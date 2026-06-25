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▲灰狼隊送出主力長人里德（Naz Reid）及大量的未來選秀權與互換權，從黃蜂隊換回明星後衛「三球」鮑爾（LaMelo Ball）與前鋒格林（Josh Green）。（圖／美聯社／達志影像）。（圖／美聯社／達志影像）

NBA休賽季迎來最震撼的補強行動！明尼蘇達灰狼隊為了圍繞當家球星「蟻人」安東尼·愛德華茲（Anthony Edwards）打造爭冠陣容，不惜代價從夏洛特黃蜂隊換來明星控衛拉梅洛·鮑爾（LaMelo Ball）。對於這組2020年選秀狀元與探花的夢幻聯手，前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）在節目中盛讚，這不僅是出色的操作，更可能產生聯盟前所未見的化學效應。面對外界對於灰狼隊拆散陣容的質疑，前球星卡森斯給出了極高的正面評價。他在節目中斬釘截鐵地表示：「這是一筆出色的操作。他們長期以來一直在尋找一名能與愛德華茲完美搭檔的控衛，現在他們找到了。這對組合可能會非常特別，是聯盟此前從未見過的化學效應。」無獨有偶，名將路威（Lou Williams）亦對此表示贊同：「明尼蘇達這步棋走得漂亮，只要愛德華茲是球隊領軍人物，他們就始終掌握著贏球機會。」知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，森林狼隊總管康奈利（Tim Connelly）一向以敢於計算風險的操作聞名。球隊管理層多年來始終認為控衛位置是爭冠之路的重大缺口，而鮑爾正是他們長期鎖定的目標。儘管黃蜂隊最初並未打算清倉，但在面對灰狼隊開出的豐厚籌碼——包括優質長人納茲·里德（Naz Reid）、2033年無保護首輪籤、多個首輪互換權及次輪籤後，最終雙方達成協議。這筆交易讓灰狼隊如願以償，獲得了愛德華茲最需要的頂級組織者。隨著交易塵埃落定，ESPN隨即公布了灰狼隊的全新潛在首發陣容，由鮑爾（LaMelo Ball）、愛德華茲（Anthony Edwards）、阿約·多森姆（Ayo Dosunmu）、杰登·麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）及魯迪·戈貝爾（Rudy Gobert）領軍。然而，這場豪賭背後亦隱藏風險。知名記者比爾·席格爾（Brett Siegel）擔憂地指出，失去里德這名禁區悍將將對球隊深度造成打擊，甚至有分析師質疑這是否會成為迫使愛德華茲萌生離隊念頭的導火索。這筆交易讓黃蜂隊成功補齊了前場戰力，並藉由創造 NBA 歷史上最高的4070萬美元交易特例，為球隊未來的重建開啟無限可能。對於灰狼隊而言，開弓沒有回頭箭。這對狀元與探花的後場組合能否成為明尼蘇達的奪冠關鍵，將是未來數年NBA最引人入勝的話題。