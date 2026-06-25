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阿曼強調重啟航道絕不收「過路費」

伊朗與阿曼兩國外長於今（25）日舉行電話會議，針對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的通航安排進行對接。阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）隨後公開宣示，荷姆茲海峽絕不會徵收任何通航費用，將全力確保這條國際航道的自由與安全。綜合外媒報導，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）與阿曼外長阿爾布賽迪在週四的通話中，聚焦於如何落實美伊協議以及荷姆茲海峽解封的具體海事過渡安排。兩國外長一致強調，兩國的技術與專家團隊必須保持不間斷的緊密協調，以確保過渡期間海上航行暢通無阻，並及時化解任何潛在的摩擦。阿爾布賽迪今日在巴林首都麥納瑪（Manama）出席波斯灣國家外長會議時，也明確承諾「未來所有圍繞荷姆茲海峽的通行安排，都不會涉及任何形式的過航費用（transit fees）」。阿爾布賽迪表示，阿曼作為扼守荷姆茲海峽的沿岸國，深知自身肩負的特殊國際責任，將堅定支持符合國際法及《聯合國海洋法公約》的國際努力，全力維護這條全球核心原油水路通道的自由航行權。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也有出席這場會議，並在期間重申華府反對徵收何通行費或其他費用。