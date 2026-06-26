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▲李多慧非常感謝台灣人一直以來帶給他們家如此多溫暖又正面的影響。（圖／翻攝自le_dahye Threads）

韓籍啦啦隊女神「小龍女」李多慧來台發展並定居超過3年，愛台事跡族繁不及備載，儼然已經成為半個台灣人，今（25）日深夜，她突然分享爸爸、媽媽過去訪台的影片，感性地告白：「真的很謝謝大家一直以來帶給我們一家人這麼多好的、溫暖又正面的影響！未來我們家收到的愛，也想慢慢一個一個地回報給大家！」李多慧的爸媽曾經多次來台，除了觀光、到球場看女兒應援、做公益、幫愛女慶生也一起在台灣跨年，李多慧表示，她今晚突然在某個瞬間想到一件事，「台灣對我來說，不只是屬於我的地方，也是帶給我爸爸、媽媽全新人生的、很珍貴、很感謝的地方...」對此，李多慧進一步解釋，每次看到爸爸、媽媽來台灣都會說「好幸福喔」，她就會常常想，如果當初沒有來台灣，現在會是什麼樣子，「真的很謝謝大家一直以來帶給我們一家人這麼多好的、溫暖又正面的影響！未來我們家收到的愛，也想慢慢一個一個地回報給大家！」李多慧的同事、友人和廣大粉絲都曾經開玩笑或建議她賺了錢「快點在台灣買房子」，針對此事，李多慧笑說：「先讓我把這些愛好好回報完！再努力存錢買房子吧！哈哈！」該篇貼文發布僅2小時，已經累計逾15萬觀看次數、2萬多人按讚，粉絲留言：「多慧現在是韓籍啦啦隊最幸福的，買房沒有孝順重要」、「謝謝多慧的爸爸媽媽，生下了多慧這麼惹人疼愛的台灣女兒」、「大黑我也要謝謝妳來台灣我才回來繼續看棒球」、「謝謝多慧，台灣人也很感謝妳」、「多慧妳回報不完的，因為粉絲的愛無止盡」、「晚上發這什麼催淚的東西！」