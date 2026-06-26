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▲2026年世界盃I組第3輪於6月27日開踢，挪威交手法國。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/27 挪威VS法國基本資訊

📍2026世界盃I組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 法國 2－0－0 6（1）、+5 6（晉級） 2 挪威 2－0－0 7（3）、+4 6（晉級） 3 塞內加爾 0－0－2 3（6）、-3 0 4 伊拉克 0－0－2 1（7）、-6 0

📍挪威VS法國戰力分析

▲2026年世界盃小組賽I組第3輪，法國交手挪威，只要和局，法國就能以分組第1晉級32強淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）

📍挪威VS法國傷兵名單與預測先發

⚽挪威預測先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 尼蘭德 Orjan Haskjold Nyland 後衛 佩德森 Marcus Holmgren Pedersen 後衛 阿熱 Kristoffer Vassbakk Ajer 後衛 奧斯蒂高 Leo Ostigard 後衛 沃爾夫 David Moller Wolfe 中場 伯格 Patrick Berg 中場 貝爾格 Sander Berge 中場 托斯特維特 Kristian Thorstvedt 中場 鮑伯 Oscar Bobb 前鋒 拉爾森 Jorgen Strand Larsen 前鋒 謝爾德魯普 Andreas Schjelderup

⚽法國預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 邁尼昂 Mike Maignan 後衛 孔德 Jules Kounde 後衛 薩利巴 William Saliba 後衛 烏帕梅卡諾 Dayay Upamecano 後衛 T.埃爾南德斯 Theo Hernández 中場 科內 Manu Koné 中場 曹阿梅尼 Aurélien Tchouameni 前鋒 奧利塞 Michael Olise 前鋒 切爾基 Rayan Cherki 前鋒 杜埃 Desire Doue 前鋒 姆巴佩 Kylian Mbappe

📍挪威VS法國近期狀態

📍2026世界盃挪威國家隊球員名單

📍2026世界盃法國國家隊球員名單

📍2026世界盃I組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月17日（三） 凌晨03：00 法國3：1塞內加爾 大都會人壽體育場／紐澤西 6月17日（三） 早上06：00 伊拉克1：4挪威 吉列體育場／麻州 第2輪 6月23日（二） 凌晨05：00 法國3：0伊拉克 林肯金融球場／賓州 6月23日（二） 早上08：00 挪威3：2塞內加爾 大都會人壽體育場／紐澤西 第3輪 6月27日（六） 凌晨03：00 挪威vs法國 吉列體育場／麻州 6月27日（六） 凌晨03：00 塞內加爾vs伊拉克 BMO球場／多倫多

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月27日I組第3輪開踢，法國目前以6分積分和較佳的得失球差位居I組榜首，挪威積分相同但淨勝球落後，這意味著挪威必須取勝才能奪走龍頭寶座，而法國只需和局便能鎖定第1。在沒有淘汰生存壓力的情況下，雙方會如何調整決定種子序而非生死的比賽，將是此役最有趣的看點。：挪威VS法國（世界盃I組小組賽）：2026年6月27日凌晨3點（台灣時間）：吉列體育場（麻州）：奧利弗（Michael Oliver，英格蘭）挪威隊目前沒有球員確定因傷缺陣，僅雷爾森被列為出戰成疑。由於挪威已提前晉級，哈蘭德與厄德高皆未出現在預測先發中。這顯示總教練索爾巴肯正優先考慮讓核心球員休息，好在淘汰賽時保持雙腿新鮮度，但一切尚未定案，2人仍有先發可能。若挪威真的收起這2大球星，對其戰力是巨大打擊，比賽將大幅倒向法國。儘管拉爾森與小將鮑伯（Oscar Bobb）具備實力，但缺少哈蘭德和厄德高的挪威，威脅性將大打折扣。即使陣容進行輪換，挪威仍會試著保持三線緊湊並尋求反擊，利用鮑伯的盤帶以及拉爾森的持球護球作為推進點。如果厄德高和哈蘭德作壁上觀，挪威的進攻威脅將銳減，可能大半時間都需要縮在禁區防守以抵擋法國的施壓，不過這2人的加入會瞬間改變這種戰術推演。法國目前沒有傷兵困擾，預期將排出強悍陣容以確保分組第1，由姆巴佩頂在前線，身後則是充滿天賦的奧利塞、切爾基與杜埃3人組。法國在小組賽狀態極佳，攻入6球僅失1球。雖然他們也已晉級，出現部分輪換並非不可能，但即便是變陣後的法國，依然具備強大的威脅性。法國將主導控球權，讓奧利塞、切爾基和杜埃在姆巴佩身後進行自由輪轉與組織，科內（Kouadio Kone）和曹阿梅尼（Aurelien Tchouameni）則在後方提供屏障。總教練德尚麾下的戰術人才足以撕裂任何防線，面對可能缺少2大核心的挪威，問題不在於法國能否進球，而是能進幾球。他們在攻守轉換時的速度，會讓挪威任何的前插進攻都顯得加倍危險。禁賽：傷勢疑慮：雷爾森（Julian Ryerson）禁賽：無傷勢疑慮：無挪威在本屆世界盃已經創下了隊史新紀錄，在分組賽前2場接連擊敗伊拉克與塞內加爾後，這成為他們隊史首次在單屆世界盃決賽週中拿下複數勝場（2勝以上）。雖然從帳面數據來看，分別以4：1和3：2贏得勝利，但他們目前在I組榜首爭奪中，因淨勝球劣勢落後於法國，這意味著他們在此役必須全力爭勝，才能奪下分組第1。從歷史數據來看，挪威在世界盃會內賽歷史上從未戰勝過任何一支歐洲球隊（2和3敗），這項紀錄顯然不太樂觀；不過，他們近期寫下了在過去18場比賽中豪奪14勝的驚人戰績（14勝3和1 敗），這股絕佳的氣勢表明，他們非常有機會打破這項歷史魔咒。法國在前2戰展現了強大的奪冠熱門姿態，輕鬆擊敗塞內加爾與伊拉克，且狂轟了6顆進球。身為2018年的世界盃冠軍，「高盧雄雞」已用行動證明自己是本屆最具冠軍相的球隊之一。如果此役能以一場勝利為小組賽畫下完美句點，對他們來說將是一個極其幸運的吉兆。上一次法國在世界盃分組賽取得3連勝，要追溯到1998年，而那一年他們最終成功捧起了大力神盃。此外，法國目前在世界盃上對陣歐洲球隊已取得5連勝，且在過去13場各項賽事中豪取11勝（11勝1和1敗），其中有9場比賽更淨勝對手2球以上，這些數據都顯示法國極具贏球機會。2隊歷史上曾交手過16次，法國隊拿下7勝，挪威隊取得5勝，另有4場和局。不過，雙方從未在世界盃舞台上碰頭，這將是歷史上的首次大賽對決。從近年的實力以及預估名單來看，法國顯然更佔上風。▪️尼蘭德（Orjan Haskjold Nyland）、塞爾維克（Egil Selvik）、唐維克（Sander Tangvik）▪️阿熱（Kristoffer Vassbakk Ajer）、比約肯（Fredrik Bjorkan）、法爾克納（Henrik Falchener）、朗加斯（Sondre Langas）、海格姆（Torbjorn Heggem）、佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）、雷爾森（Julian Ryerson）、沃爾夫（David Moller Wolfe）、奧斯蒂高（Leo Ostigard）▪️阿斯加德（Thelonious Aasgaard）、奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）、伯格（Patrick Berg）、貝爾格（Sander Berge）、鮑伯（Oscar Bobb）、托斯比（Morten Thorsby）、厄德高（Martin Odegaard）、托斯特維特（Kristian Thorstvedt）、努薩（Antonio Nusa）、謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）、海于格（Jens Petter Hauge）▪️哈蘭德（Erling Haaland）、索爾洛特（Alexander Sorloth）、拉爾森（Jorgen Strand Larsen）▪️邁尼昂（Mike Maignan）：桑巴（Brice Samba）：里塞爾（Robin Risser）▪️迪涅（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、埃爾南德斯（Theo Hernández）、科納特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）▪️坎特（N'Golo Kanté）、科內（Manu Koné）、拉比奧（Adrien Rabiot）、曹阿梅尼（Aurélien Tchouameni）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaire-Emery）▪️阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、切爾基（Rayan Cherki）、登貝萊（Ousmane Dembele）、杜埃（Desire Doue）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）