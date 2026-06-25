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行政院長卓榮泰今（25）日主持「行政院推動轉型正義會報第8次會議」，致詞時表示，政府將持續推動轉型正義各項工作，衛福部將在明後年試辦心理韌性及創傷療癒中心，對台灣推動轉型正義，極具重要性及指標意義。至於外界關注中正紀念堂，將以去個人崇拜、去威權化為目的轉型，請文化部於今年底提出「民主教育園區空間計畫」，同時在這段期間更積極推動社會溝通工作。卓榮泰致詞時指出，今日是「推動轉型正義會報」第8次會議，也是本屆委員卸任前最後一次參與會報，他謹代表政府、行政團隊對所有委員2年來在轉型正義工作所付出的辛勞，表達最深摯感謝。經由本屆委員提案設立的「強化民主韌性專案小組」多次開會討論，建議設置的「行政院強化民主韌性專案辦公室」已於本月17日正式掛牌成立，未來將強化促進轉型正義基金相關政策整合，促進公私協力，並深化與全球政治環境的連結。卓榮泰也藉由今日會議與所有同仁共勉，推動轉型正義，一方面是回應民主前輩的付出及相關人員的期待，一方面更是要守護得來不易的民主成果。要勇敢面對歷史，並落實賴清德總統「民主和平、公義永續」的國政願景，凝聚國人對於民主價值更高的認同，才能進一步強化國家安全、國家團結，確保民主自由生活方式不被剝奪，能夠繼續留給下一代。接續，卓榮泰聽取「轉型正義業務114年度推動成果」、「115年第2季轉型正義業務推動進度」等報告案後表示，政治檔案是還原歷史真相的重要基礎，近期政黨政治檔案徵集雖有初步進展，仍請國家發展委員會善盡各項法律途徑，儘速審定移歸相關政治檔案。卓榮泰指出，因應「強化民主韌性專案辦公室」成立，請國發會配合該專案辦公室的整體策略規劃，積極依法定職權辦理近用機制等業務，妥善活化運用促轉基金；同時，「強化民主韌性專案辦公室」除了強化促轉基金的政策整合，也要促進公私協力，並與全球民主夥伴合作，讓轉型正義工作從修復歷史傷痕，進一步成為省思過去、展望未來的系統性社會回復工程。卓榮泰表示，教育是轉型正義整體工程的重要支柱，教育部規劃設置專案辦公室統整教育工作、提升推動效益，值得肯定。並指示教育部，專案辦公室籌設初期應聚焦於機制建立，並透過各單位協作及資源整合，審慎把關資源運用及執行品質，並請教育部於「青年百億海外圓夢基金計畫」中，納入人權、轉型正義相關方案，培養新世代青年具備國際視野的人權素養，對轉型正義的工作有更進一步認識及落實。至於戰後原住民族轉型正義強化方案於去年11月核定，依簡報內容顯示進度多有延宕狀況，應具體改善，也請各部會加速辦理。針對衛生福利部「『心理韌性及創傷療癒中心』整體規劃及設立進度」報告，卓榮泰表示，政治暴力創傷的影響不僅限於受難者個人的身心及生涯發展，更往往涉及家屬、社會及不同世代；對原住民族受難者而言，更會在家庭及部落間產生深遠的集體影響。由國家來推動的政治暴力創傷照顧與療癒工作，在國際上亦屬少數，因此，「心理韌性及創傷療癒中心」的設立，對臺灣推動轉型正義，極具重要性及指標意義。卓榮泰請衛福部把握今、明2年試辦期，除持續完備組織、人力及制度等面向外，在核心業務規劃上，應以歷史正義為原則，突破既有醫療體系對於照顧與療癒的框架，將集體療癒觀點納入規劃；此外，在建構專業知識體系及推展實質服務時，亦應深入探究家庭、家族及部落理解事件與面對創傷的在地脈絡，發展出具族群文化敏感度的創傷修復與療癒模式，並妥善銜接未來各項任務。卓榮泰感謝委員彭仁郁自促進轉型正義委員會時期以來，持續對政治暴力創傷照顧與療癒工作提供專業意見，協助行政團隊推動相關工作。因心理韌性及創傷療癒中心整體規劃、設立已訂定初期及中長期目標，並就組織形式、人力配置、核心任務及設置期程已有完備計畫，請衛福部依時程積極推動各項工作。隨後，卓榮泰於聽取文化部「中正紀念堂中長程轉型時程規劃」報告後表示，今年適逢我國總統直選30週年，明年則將迎來228事件80週年及解嚴40週年。平反228、解除戒嚴及總統直選，都是當前台灣民主成就的重要基礎，這些數字所代表的不僅是一段歷史，更是台灣人民追求當家作主的決心；而推動轉型正義也始終是台灣民主化歷程中，民主前輩努力爭取的重要目標。卓榮泰指出，以去個人崇拜、去威權化為目的的中正紀念堂轉型，是轉型正義工作中社會高度關注的重要議題。近年政府已持續推動相關工作，包括國防部於2024年將儀隊撤出中正紀念堂銅像大廳，以及文化部於2025年11月推出「自由花蕊展」，迄今已有約20萬人參觀，而中正紀念堂的各項展覽也成為國人及國際社會認識台灣民主化歷程的重要第一站。展望未來，民主必須落實在轉型正義的道路上持續發展深化，並朝省思威權體制、深化民主教育的方向前進。卓榮泰強調，這一代守護得來不易的民主成果，但也必須肩負起中正紀念堂中長程轉型規劃的時代責任，請文化部於今年底提出「民主教育園區空間計畫」，落實去威權化及深化民主教育的空間改造，並於下次推動轉型正義會報提報。同時，也請文化部在這段期間更積極推動社會溝通工作，一方面回應社會大眾對中正紀念堂轉型的期待與指教，另一方面也具體落實轉型正義工作。而這些作為對許多民主前輩、受難者及家屬，以及下一代都具有深遠意義。