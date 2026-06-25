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庫克已提前暗示漲價打預防針

分析師預警：iPhone恐成下一波

蘋果公司（Apple）於今（25）日正式宣布調高旗下MacBook與iPad 的官方售價，這是蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前預告「零組件漲勢已無可避免」後，官方首次採取實質行動，將居高不下的記憶體與儲存晶片成本轉嫁給消費者。根據《CNBC》報導，受此重大消息影響，蘋果股價於週四遭遇拋售潮，盤中重挫約5％，創下今年2月以來單日最慘烈跌幅，也拖累那斯達克指數下跌。蘋果在官方聲明中直言不諱地表示，「消費電子產業正遭遇前所未有的嚴峻挑戰。人工智慧（AI）數據中心的瘋狂擴張，導致市場對記憶體與儲存空間的需求呈現爆炸式噴發。我們在過去歷史中，從未見過零組件價格漲得如此兇猛、如此迅速」。蘋果同時坦言，目前已經到了「不得不開始調高多款產品售價的臨界點」，並暗示未來不排除會有新一波的價格調整。事實上，蘋果執行長庫克上週接受《華爾街日報》專訪時，就曾提前向市場打預防針，透露在全球AI狂潮引發的供應鏈危機下，蘋果已無法再完全為消費者阻擋高昂的零組件成本。庫克當時表示，「這就像是一場百年一遇的洪水，我在這行業超過40年，從未見過這種怪象」。這場記憶體危機對蘋果而言是沉重打擊，但對美光（Micron）等上游供應商而言卻是超級利多，美光在公布亮眼財測後，今天股價開盤就飆漲18％。過去，蘋果為了維持表面售價的不變，往往有一套精明的「定價劇本」，例如直接砍掉最低容量的低價入門款，強迫消費者購買更高容量也更昂貴的機型。但這一次，上游成本的巨幅拉升，讓蘋果無法再靠操作規格結構來掩護，只能選擇最直接的全面漲價。Counterpoint Research研究總監Tarun Pathak警告，這場海嘯接下來極可能外溢。他評估，零組件成本暴增將讓每支iPhone的製造成本增加近200美元，預期接下來iPhone全線新機都將面臨約150～200美元的漲價，且高容量、高規格的高階機種，其調幅將會比基礎款更為猛烈。