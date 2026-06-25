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豪雨撐傘仍全身濕？日本實測揭關鍵原因

一般拿法易露空隙 1分鐘袖口幾乎全濕

「交叉持傘法」更有效 左右遮蔽更平均

傘骨方向也有學問 不同需求有不同拿法

想保護哪裡就怎麼轉 讓同一把傘發揮最大效果

受到米克拉颱風逐漸北上、鋒面接近與西南風影響，全台多地大雨滂沱，更傳出淹水災情。在下大雨時，應該不少民眾都有類似困擾，就是明明雨傘夠大，但撐傘在雨中走沒幾分鐘，卻發現袖子濕了、肩膀也濕了，甚至褲子也跟著遭殃。究竟是雨太大，還是撐傘方式出了問題？日本一項實測發現，原來只要改變拿傘的方法，就能大幅降低被雨淋濕的機率。根據TBS NEWS DIG報導，日本節目《Nスタ》近日實際進行大雨實驗發現，原來光是改變拿傘的方式，就能大幅減少被雨淋濕的機會，甚至連傘骨朝向都有學問。節目在日本栃木縣宇都宮市的「栃木縣防災館」模擬豪雨環境，分別測試不同的撐傘方式。首先是大多數人習慣的「一般拿法」，也就是單手自然握住傘柄。實測發現，在大雨持續沖刷下，雨水會沿著傘面流下，而握傘一側因手臂占據空間，另一側反而形成較大的空隙，導致沒有拿傘的那隻手不斷被雨水打濕。短短1分鐘，未拿傘的手臂與袖口幾乎全濕，雨水還會順著手臂一路流進衣服裡。相較之下，若將拿傘的手橫跨胸前，讓手臂呈現交叉姿勢，整個人便能更靠近雨傘中心位置，左右兩側受到傘面的遮蔽更平均。實驗結果顯示，採用這種「交叉持傘法」後，原本容易被淋濕的手臂幾乎保持乾爽，即使面對強降雨，也能有效減少雨水直接打在身上的機會。除了握法，雨傘的「方向」其實也藏著學問。日本東京都洋傘協同組合理事長須藤宰表示，傘骨越多，傘面越接近圓形，能遮蔽雨水的範圍也越大。一般折疊傘多為6支傘骨，透明塑膠傘多為8支，高級雨傘甚至有16支傘骨。節目實際測量一把6骨折疊傘發現，傘骨所在位置與兩根傘骨中間的最寬距離，竟然相差約16公分，也就是說，如果傘骨方向沒有調整好，身體某些部位就更容易暴露在雨中。節目主持人井上貴博因此建議，可依照自己的需求調整傘骨方向。如果希望保護臉部、胸口，或背後背包不要被雨淋濕，可讓一根傘骨朝向身體正前方，如此前後遮蔽範圍會更完整。如果比較在意肩膀、手臂是否淋濕，則可將傘骨轉向身體左右兩側，利用傘面較寬的位置覆蓋肩膀，增加左右防護範圍。換句話說，沒有一種拿法適用所有情況，而是依照「最不想淋濕哪個部位」，調整傘的方向與握法，就能讓同一把雨傘發揮更好的防雨效果。