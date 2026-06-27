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▲朱寶意（左）與張國榮（右）曾在《英雄本色》系列配成一對，有感情對手戲。（圖／翻攝自 IG@emilychu1031）

▲朱寶意在《小俠龍旋風》扮演「神仙姐姐」花舞影，扮相美麗動人。（圖／翻攝自TTV 台視官方頻道 TTV Official Channel YT）

▲朱寶意（右）的女兒（左）已經成年，和她模樣神似，得到優良遺傳。（圖／翻攝自 IG@emilychu1031）

本月初在美國夏威夷去世的黃大煒，生前除了和他相伴多年的女友Vicky外，另一段較為人知的戀情，則是與女星朱寶意的4年交往，彼此在沒有第三者介入情況下，因了解而分開。朱寶意一度在香港影視界受力捧，甚至在《英雄本色》系列中與張國榮湊成一對，又因為一齣與小虎隊」吳奇隆、陳志朋合作的《小俠龍旋風》，而有「神仙姐姐」稱號。她之後長住上海成了單親媽媽，女兒現在已經成年，身兼平面設計師與模特兒，外貌頗有她年輕時的影子。朱寶意是在美國長大，之後才回到台灣，因為外表亮麗，接拍廣告、成為模特兒，被影視圈相中，徐乃麟入行之初，也曾因為和她合作廣告而受到注意。她後來赴香港發展，分別在《龍的心》、《奇緣》與《英雄本色》系列和成龍、周潤發、張國榮配對，頗受到重用。近年來她曾經把當初拍《英雄本色》時，被導演吳宇森抓去做場記的工作照發出來，畫面裡的她和狄龍、張國榮都頗有時尚感，也讓人懷念他們在片中的演出。她和黃大煒從1989年3月開始，戀情首度見諸報端，那時黃大煒才在台灣發了首張英文專輯沒幾個月，當年的新聞報導稱黃大煒在加盟飛碟唱片前，已在一次朋友的生日聚會上認識朱寶意，兩人都有在美國成長的經歷，也都通粵語、英語，初次見面就投緣，開始變成無話不談的好朋友，到擦出愛的火花。在黃大煒首張專輯中有一首很特別的歌曲〈Lady Murasaki〉，歌名指的正是日本經典名著《源氏物語》的作者紫式部，MV中朱寶意以類似日本古裝的扮相出現，呈現出不同於在港片或台灣電視劇中的美感，曾經成為話題，外界也好奇她為何會為黃大煒助陣，果然沒幾個月，彼此戀情就正式公開。對於黃大煒的音樂才華，朱寶意相當賞識也佩服，因為她的爸媽在她還很年輕就去世，一度只有外婆和弟弟還住台灣，她在香港努力拚事業，希望讓家人有好一點的生活，所以她與黃大煒沒有講到未來的結婚規劃，各自在影視與音樂的領域努力，至今網上仍能看到留下他們愛情紀錄的〈Lady Murasaki〉MV。雖然有著歐美的洋派觀念，朱寶意有段時間卻被定型在古裝美人的角色中，以都會喜劇見長的香港影壇，當然都讓她演時裝美女，可是回到台灣演電視劇，她很容易就穿上古裝。其中和兩位「小虎隊」成員合作的台視連續劇《小俠龍旋風》，她扮演美女花舞影，劇中兩隻小虎見到她都和她「神仙姐姐」，逐漸成為觀眾對她的代稱，她的扮相美麗深獲肯定。不過她與黃大煒的戀情，最後卻是在沒有旁人介入的情況下結束，報載她坦言：「談了4年的感情，我真的很想結婚生子，可是大煒目前想要在事業上衝刺，他對音樂很執著，這幾個月以來，我們產生理性分手的默契，現在還是不錯的朋友。」她更形容彼此那時見面機會不多，只能抽空吃頓晚飯，感覺很像兄弟姊妹，已經不太像情人，但他們只要聊到工作，就有聊不完的話題，就算不是男女朋友，還是能聊得很開心。朱寶意之後的感情生活就非常低調，曾有傳她在中國碰到富商熱烈追求，生下女兒後才驚覺對方早有家室，於是慧劍斬情絲，自己把女兒撫養長大，女兒現在也長得亮麗、有型，接棒當模特兒，她自己的生活也開心、自在。不過黃大煒去世消息公開後，她的社群網站沒有再更新，並沒有對舊愛逝去有任何感慨。