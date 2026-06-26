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▲〈貴得可以〉是蘇慧倫（如圖）睽違一年後發行的全新單曲，和張震嶽、葛大為攜手合作。（圖／相信音樂提供）

由蘇慧倫、張孝全等人主演的台劇《欠妳的那場婚禮》，以幽默包裹遺憾，描寫在人生與婚姻裡逐漸失衡的關係，戲劇上架後掀起網友討論；其中，蘇慧倫不僅飾演「陳立璇」一角，還獻唱插曲〈貴得可以〉成為戲劇彩蛋之一，MV昨（25）日正式播出後讓大批網友聽到哭，表示：「循環播放中」、「終於等到蘇慧倫的新歌了」、「好揪心好心疼，句句唱進心坎裡」、「真的太戳心。」蘇慧倫在《欠妳的那場婚禮》中飾演對婚姻心灰意冷、卻無法真正放下的妻子「陳立璇」，將愛與失望、憤怒、不甘間的心情拉扯，詮釋的絲絲入扣，演技獲得網友狂讚：「蘇慧倫不只是玉女歌手，怎麼也這麼會演，我也跟著哭！」不僅演活角色，蘇慧倫還演唱插曲〈貴得可以〉，詮釋時投入陳立璇的倔強和堅毅，驚喜現身成為一大彩蛋。〈貴得可以〉是蘇慧倫睽違一年後發行的全新單曲，和張震嶽、葛大為攜手合作，並找來陳建瑋擔任製作人，金曲製作聯手打造。導演嚴藝文聽過張震嶽發表的demo，認為歌曲很適合陳立璇的心聲，蘇慧倫則說：「阿嶽的歌詞和旋律原本就直率，所以在配唱的時候自然帶入了角色陳立璇的個性和心境，是很貼合的。」歌曲MV昨（25）日中午在YouTube上架，立刻引發網友熱議，紛紛留言表示：「看到劇才來聽歌，好聽！」、「終於等到蘇慧倫的新歌了！今天一上線就立刻來報到」、「副歌那句『說明白，我們之間不該沒有未來』真的太戳心」、「這首歌好貼切陳立璇的心情」、「陳立璇好倔好帥氣，好揪心好心疼，句句唱進心坎裡」、「聽到哭！循環播放中。」