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記憶體大廠美光（Micron）財報表現亮眼，25日開盤後股價狂飆18％，帶動美股開高。另一方面，美國5月消費者物價指數（PCE）年增衝上4.1％、月增0.4％，扣除食物與能源的核心PCE則是年增3.4％、月增0.3％，合乎市場預期，但也顯示通膨壓力依舊不減。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲213.34點或0.41％；標普500指數下跌6.10點或0.08％；那斯達克指數下跌143.456點或0.56％；費城半導體指數上漲220.95點或1.64％。根據《CNBC》報導，美光財測表現大幅優於預期，重新提振市場對於AI熱潮的信心。美光開盤後股價狂飆18％，晶片巨頭高通（Qualcomm）也大漲超過7％，帶動其他晶片股全線上漲，科技股買盤回流，台積電ADR上漲1.45％、輝達在盤中則是跌了0.57％。另外，聯準會最青睞的通膨指標PCE顯示，儘管符合經濟學家的預期，核心PCE年增3.4％還是創下2023年10月以來的最高水準，不過，在伊朗戰爭導致油價上漲的背景下，這樣的通膨數字似乎已足以讓投資人感到欣慰，但交易員對於聯準會將準備升息的預期持續攀高。