員選項，並與勇士隊達成一份為期2年、總價值1400萬美元的全新合約，確定將繼續留在灣區奮戰。霍福德將成為NBA史上第13位在聯盟奮戰超過20個賽季的球員，寫下里程碑。霍福德的續約不僅對於勇士隊的戰術輪替意義重大，對整個NBA歷史而言更是里程碑式的時刻。現年40歲的霍福德自2007年進入聯盟以來，展現了驚人的職業壽命與競技狀態。隨著新賽季的到來，他將正式成為NBA歷史上第13位職業生涯達到20個賽季的球員，這份「活化石」般的紀錄，見證了他從亞特蘭大老鷹隊起步，歷經波士頓塞爾提克、費城76人、奧克拉荷馬雷霆隊，最終落腳金州勇士的傳奇旅程。上賽季（2025-2026），霍福德為勇士隊出戰45場比賽，其中13場擔任先發，平均每場上場21.5分鐘。儘管已屆不惑之年，他仍維持著穩定的效率，場均貢獻8.3分、4.9籃板、2.6助攻以及1.1次阻攻，三分命中率達到36.1%。對於勇士隊而言，霍福德不僅是禁區內的可靠戰力，更是年輕球員的最佳導師。他豐富的季後賽經驗，包含曾在2024年助塞爾提克奪冠的歷練，是勇士隊在面對強敵時極為寶貴的資產。隨著霍福德的續約確定，勇士隊的管理層將目光轉向更繁重的休賽季操作。目前勇士隊仍有眾多球員的合約動向待定。梅爾頓（De’Anthony Melton）與格林（Draymond Green）面臨去留抉擇。其中格林是否會選擇執行高達2,760萬美元的薪資，抑或投身自由市場，將牽動勇士整體的薪資空間。自由球員市場上，包括巴西（Charles Bassey）、柯瑞（Seth Curry）、培頓二世（Gary Payton II）以及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等球員將成為完全自由球員，去向不明。勇士隊目前在2026-2027賽季已有6名球員在合約保障內。在波爾辛吉斯等重要戰力可能進入自由市場的情況下，留住霍福德這名兼具技術與經驗的內線核心，無疑為勇士隊下個賽季的禁區防線吃下了一顆定心丸。