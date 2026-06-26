韓籍啦啦隊女神「小龍女」李多慧來台發展並定居超過3年，愛台事跡族繁不及備載，儼然已經成為半個台灣人，今（25）日深夜，她突然分享爸爸、媽媽過去訪台的影片，感性地告白：「真的很謝謝大家一直以來帶給我們一家人這麼多好的、溫暖又正面的影響！未來我們家收到的愛，也想慢慢一個一個地回報給大家！」
李多慧有感而發 感謝台灣人給她和雙親滿滿的愛
李多慧的爸媽曾經多次來台，除了觀光、到球場看女兒應援、做公益、幫愛女慶生也一起在台灣跨年，李多慧表示，她今晚突然在某個瞬間想到一件事，「台灣對我來說，不只是屬於我的地方，也是帶給我爸爸、媽媽全新人生的、很珍貴、很感謝的地方...」
存錢買房子先擱一邊 李多慧：我先回報完這些愛
對此，李多慧進一步解釋，每次看到爸爸、媽媽來台灣都會說「好幸福喔」，她就會常常想，如果當初沒有來台灣，現在會是什麼樣子，「真的很謝謝大家一直以來帶給我們一家人這麼多好的、溫暖又正面的影響！未來我們家收到的愛，也想慢慢一個一個地回報給大家！」
李多慧的同事、友人和廣大粉絲都曾經開玩笑或建議她賺了錢「快點在台灣買房子」，針對此事，李多慧笑說：「先讓我把這些愛好好回報完！再努力存錢買房子吧！哈哈！」
該篇貼文發布僅2小時，已經累計逾15萬觀看次數、2萬多人按讚，粉絲留言：「多慧現在是韓籍啦啦隊最幸福的，買房沒有孝順重要」、「謝謝多慧的爸爸媽媽，生下了多慧這麼惹人疼愛的台灣女兒」、「大黑我也要謝謝妳來台灣我才回來繼續看棒球」、「謝謝多慧，台灣人也很感謝妳」、「多慧妳回報不完的，因為粉絲的愛無止盡」、「晚上發這什麼催淚的東西！」
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李多慧的爸媽曾經多次來台，除了觀光、到球場看女兒應援、做公益、幫愛女慶生也一起在台灣跨年，李多慧表示，她今晚突然在某個瞬間想到一件事，「台灣對我來說，不只是屬於我的地方，也是帶給我爸爸、媽媽全新人生的、很珍貴、很感謝的地方...」
對此，李多慧進一步解釋，每次看到爸爸、媽媽來台灣都會說「好幸福喔」，她就會常常想，如果當初沒有來台灣，現在會是什麼樣子，「真的很謝謝大家一直以來帶給我們一家人這麼多好的、溫暖又正面的影響！未來我們家收到的愛，也想慢慢一個一個地回報給大家！」
李多慧的同事、友人和廣大粉絲都曾經開玩笑或建議她賺了錢「快點在台灣買房子」，針對此事，李多慧笑說：「先讓我把這些愛好好回報完！再努力存錢買房子吧！哈哈！」
該篇貼文發布僅2小時，已經累計逾15萬觀看次數、2萬多人按讚，粉絲留言：「多慧現在是韓籍啦啦隊最幸福的，買房沒有孝順重要」、「謝謝多慧的爸爸媽媽，生下了多慧這麼惹人疼愛的台灣女兒」、「大黑我也要謝謝妳來台灣我才回來繼續看棒球」、「謝謝多慧，台灣人也很感謝妳」、「多慧妳回報不完的，因為粉絲的愛無止盡」、「晚上發這什麼催淚的東西！」