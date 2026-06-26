2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月27日I組第3輪開踢，法國目前以6分積分和較佳的得失球差位居I組榜首，挪威積分相同但淨勝球落後，這意味著挪威必須取勝才能奪走龍頭寶座，而法國只需和局便能鎖定第1。在沒有淘汰生存壓力的情況下，雙方會如何調整決定種子序而非生死的比賽，將是此役最有趣的看點。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場I組挪威VS法國的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/27 挪威VS法國基本資訊
📍2026世界盃I組戰績表
📍挪威VS法國戰力戰力分析
📍挪威VS法國預測先發名單與傷兵名單
📍挪威VS法國近期狀態
📍2026世界盃挪威國家隊球員名單
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃I組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/27 挪威VS法國基本資訊
📍比賽對戰：挪威VS法國（世界盃I組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月27日凌晨3點（台灣時間）
📍比賽地點：吉列體育場（麻州）
📍主裁判：奧利弗（Michael Oliver，英格蘭）
📍2026世界盃I組戰績表
📍挪威VS法國戰力分析
挪威：挪威隊目前沒有球員確定因傷缺陣，僅雷爾森被列為出戰成疑。由於挪威已提前晉級，哈蘭德與厄德高皆未出現在預測先發中。這顯示總教練索爾巴肯正優先考慮讓核心球員休息，好在淘汰賽時保持雙腿新鮮度，但一切尚未定案，2人仍有先發可能。
若挪威真的收起這2大球星，對其戰力是巨大打擊，比賽將大幅倒向法國。儘管拉爾森與小將鮑伯（Oscar Bobb）具備實力，但缺少哈蘭德和厄德高的挪威，威脅性將大打折扣。
即使陣容進行輪換，挪威仍會試著保持三線緊湊並尋求反擊，利用鮑伯的盤帶以及拉爾森的持球護球作為推進點。如果厄德高和哈蘭德作壁上觀，挪威的進攻威脅將銳減，可能大半時間都需要縮在禁區防守以抵擋法國的施壓，不過這2人的加入會瞬間改變這種戰術推演。
法國：法國目前沒有傷兵困擾，預期將排出強悍陣容以確保分組第1，由姆巴佩頂在前線，身後則是充滿天賦的奧利塞、切爾基與杜埃3人組。法國在小組賽狀態極佳，攻入6球僅失1球。雖然他們也已晉級，出現部分輪換並非不可能，但即便是變陣後的法國，依然具備強大的威脅性。
法國將主導控球權，讓奧利塞、切爾基和杜埃在姆巴佩身後進行自由輪轉與組織，科內（Kouadio Kone）和曹阿梅尼（Aurelien Tchouameni）則在後方提供屏障。總教練德尚麾下的戰術人才足以撕裂任何防線，面對可能缺少2大核心的挪威，問題不在於法國能否進球，而是能進幾球。他們在攻守轉換時的速度，會讓挪威任何的前插進攻都顯得加倍危險。
📍挪威VS法國傷兵名單與預測先發
挪威傷兵名單：
禁賽：
傷勢疑慮：雷爾森（Julian Ryerson）
法國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽挪威預測先發（4-3-3）：
⚽法國預測先發（4-2-3-1）：
📍挪威VS法國近期狀態
挪威：挪威在本屆世界盃已經創下了隊史新紀錄，在分組賽前2場接連擊敗伊拉克與塞內加爾後，這成為他們隊史首次在單屆世界盃決賽週中拿下複數勝場（2勝以上）。雖然從帳面數據來看，分別以4：1和3：2贏得勝利，但他們目前在I組榜首爭奪中，因淨勝球劣勢落後於法國，這意味著他們在此役必須全力爭勝，才能奪下分組第1。
從歷史數據來看，挪威在世界盃會內賽歷史上從未戰勝過任何一支歐洲球隊（2和3敗），這項紀錄顯然不太樂觀；不過，他們近期寫下了在過去18場比賽中豪奪14勝的驚人戰績（14勝3和1 敗），這股絕佳的氣勢表明，他們非常有機會打破這項歷史魔咒。
法國：法國在前2戰展現了強大的奪冠熱門姿態，輕鬆擊敗塞內加爾與伊拉克，且狂轟了6顆進球。身為2018年的世界盃冠軍，「高盧雄雞」已用行動證明自己是本屆最具冠軍相的球隊之一。如果此役能以一場勝利為小組賽畫下完美句點，對他們來說將是一個極其幸運的吉兆。
上一次法國在世界盃分組賽取得3連勝，要追溯到1998年，而那一年他們最終成功捧起了大力神盃。此外，法國目前在世界盃上對陣歐洲球隊已取得5連勝，且在過去13場各項賽事中豪取11勝（11勝1和1敗），其中有9場比賽更淨勝對手2球以上，這些數據都顯示法國極具贏球機會。
歷史對戰紀錄：2隊歷史上曾交手過16次，法國隊拿下7勝，挪威隊取得5勝，另有4場和局。不過，雙方從未在世界盃舞台上碰頭，這將是歷史上的首次大賽對決。從近年的實力以及預估名單來看，法國顯然更佔上風。
📍2026世界盃挪威國家隊球員名單
▪️門將：尼蘭德（Orjan Haskjold Nyland）、塞爾維克（Egil Selvik）、唐維克（Sander Tangvik）
▪️後衛：阿熱（Kristoffer Vassbakk Ajer）、比約肯（Fredrik Bjorkan）、法爾克納（Henrik Falchener）、朗加斯（Sondre Langas）、海格姆（Torbjorn Heggem）、佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）、雷爾森（Julian Ryerson）、沃爾夫（David Moller Wolfe）、奧斯蒂高（Leo Ostigard）
▪️中場：阿斯加德（Thelonious Aasgaard）、奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）、伯格（Patrick Berg）、貝爾格（Sander Berge）、鮑伯（Oscar Bobb）、托斯比（Morten Thorsby）、厄德高（Martin Odegaard）、托斯特維特（Kristian Thorstvedt）、努薩（Antonio Nusa）、謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）、海于格（Jens Petter Hauge）
▪️前鋒：哈蘭德（Erling Haaland）、索爾洛特（Alexander Sorloth）、拉爾森（Jorgen Strand Larsen）
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
▪️門將：邁尼昂（Mike Maignan）：桑巴（Brice Samba）：里塞爾（Robin Risser）
▪️後衛：迪涅（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、埃爾南德斯（Theo Hernández）、科納特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）
▪️中場：坎特（N'Golo Kanté）、科內（Manu Koné）、拉比奧（Adrien Rabiot）、曹阿梅尼（Aurélien Tchouameni）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaire-Emery）
▪️前鋒：阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、切爾基（Rayan Cherki）、登貝萊（Ousmane Dembele）、杜埃（Desire Doue）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）
📍2026世界盃I組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/27 挪威VS法國基本資訊
📍2026世界盃I組戰績表
📍挪威VS法國戰力戰力分析
📍挪威VS法國預測先發名單與傷兵名單
📍挪威VS法國近期狀態
📍2026世界盃挪威國家隊球員名單
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
📍2026世界盃I組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：挪威VS法國（世界盃I組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月27日凌晨3點（台灣時間）
📍比賽地點：吉列體育場（麻州）
📍主裁判：奧利弗（Michael Oliver，英格蘭）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|法國
|2－0－0
|6（1）、+5
|6（晉級）
|2
|挪威
|2－0－0
|7（3）、+4
|6（晉級）
|3
|塞內加爾
|0－0－2
|3（6）、-3
|0
|4
|伊拉克
|0－0－2
|1（7）、-6
|0
挪威：挪威隊目前沒有球員確定因傷缺陣，僅雷爾森被列為出戰成疑。由於挪威已提前晉級，哈蘭德與厄德高皆未出現在預測先發中。這顯示總教練索爾巴肯正優先考慮讓核心球員休息，好在淘汰賽時保持雙腿新鮮度，但一切尚未定案，2人仍有先發可能。
若挪威真的收起這2大球星，對其戰力是巨大打擊，比賽將大幅倒向法國。儘管拉爾森與小將鮑伯（Oscar Bobb）具備實力，但缺少哈蘭德和厄德高的挪威，威脅性將大打折扣。
即使陣容進行輪換，挪威仍會試著保持三線緊湊並尋求反擊，利用鮑伯的盤帶以及拉爾森的持球護球作為推進點。如果厄德高和哈蘭德作壁上觀，挪威的進攻威脅將銳減，可能大半時間都需要縮在禁區防守以抵擋法國的施壓，不過這2人的加入會瞬間改變這種戰術推演。
法國：法國目前沒有傷兵困擾，預期將排出強悍陣容以確保分組第1，由姆巴佩頂在前線，身後則是充滿天賦的奧利塞、切爾基與杜埃3人組。法國在小組賽狀態極佳，攻入6球僅失1球。雖然他們也已晉級，出現部分輪換並非不可能，但即便是變陣後的法國，依然具備強大的威脅性。
法國將主導控球權，讓奧利塞、切爾基和杜埃在姆巴佩身後進行自由輪轉與組織，科內（Kouadio Kone）和曹阿梅尼（Aurelien Tchouameni）則在後方提供屏障。總教練德尚麾下的戰術人才足以撕裂任何防線，面對可能缺少2大核心的挪威，問題不在於法國能否進球，而是能進幾球。他們在攻守轉換時的速度，會讓挪威任何的前插進攻都顯得加倍危險。
挪威傷兵名單：
禁賽：
傷勢疑慮：雷爾森（Julian Ryerson）
法國傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽挪威預測先發（4-3-3）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|尼蘭德
|Orjan Haskjold Nyland
|後衛
|佩德森
|Marcus Holmgren Pedersen
|後衛
|阿熱
|Kristoffer Vassbakk Ajer
|後衛
|奧斯蒂高
|Leo Ostigard
|後衛
|沃爾夫
|David Moller Wolfe
|中場
|伯格
|Patrick Berg
|中場
|貝爾格
|Sander Berge
|中場
|托斯特維特
|Kristian Thorstvedt
|中場
|鮑伯
|Oscar Bobb
|前鋒
|拉爾森
|Jorgen Strand Larsen
|前鋒
|謝爾德魯普
|Andreas Schjelderup
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|邁尼昂
|Mike Maignan
|後衛
|孔德
|Jules Kounde
|後衛
|薩利巴
|William Saliba
|後衛
|烏帕梅卡諾
|Dayay Upamecano
|後衛
|T.埃爾南德斯
|Theo Hernández
|中場
|科內
|Manu Koné
|中場
|曹阿梅尼
|Aurélien Tchouameni
|前鋒
|奧利塞
|Michael Olise
|前鋒
|切爾基
|Rayan Cherki
|前鋒
|杜埃
|Desire Doue
|前鋒
|姆巴佩
|Kylian Mbappe
挪威：挪威在本屆世界盃已經創下了隊史新紀錄，在分組賽前2場接連擊敗伊拉克與塞內加爾後，這成為他們隊史首次在單屆世界盃決賽週中拿下複數勝場（2勝以上）。雖然從帳面數據來看，分別以4：1和3：2贏得勝利，但他們目前在I組榜首爭奪中，因淨勝球劣勢落後於法國，這意味著他們在此役必須全力爭勝，才能奪下分組第1。
從歷史數據來看，挪威在世界盃會內賽歷史上從未戰勝過任何一支歐洲球隊（2和3敗），這項紀錄顯然不太樂觀；不過，他們近期寫下了在過去18場比賽中豪奪14勝的驚人戰績（14勝3和1 敗），這股絕佳的氣勢表明，他們非常有機會打破這項歷史魔咒。
法國：法國在前2戰展現了強大的奪冠熱門姿態，輕鬆擊敗塞內加爾與伊拉克，且狂轟了6顆進球。身為2018年的世界盃冠軍，「高盧雄雞」已用行動證明自己是本屆最具冠軍相的球隊之一。如果此役能以一場勝利為小組賽畫下完美句點，對他們來說將是一個極其幸運的吉兆。
上一次法國在世界盃分組賽取得3連勝，要追溯到1998年，而那一年他們最終成功捧起了大力神盃。此外，法國目前在世界盃上對陣歐洲球隊已取得5連勝，且在過去13場各項賽事中豪取11勝（11勝1和1敗），其中有9場比賽更淨勝對手2球以上，這些數據都顯示法國極具贏球機會。
歷史對戰紀錄：2隊歷史上曾交手過16次，法國隊拿下7勝，挪威隊取得5勝，另有4場和局。不過，雙方從未在世界盃舞台上碰頭，這將是歷史上的首次大賽對決。從近年的實力以及預估名單來看，法國顯然更佔上風。
📍2026世界盃挪威國家隊球員名單
▪️門將：尼蘭德（Orjan Haskjold Nyland）、塞爾維克（Egil Selvik）、唐維克（Sander Tangvik）
▪️後衛：阿熱（Kristoffer Vassbakk Ajer）、比約肯（Fredrik Bjorkan）、法爾克納（Henrik Falchener）、朗加斯（Sondre Langas）、海格姆（Torbjorn Heggem）、佩德森（Marcus Holmgren Pedersen）、雷爾森（Julian Ryerson）、沃爾夫（David Moller Wolfe）、奧斯蒂高（Leo Ostigard）
▪️中場：阿斯加德（Thelonious Aasgaard）、奧爾斯內斯（Fredrik Aursnes）、伯格（Patrick Berg）、貝爾格（Sander Berge）、鮑伯（Oscar Bobb）、托斯比（Morten Thorsby）、厄德高（Martin Odegaard）、托斯特維特（Kristian Thorstvedt）、努薩（Antonio Nusa）、謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）、海于格（Jens Petter Hauge）
▪️前鋒：哈蘭德（Erling Haaland）、索爾洛特（Alexander Sorloth）、拉爾森（Jorgen Strand Larsen）
📍2026世界盃法國國家隊球員名單
▪️門將：邁尼昂（Mike Maignan）：桑巴（Brice Samba）：里塞爾（Robin Risser）
▪️後衛：迪涅（Lucas Digne）、古斯托（Malo Gusto）、埃爾南德斯（Lucas Hernandez）、埃爾南德斯（Theo Hernández）、科納特（Ibrahima Konate）、孔德（Jules Kounde）、拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、薩利巴（William Saliba）、烏帕梅卡諾（Dayay Upamecano）
▪️中場：坎特（N'Golo Kanté）、科內（Manu Koné）、拉比奧（Adrien Rabiot）、曹阿梅尼（Aurélien Tchouameni）、扎伊爾-埃梅里（Warren Zaire-Emery）
▪️前鋒：阿克利烏什（Maghnes Akliouche）、巴爾科拉（Bradley Barcola）、切爾基（Rayan Cherki）、登貝萊（Ousmane Dembele）、杜埃（Desire Doue）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）、姆巴佩（Kylian Mbappe）、奧利塞（Michael Olise）、圖拉姆（Marcus Thuram）
📍2026世界盃I組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月17日（三）
|凌晨03：00
|法國3：1塞內加爾
|大都會人壽體育場／紐澤西
|6月17日（三）
|早上06：00
|伊拉克1：4挪威
|吉列體育場／麻州
|第2輪
|6月23日（二）
|凌晨05：00
|法國3：0伊拉克
|林肯金融球場／賓州
|6月23日（二）
|早上08：00
|挪威3：2塞內加爾
|大都會人壽體育場／紐澤西
|第3輪
|6月27日（六）
|凌晨03：00
|挪威vs法國
|吉列體育場／麻州
|6月27日（六）
|凌晨03：00
|塞內加爾vs伊拉克
|BMO球場／多倫多
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
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|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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