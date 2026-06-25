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▲2026年世界盃E組第3輪，德國交手厄瓜多，力拚小組賽3連勝，以分組第1名之姿進入32強淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

📍正方觀點：戰車板凳深度夠，依舊能全取3分（美媒《Covers》專家薩姆·法利預測：德國勝）

📍反方觀點：德國戰意不足，厄瓜多受讓有望搶分（運彩分析師麥克米蘭預測：厄瓜多不敗）

📍第三觀點：進攻空間拉開，兩隊皆能破門（FOX體育專家克里斯·法利卡推薦）

▲德國已確定晉級，但為了維持球隊的連勝氣勢與進攻節奏，德國隊不太可能全盤放水。（圖／路透／達志影像）

2026年FIFA世界盃小組賽E組迎來最後一輪賽事，已豪取2連勝提前鎖定小組第一的奪冠熱門「日耳曼戰車」德國隊，將於台灣時間26日凌晨（當地時間25日下午）移師紐約紐澤西大都會體育場，迎戰陷入背水一戰的南美勁旅厄瓜多。相較於無欲無求的德國，目前僅積1分的厄瓜多此役必須全力爭勝才有晉級希望。針對「德國今晚能否贏球」的焦點，國際足壇專家與美媒開出了正反兩派的激烈預測。德國隊本屆世足賽開局順遂，首戰以7：1血洗庫拉索，次輪面對象牙海岸則在落後情況下上演逆轉秀，憑藉替補上陣的前鋒丹尼斯·翁達夫（Deniz Undav）在第68分鐘與傷停補時第94分鐘梅開二度，最終以2：1險勝。這也是德國自2006年以來，首次在世界盃開局奪下2連勝。相較之下，厄瓜多前兩場的表現令人大失所望，首戰0：1遭象牙海岸絕殺，次輪面對魚腩球隊庫拉索時，全場瘋狂轟出27次射門、其中高達15次射正，竟然顆粒無收，最終無奈以0：0悶平，更創下世界盃史上「單場最多射正卻沒進球」的尷尬紀錄。由於德國總教練尤利安·納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）極可能在本場比賽進行大輪換以調節主力體力，這讓本場比賽的勝負走向變得難以預測：美媒專家薩姆·法利（Sam Farley）認為，雖然納格爾斯曼有讓主力休息的空間，但為了維持球隊的連勝氣勢與進攻節奏，德國隊不太可能全盤放水。厄瓜多雖然防守悍將莫伊塞斯·凱塞多（Moises Caicedo）在中場屏障能力出色，但整體進攻極度缺乏創造力，只靠36歲老將恩納·瓦倫西亞（Enner Valencia）獨撐大局。德國的板凳深度與戰術素養遠高於對手，預計仍能順利擊敗厄瓜多。首選推薦：全場總進球數低於2.5球（賠率-120）。專家指出，德國過去兩戰實際創造的預期進球值（xG）僅有2.05，市場賠率明顯高估了兩隊的破門能力。分析師伊恩·麥克米蘭（Iain MacMillan）則持相反意見，大膽唱反調力挺厄瓜多。他指出，厄瓜多前兩戰的數據嚴重低估了其實力，他們的預期進球值高達+2.31，排在所有球隊第4名，只是欠缺臨門一腳。今晚面對戰意不足且可能派出大批二線球員（如Nick Woltemade）的德國隊，厄瓜多在求勝飢渴度的加持下，絕對有能力力拚一場和局甚至爆冷奪勝。首選推薦：厄瓜多受讓0.5球贏盤（賠率-106）。價值投資：厄瓜多前鋒貢薩洛·普拉塔（Gonzalo Plata）隨時進球（賠率+380）。FOX體育專家克里斯·法利卡（Chris Fallica）認為，這場比賽對德國雖然是無壓力戰局，但也正因如此，替補球員會更放開手腳搶攻；而厄瓜多被迫壓上進攻，也會導致兩方後防空檔變大。推薦投注：兩隊均有進球（賠率-150）。德國（4-2-3-1）：諾伊爾；基米希、約拿坦·塔、呂迪格、勞姆；格雷茨卡、格羅斯；維爾茨、穆西亞拉、薩內；哈弗茨。厄瓜多（4-3-3）：加林德斯；普雷西亞多、托雷斯、帕喬、埃斯圖皮尼安；弗蘭科、莫伊塞斯·凱塞多、帕埃斯；普拉塔、恩納·瓦倫西亞、安古洛。目前博彩盤口開出德國獨贏賠率落在-113至-130之間，雖然德國仍被列為小盤口熱門，但賠率已隨輪換傳聞大幅修正。