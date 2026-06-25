2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）A組今（25）日爆出冷門，世界排名24的韓國以0：1不敵排名第60的南非，拱手讓出分組第2名得席位，錯失靠自力晉級32強淘汰賽的機會。賽後韓國媒體對此排山倒海出現了嚴厲的檢討聲浪，甚至有媒體在記者會上提出辛辣的問題，難道在比賽之前，球隊是集體食物中毒了嗎？還是有什麼其他不可抗力的因素？」對此，韓國主帥洪明甫表示會一肩扛起，「這全都是總教練的責任。」
韓國爆冷輸給南非 拱手讓出分組第2名
韓國賽前以1勝1敗握有3積分，只要不輸給南非就能以分組第2晉級32強淘汰賽。不過韓國主帥洪明甫卻做出大膽調度，將主力前鋒孫興慜放在板凳，此調度引發討論，且未收到成效，上半場與南非踢和。下半場洪明甫直接做出3人輪替，孫興慜也替補上陣，但仍無法攻破南非防守，反而在第63分鐘被對手破網，最終以0：1爆冷落敗。
韓國這一敗不僅輸掉分組第2，也讓整個A組排名大洗牌，墨西哥以3連勝之姿拿下分組第1，南非戲劇性贏韓國，以4積分登上第2，韓國則是以3積分屈居第3，捷克僅1積分遭到淘汰。韓國能否晉級32強，仍要等待其他小組賽的節果，這樣的結果，絕對是韓國媒體始料未及。
韓媒集體圍攻洪明甫 辛辣提問：「球隊集體食物中毒？」
賽後《朝鮮日報》與《中央日報》等韓國主流媒體紛紛寫下「敗給A組最弱的南非」、「輸給低一個檔次的南非」、「無法適應蒙特雷（Monterrey）的酷暑，球員顯得疲憊不堪」等嚴厲措辭。在賽後的記者會上，面對媒體指出準備不足的質疑，韓國總教練洪明甫解釋，「我們早就知道第3場比賽是在蒙特雷進行，我們已經做了充分的準備。」
此外，針對本屆賽事至今毫無建樹的核心前鋒孫興慜，教練團此役將他排除在先發名單之外的「神調度」，也遭到媒體接二連三的嚴厲質問，洪明甫對此表示，「這全都是總教練的責任。」
據《韓聯社》報導，記者會上甚至有媒體拋出了極其辛辣的提問，「這是一場內容糟糕透頂的比賽。難道在比賽之前，球隊是集體食物中毒了嗎？還是有什麼其他不可抗力的因素？」對此，洪明甫在現場回應，「比賽內容確實不好，但我們球隊完全沒有發生那樣（食物中毒或不可抗力）的情況。」
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韓國賽前以1勝1敗握有3積分，只要不輸給南非就能以分組第2晉級32強淘汰賽。不過韓國主帥洪明甫卻做出大膽調度，將主力前鋒孫興慜放在板凳，此調度引發討論，且未收到成效，上半場與南非踢和。下半場洪明甫直接做出3人輪替，孫興慜也替補上陣，但仍無法攻破南非防守，反而在第63分鐘被對手破網，最終以0：1爆冷落敗。
韓國這一敗不僅輸掉分組第2，也讓整個A組排名大洗牌，墨西哥以3連勝之姿拿下分組第1，南非戲劇性贏韓國，以4積分登上第2，韓國則是以3積分屈居第3，捷克僅1積分遭到淘汰。韓國能否晉級32強，仍要等待其他小組賽的節果，這樣的結果，絕對是韓國媒體始料未及。
韓媒集體圍攻洪明甫 辛辣提問：「球隊集體食物中毒？」
賽後《朝鮮日報》與《中央日報》等韓國主流媒體紛紛寫下「敗給A組最弱的南非」、「輸給低一個檔次的南非」、「無法適應蒙特雷（Monterrey）的酷暑，球員顯得疲憊不堪」等嚴厲措辭。在賽後的記者會上，面對媒體指出準備不足的質疑，韓國總教練洪明甫解釋，「我們早就知道第3場比賽是在蒙特雷進行，我們已經做了充分的準備。」
此外，針對本屆賽事至今毫無建樹的核心前鋒孫興慜，教練團此役將他排除在先發名單之外的「神調度」，也遭到媒體接二連三的嚴厲質問，洪明甫對此表示，「這全都是總教練的責任。」
據《韓聯社》報導，記者會上甚至有媒體拋出了極其辛辣的提問，「這是一場內容糟糕透頂的比賽。難道在比賽之前，球隊是集體食物中毒了嗎？還是有什麼其他不可抗力的因素？」對此，洪明甫在現場回應，「比賽內容確實不好，但我們球隊完全沒有發生那樣（食物中毒或不可抗力）的情況。」
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