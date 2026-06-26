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6月26日全台停班停課最新資訊！高雄、台南半夜緊急宣布放豪雨假

（不斷更新）

📍北部地區

📍中部地區

📍南部地區

台南市：（26）日停止上班、停止上課。

高雄市：（26）日停止上班、停止上課。

屏東縣：（26）日停止上班、停止上課。

▲台南市政府深夜1時許宣布今（26）日停止上班上課。（圖/台南市政府提供）

📍東部、離島地區

📍外島地區

這波雨還沒下完「20縣市豪大雨特報」！大雨還要再炸2天才會趨緩

今天上午全台灣依舊處在跟昨天類似環境下，南部地區、中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨，尤其北部地區有短延時大豪雨發生的機率

周二起天氣才會恢復典型的夏季天氣。

▲氣象署預估這波顯著降雨會持續到明日上午，周六、周日各地水氣仍多，下周二起天氣才會逐日回穩。（圖／中央氣象署提供）

6月26日上班上課不要跑錯了！受到米克拉颱風北上後帶來外圍環流、西南風以及鋒面的影響，昨天北部、南部都降下驚人的時雨量，導致各地都有淹水的災情，今（26）日除了原先屏東縣宣布停班停課之外，高雄市、台南市也接連在凌晨1時許緊急宣布今天停班停課。《NOWNEWS》特別整理6月26日最新停班停課資訊、降雨趨勢，並且不斷更新，提醒民眾也要隨時留意天氣狀況以及出門注意安全。台北市：未宣布。新北市：未宣布。基隆市：未宣布。桃園市：未宣布。新竹市：未宣布。新竹縣：未宣布。台中市：未宣布。苗栗縣：未宣布。彰化縣：未宣布。南投縣：未宣布。雲林縣：未宣布。嘉義市：未宣布。嘉義縣：（26）日正常上班、正常上課。宜蘭縣：未宣布。花蓮縣：（26）日正常上班、正常上課。台東縣：未宣布。澎湖縣：未宣布。連江縣：未宣布。金門縣：未宣布。中央氣象署表示，，今天下午在鋒面影響之下，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，各地有局部大雨且西半部地區有局部豪雨發生的機率，天氣不穩定，建議隨身攜帶雨具備用。氣象署提到，一直要等到周日至下周一，米克拉颱風遠離、鋒面北抬，中北部及東部地區降雨趨緩轉為多雲到晴天氣，南部地區仍受到西南風影響有局部短暫陣雨，午後各地依舊有局部短暫雷陣雨發生，