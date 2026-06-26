五六日咖啡優惠出爐！7-11今（26）日起門市大杯拿鐵2杯77元、大杯美式2杯66元，寄杯優惠買6送3；全家有一日限定的咖啡日優惠，APP寄杯單品美式、單品拿鐵買6送6，相當於半價喝；萊爾富特大杯咖啡系列通通買一送一。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜6月26日至6月28日
◾大杯拿鐵2杯77元，5.9折（原價65元、特價38元）
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元）
◾黃金蕎麥茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾蜜梅心動冰沙第2杯10元，5.6折（原價99元、特價55元）
◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／皇家醇濃伯爵紅茶拿鐵／鹿兒島濃焙茶拿鐵任選2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元，5.6折（原價95元、特價53元）
📍門市｜6月24日起至7月14日
◾愛文芒果雪酪冰沙／愛文芒果冰青茶任選2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾芒果青氣泡飲單杯優惠價40元，6.2折（原價65元、特價40元）至9月1日
📍APP｜6月17日至6月26日
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶12杯520元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾大杯濃萃美式16杯520元，6.5折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵11杯520元，7.3折（原價65元、特價47元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵9杯520元，6.4折（原價90元、特價58元）
📍APP｜6月24日至6月30日
◾大杯拿鐵／大杯美式買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾青梅冰茶／檸檬青／檸檬紅買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾愛文芒果雪酪冰沙／芒果冰青茶單杯69元，8.8折（原價85元、特價69元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵2杯100元，5.9折（原價90元、特價50元）
📍foodomo｜6月1日至6月30日
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）
🟡全家便利商店
📍門市｜6月26日起至6月30日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶10元多一杯，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋第2支6元，5.6折（原價49元、特價28元）
📍APP｜6月26日10:00開賣
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
🟡萊爾富
📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元）
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元）
（以上送Loopy杯塞）
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍APP｜5月27日至6月30日
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
🟡美廉社
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜6月26日至6月28日
◾大杯拿鐵2杯77元，5.9折（原價65元、特價38元）
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元）
◾黃金蕎麥茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾蜜梅心動冰沙第2杯10元，5.6折（原價99元、特價55元）
◾冰淇淋紅茶第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵／皇家醇濃伯爵紅茶拿鐵／鹿兒島濃焙茶拿鐵任選2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元，5.6折（原價95元、特價53元）
◾愛文芒果雪酪冰沙／愛文芒果冰青茶任選2杯120元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾芒果青氣泡飲單杯優惠價40元，6.2折（原價65元、特價40元）至9月1日
◾冰黑糖粉粿蕎麥茶12杯520元，5.8折（原價75元、特價43元）
◾大杯濃萃美式16杯520元，6.5折（原價50元、特價33元）
◾大杯濃萃拿鐵13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵11杯520元，7.3折（原價65元、特價47元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯520元，6.3折（原價75元、特價47元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵9杯520元，6.4折（原價90元、特價58元）
◾大杯拿鐵／大杯美式買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）
◾青梅冰茶／檸檬青／檸檬紅買6送3，6.7折（原價60元、特價40元）
◾愛文芒果雪酪冰沙／芒果冰青茶單杯69元，8.8折（原價85元、特價69元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵2杯100元，5.9折（原價90元、特價50元）
◾大杯精品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
◾大杯精品馥芮白買2送1，6.7折（原價120元、特價80元）
📍門市｜6月26日起至6月30日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾大杯仙女醇奶茶10元多一杯，5.9折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋第2支6元，5.6折（原價49元、特價28元）
◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）
◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）
◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）
📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元）
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元）
（以上送Loopy杯塞）
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾大杯特濃美式買49送50，5折（原價55元、特價27元）
◾大杯特濃拿鐵買49送50，5折（原價65元、特價32元）
🟡美廉社
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即日起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）