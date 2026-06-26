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▲今日颱風北上、鋒面接近及西南風影響，南部地區有陣雨或雷雨，易有豪雨或局部豪雨等級以上降雨發生。（圖／中央氣象署提供）

今（26）日上午仍受颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，南部地區有陣雨或雷雨，，中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，北部地區有短延時大豪雨發生的機率，下午颱風遠離，不過仍受鋒面影響，周日鋒面逐漸北移，一直到下周二才會回到夏季型的天氣型態。6月26日今天的天氣，氣象署指出，颱風北上、鋒面接近及西南風影響，，而宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區有局部短暫陣雨。下午在鋒面影響之下，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，各地有局部大雨且西半部地區有局部豪雨發生的機率。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖北部空品區及馬祖環境部提及，環境風場為西南風至東北風，西半部擴散條件普通，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區及馬祖為「普通」等級。6月27日明天的天氣，鋒面影響之下，天氣仍不穩定，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生的機率。氣象署提及，周日整體雨勢將逐漸減弱，但西半部仍有局部陣雨或雷雨，東半部以午後雷陣雨為主，午後局部仍有較大雨勢發生機會。下週一西南風影響仍在，迎風面的中南部仍有局部短暫陣雨。下周二至下周四隨著太平洋高壓逐漸西伸，回到夏季型的天氣型態，逐漸感受炎熱，各地為多雲到晴，午後中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。