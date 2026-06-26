韓流天團BIGBANG將於8月21日至23日，在高陽運動場舉辦20週年演唱會《BIGBANG 2026 WORLD TOUR IN GOYANG》，由於團體多年未舉辦大型完整演唱會，加上20週年紀念意義非凡，門票開賣後迅速秒殺，讓不少粉絲只能望票興嘆，眼見大批V.I.P（粉絲名）搶不到門票，雄獅旅遊也火速推出追星套裝行程，三天兩夜含演唱會門票、住宿、台韓來回機票、機場接駁等服務只要39900元起。
搶不到BIGBANG門票！旅行社推貴婦團
雄獅旅遊規劃BIGBANG韓國演唱會3天2夜自由行方案，內容包含一場演唱會門票、台韓來回機票、住宿、機場接送以及演唱會場館接駁，價格依航空公司不同，分別落在3萬9900元至4萬3900元之間，讓沒搶到票、懶得研究購票方式的粉絲，可以透過貴婦團到現場看偶像。
此外，旅行社也為了經濟狀況較雄厚，不想搭經濟艙出國的粉絲準備了5日商務艙高級版，不僅搭乘商務艙往返韓國，還安排BIGBANG景點巡禮及韓國美食體驗，讓粉絲不只是看演唱會，更能來一趟完整的「BIGBANG朝聖之旅」，售價為9萬9900元，同樣包含演唱會門票。
值得注意的是，方案內附贈的演唱會座位為F7、F8、F10、F11區域隨機安排，雖然無法自行挑選位置，但對於急著想參與BIGBANG 20週年盛事的粉絲而言，仍相當具有吸引力。
BIGBANG貴婦團購票方式如下：
06/25 20:00～06/28 24:00前：登入雄獅會員後，請填寫會員資訊並驗證手機號碼（超重要！）在指定網頁登記購買抽籤資格。
06/29：登記截止後，雄獅旅遊在外部律師及法務人員全程在場、全程錄影存證下，公正抽出 500 組中選名額。
06/29下午～06/30 12:30前：系統以簡訊通知抽籤結果。中籤者將收到內含專屬限時販售頁連結之簡訊；未中籤者亦會收到通知簡訊。
07/01 10:00～07/02 24:00：中籤會員可透過簡訊中的專屬連結進入販售頁，每位會員限購一筆訂單，且需要一次訂購兩位，並在4小時內全額付款。
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雄獅旅遊規劃BIGBANG韓國演唱會3天2夜自由行方案，內容包含一場演唱會門票、台韓來回機票、住宿、機場接送以及演唱會場館接駁，價格依航空公司不同，分別落在3萬9900元至4萬3900元之間，讓沒搶到票、懶得研究購票方式的粉絲，可以透過貴婦團到現場看偶像。
此外，旅行社也為了經濟狀況較雄厚，不想搭經濟艙出國的粉絲準備了5日商務艙高級版，不僅搭乘商務艙往返韓國，還安排BIGBANG景點巡禮及韓國美食體驗，讓粉絲不只是看演唱會，更能來一趟完整的「BIGBANG朝聖之旅」，售價為9萬9900元，同樣包含演唱會門票。
值得注意的是，方案內附贈的演唱會座位為F7、F8、F10、F11區域隨機安排，雖然無法自行挑選位置，但對於急著想參與BIGBANG 20週年盛事的粉絲而言，仍相當具有吸引力。
BIGBANG貴婦團購票方式如下：
06/25 20:00～06/28 24:00前：登入雄獅會員後，請填寫會員資訊並驗證手機號碼（超重要！）在指定網頁登記購買抽籤資格。
06/29：登記截止後，雄獅旅遊在外部律師及法務人員全程在場、全程錄影存證下，公正抽出 500 組中選名額。
06/29下午～06/30 12:30前：系統以簡訊通知抽籤結果。中籤者將收到內含專屬限時販售頁連結之簡訊；未中籤者亦會收到通知簡訊。
07/01 10:00～07/02 24:00：中籤會員可透過簡訊中的專屬連結進入販售頁，每位會員限購一筆訂單，且需要一次訂購兩位，並在4小時內全額付款。