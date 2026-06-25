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受米克拉颱風外圍環流、鋒面接近及西南風增強影響，台北市部分地區今日發生時雨量超過78.8毫米的短延時強降雨，導致局部地方出現短暫積水災情。對此，台北市政府勞動局呼籲，雇主應本於同理心，從寬處理受災勞工的出勤狀況，協助員工安心重建家園或處理突發的緊急家務。勞動局指出，根據勞動部「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，若工作場所因天災有危害勞工安全的疑慮，負責人應立即採取必要防護措施。此外，天災發生時或過後，若地方政府宣布停止上班，勞工因而未出勤者，雇主不得視為曠工、遲到，也絕不能強迫勞工補班、扣發全勤獎金或進行解僱等不利處分。面對這次的暴雨積水，勞動局強調，此類突發事故不可歸責於勞工，建議雇主比照相關規定辦理，甚至宜不扣發工資。同時重申，勞基法僅是最低標準，企業應致力營造優於法令的友善職場，用包容與同理心體恤受災員工，共同度過天災帶來的影響。