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▲2026年世界盃I組第3輪於6月27日開踢，塞內加爾交手伊拉克。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/27 塞內加爾VS伊拉克基本資訊

📍2026世界盃I組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 法國 2－0－0 6（1）、+5 6（晉級） 2 挪威 2－0－0 7（3）、+4 6（晉級） 3 塞內加爾 0－0－2 3（6）、-3 0 4 伊拉克 0－0－2 1（7）、-6 0

📍塞內加爾VS伊拉克戰力分析

▲2026年世界盃I組，伊拉克前2戰不敵挪威、法國，第3輪碰上非洲王者塞內加爾，要搶勝同樣不容易。（圖／美聯社／達志影像）

📍塞內加爾VS伊拉克傷兵名單與預測先發

塞內加爾預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 E.門迪 Édouard Mendy 後衛 迪亞塔 Krépin Diatta 後衛 庫利巴利 Kalidou Koulibaly 後衛 尼亞卡特 Moussa Niakhaté 後衛 迪烏夫 El Hadji Malick Diouf 中場 I.蓋耶 Idrissa Gueye 中場 P.蓋耶 Pape Gueye 中場 L.卡馬拉 Lamine Camara 前鋒 I.薩爾 Ismaïla Sarr 前鋒 馬內 Sadio Mané 前鋒 傑克森 Nicolas Jackson

伊拉克預測先發（4-2-3-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 巴西爾 Ahmed Basil 後衛 阿里 Hussein Ali 後衛 哈希姆 Akam Hashim 後衛 塔辛 Zid Tahseen 後衛 多斯基 Merchas Doski 中場 阿爾-阿馬里 Amir Al-Ammari 中場 伊斯梅爾 Zaid Ismail 中場 卡塞姆 Ahmed Qasem 中場 伊克巴爾 Zidane Iqbal 前鋒 巴耶什 Ibrahim Bayesh 前鋒 阿爾-哈馬迪 Ali Al-Hamadi

📍塞內加爾VS伊拉克近期狀態

📍2026世界盃塞內加爾國家隊球員名單

📍2026世界盃伊拉克國家隊球員名單

📍2026世界盃I組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月17日（三） 凌晨03：00 法國3：1塞內加爾 大都會人壽體育場／紐澤西 6月17日（三） 早上06：00 伊拉克1：4挪威 吉列體育場／麻州 第2輪 6月23日（二） 凌晨05：00 法國3：0伊拉克 林肯金融球場／賓州 6月23日（二） 早上08：00 挪威3：2塞內加爾 大都會人壽體育場／紐澤西 第3輪 6月27日（六） 凌晨03：00 挪威vs法國 吉列體育場／麻州 6月27日（六） 凌晨03：00 塞內加爾vs伊拉克 BMO球場／多倫多

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月27日I組第3輪開踢，法國與挪威已雙雙從I組挺進32強淘汰賽，留下同為0積分的塞內加爾與伊拉克拚死爭奪分組第3。在12個小組第3名當中有8個名額可以晉級淘汰賽，因此此役的贏家將能保有一絲晉級的希望，和局或落敗則意味著世界盃旅程徹底結束。對於坐擁豪華陣容的塞內加爾來說，淪落到需要落入這種境地，無疑是一次嚴重的失常。：塞內加爾VS伊拉克（世界盃I組小組賽）：2026年6月27日凌晨3點（台灣時間）：BMO球場（多倫多）：泰勒（Anthony Taylor，英格蘭）除了門將門迪被列為出戰成疑外，總教練蒂奧（Pape Bouna Thiaw）預計將盡遣主力，讓馬內（Sadio Mané）和薩爾薩爾（Mamadou Sarr）分居兩側，輔佐中路的L.卡馬拉（Lamine Camara）與突前的傑克森（Nicolas Jackson），並由蓋耶雙人組（Idrissa Gueye、Pape Gueye）坐鎮後場。天賦從來不是塞內加爾的問題，糟糕的賽果才是。2場慘痛的敗仗讓他們瀕臨淘汰邊緣，他們唯有在此役大勝，並寄望於其他小組的賽果，才有一絲機會以「成績較佳的小組第3名」身分涉險過關。塞內加爾將主導控球權，並試圖讓馬內和薩爾衝擊伊拉克的邊後衛，同時利用傑克森來拉開對手的防線，並由L.卡馬拉串聯中前場。即便目前的局勢有些尷尬，但他們的個人天賦依職能創造出不少機會，問題主要在於球員們的進攻銳利度，以及能否展現足夠的求勝動機。伊拉克的預測先發陣容沒有受到傷兵影響。總教練阿諾德（Graham Arnold）將仰賴伊克巴爾（Zidane Iqbal）的創造力來發動攻勢，並由阿爾-哈馬迪（Ali Al-Hamadi）在前線孤軍奮戰。伊拉克在這個小組中雖然實力處於劣勢，但在部分比賽時間內仍展現出競爭力。面對塞內加爾，伊拉克並非全然沒有機會，若能爆冷取勝，他們也將保有自己爭取小組第3的微弱希望。然而現實層面來看，面對這支個人能力高出不只一個檔次的對手，他們無疑是處於絕對劣勢的下盤。伊拉克將採取低位防守，保持陣型的緊湊以挫敗對手，並寄望於伊克巴爾能在攻守轉換時製造反擊火花，再由阿爾-哈馬迪把握住少有的破門良機。伊拉克必須把防守做到滴水不漏，並靜待機會降臨，因為在面對誓死要挽回非洲冠軍尊嚴的塞內加爾時，伊拉克將很難拿到太多的控球時間。禁賽：無傷勢疑慮：門迪（Edouard Mendy）雖被列為出戰成疑，但預期仍會先發掛帥。禁賽：無傷勢疑慮：阿爾-馬夫拉吉（Ali Al Mafraje）與卡齊姆（Mohanad Ali Kadhim）出戰成疑，皆未列入先發。塞內加爾原本對本屆世界盃抱有極高的期望，但截至目前為止，賽事發展完全不如預期，他們接連輸給了法國、挪威。正面臨隊史首次在單屆世界盃分組賽中苦吞3連敗的窘境；此外，上一場敗給挪威也意味著他們自本世紀以來，首次遭遇連續2場國際賽都失掉3球以上的防守危機。不過從樂觀的一面來看，塞內加爾在過去10場贏球的國際賽中有8場成功完封對手（無失分），這讓他們依然堅信自己能拿下這場勝利，並爭取晉級32強淘汰賽的機會。本屆世界盃僅僅是伊拉克隊史第2次會內賽之旅，儘管打進會內賽讓舉國歡騰，但他們深知自己在這個實力強勁的小組中將面臨嚴峻考驗。即便如此，在相繼敗給挪威與法國的比賽中，球隊的後防表現依舊令人感到失望，而目前的淨勝球劣勢也意味著，即使他們此役爆冷取勝，可能也很難挺進下一輪。伊拉克若想提高這場比賽的贏球勝率，力保不失球將是最理想的狀況，然而他們在過去 8 場國際賽中僅完成了1場完封，這使得他們極有可能以3連敗的戰績打包回家。兩國在歷史上幾乎沒有交手紀錄，更從未在正式的國際大賽中碰頭，這是一場不折不扣的全新對決。▪️E.門迪（Édouard Mendy）、M.迪奧（Mory Diaw）、迪烏夫（Yehvann Diouf）▪️A.門迪（Antoine Mendy）、塞克（Abdoulaye Seck）、庫利巴利（Kalidou Koulibaly）、尼亞卡特（Moussa Niakhaté）、薩爾（Mamadou Sarr）、迪烏夫（El Hadji Malick Diouf）、姆博（Moustapha Mbow）、雅各布斯（Ismaïl Jakobs）、迪亞塔（Krépin Diatta）、I.卡馬拉（Ilay Camara）▪️I.蓋耶（Idrissa Gueye）、P.薩爾（Pape Matar Sarr）、迪亞拉（Habib Diarra）、P.蓋耶（Pape Gueye）、L.卡馬拉（Lamine Camara）、西斯（Pathé Ciss）、恩迪亞耶（Bara Sapoko Ndiaye）▪️馬內（Sadio Mané）、傑克森（Nicolas Jackson）、I.薩爾（Ismaïla Sarr）、恩迪亞耶（Iliman Ndiaye）、迪恩（Bamba Dieng）、A.迪奧（Assane Diao）▪️塔利布（Fahad Talib）、哈桑（Jalal Hassan）、巴西爾（Ahmed Basil）▪️阿里（Hussein Ali）、尤尼斯（Manaf Younis）、亞辛（Ahmed Yahya）、薩杜恩（Mustafa Saadoon）、塔辛（Zid Tahseen）、蘇拉卡（Rebin Sulaka）、哈希姆（Akam Hashim）、多斯基（Merchas Doski）、伊斯梅爾（Zaid Ismail）、普特羅斯（Frans Putros）▪️阿爾-阿馬里（Amir Al-Ammari）、雅各布（Kevin Yakob）、伊克巴爾（Zidane Iqbal）、謝爾（Aimar Sher）、巴耶什（Ibrahim Bayesh）、卡塞姆（Ahmed Qasem）、阿明（Youssef Amyn）、法爾吉（Marko Farji）▪️賈西姆（Ali Jassim）、阿爾-哈馬迪（Ali Al-Hamadi）、尤塞夫（Ali Yousef）、侯賽因（Aymen Hussein）、阿里（Mohanad Ali）