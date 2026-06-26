2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月27日I組第3輪開踢，法國與挪威已雙雙從I組挺進32強淘汰賽，留下同為0積分的塞內加爾與伊拉克拚死爭奪分組第3。在12個小組第3名當中有8個名額可以晉級淘汰賽，因此此役的贏家將能保有一絲晉級的希望，和局或落敗則意味著世界盃旅程徹底結束。對於坐擁豪華陣容的塞內加爾來說，淪落到需要落入這種境地，無疑是一次嚴重的失常。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場I組塞內加爾VS伊拉克的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/27 塞內加爾VS伊拉克基本資訊
📍2026世界盃I組戰績表
📍塞內加爾VS伊拉克戰力戰力分析
📍塞內加爾VS伊拉克預測先發名單與傷兵名單
📍塞內加爾VS伊拉克近期狀態
📍2026世界盃塞內加爾國家隊球員名單
📍2026世界盃伊拉克國家隊球員名單
📍2026世界盃I組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/27 塞內加爾VS伊拉克基本資訊
📍比賽對戰：塞內加爾VS伊拉克（世界盃I組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月27日凌晨3點（台灣時間）
📍比賽地點：BMO球場（多倫多）
📍主裁判：泰勒（Anthony Taylor，英格蘭）
📍2026世界盃I組戰績表
📍塞內加爾VS伊拉克戰力分析
塞內加爾：除了門將門迪被列為出戰成疑外，總教練蒂奧（Pape Bouna Thiaw）預計將盡遣主力，讓馬內（Sadio Mané）和薩爾薩爾（Mamadou Sarr）分居兩側，輔佐中路的L.卡馬拉（Lamine Camara）與突前的傑克森（Nicolas Jackson），並由蓋耶雙人組（Idrissa Gueye、Pape Gueye）坐鎮後場。
天賦從來不是塞內加爾的問題，糟糕的賽果才是。2場慘痛的敗仗讓他們瀕臨淘汰邊緣，他們唯有在此役大勝，並寄望於其他小組的賽果，才有一絲機會以「成績較佳的小組第3名」身分涉險過關。
塞內加爾將主導控球權，並試圖讓馬內和薩爾衝擊伊拉克的邊後衛，同時利用傑克森來拉開對手的防線，並由L.卡馬拉串聯中前場。即便目前的局勢有些尷尬，但他們的個人天賦依職能創造出不少機會，問題主要在於球員們的進攻銳利度，以及能否展現足夠的求勝動機。
伊拉克：伊拉克的預測先發陣容沒有受到傷兵影響。總教練阿諾德（Graham Arnold）將仰賴伊克巴爾（Zidane Iqbal）的創造力來發動攻勢，並由阿爾-哈馬迪（Ali Al-Hamadi）在前線孤軍奮戰。伊拉克在這個小組中雖然實力處於劣勢，但在部分比賽時間內仍展現出競爭力。面對塞內加爾，伊拉克並非全然沒有機會，若能爆冷取勝，他們也將保有自己爭取小組第3的微弱希望。然而現實層面來看，面對這支個人能力高出不只一個檔次的對手，他們無疑是處於絕對劣勢的下盤。
伊拉克將採取低位防守，保持陣型的緊湊以挫敗對手，並寄望於伊克巴爾能在攻守轉換時製造反擊火花，再由阿爾-哈馬迪把握住少有的破門良機。伊拉克必須把防守做到滴水不漏，並靜待機會降臨，因為在面對誓死要挽回非洲冠軍尊嚴的塞內加爾時，伊拉克將很難拿到太多的控球時間。
📍塞內加爾VS伊拉克傷兵名單與預測先發
塞內加爾傷兵名單：、
禁賽：無
傷勢疑慮：門迪（Edouard Mendy）雖被列為出戰成疑，但預期仍會先發掛帥。
伊拉克傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：阿爾-馬夫拉吉（Ali Al Mafraje）與卡齊姆（Mohanad Ali Kadhim）出戰成疑，皆未列入先發。
預測先發陣容
⚽塞內加爾預測先發（4-2-3-1）：
⚽伊拉克預測先發（4-2-3-1）：
📍塞內加爾VS伊拉克近期狀態
塞內加爾：塞內加爾原本對本屆世界盃抱有極高的期望，但截至目前為止，賽事發展完全不如預期，他們接連輸給了法國、挪威。正面臨隊史首次在單屆世界盃分組賽中苦吞3連敗的窘境；此外，上一場敗給挪威也意味著他們自本世紀以來，首次遭遇連續2場國際賽都失掉3球以上的防守危機。不過從樂觀的一面來看，塞內加爾在過去10場贏球的國際賽中有8場成功完封對手（無失分），這讓他們依然堅信自己能拿下這場勝利，並爭取晉級32強淘汰賽的機會。
伊拉克：本屆世界盃僅僅是伊拉克隊史第2次會內賽之旅，儘管打進會內賽讓舉國歡騰，但他們深知自己在這個實力強勁的小組中將面臨嚴峻考驗。即便如此，在相繼敗給挪威與法國的比賽中，球隊的後防表現依舊令人感到失望，而目前的淨勝球劣勢也意味著，即使他們此役爆冷取勝，可能也很難挺進下一輪。伊拉克若想提高這場比賽的贏球勝率，力保不失球將是最理想的狀況，然而他們在過去 8 場國際賽中僅完成了1場完封，這使得他們極有可能以3連敗的戰績打包回家。
歷史對戰紀錄：兩國在歷史上幾乎沒有交手紀錄，更從未在正式的國際大賽中碰頭，這是一場不折不扣的全新對決。
📍2026世界盃塞內加爾國家隊球員名單
▪️門將：E.門迪（Édouard Mendy）、M.迪奧（Mory Diaw）、迪烏夫（Yehvann Diouf）
▪️後衛：A.門迪（Antoine Mendy）、塞克（Abdoulaye Seck）、庫利巴利（Kalidou Koulibaly）、尼亞卡特（Moussa Niakhaté）、薩爾（Mamadou Sarr）、迪烏夫（El Hadji Malick Diouf）、姆博（Moustapha Mbow）、雅各布斯（Ismaïl Jakobs）、迪亞塔（Krépin Diatta）、I.卡馬拉（Ilay Camara）
▪️中場：I.蓋耶（Idrissa Gueye）、P.薩爾（Pape Matar Sarr）、迪亞拉（Habib Diarra）、P.蓋耶（Pape Gueye）、L.卡馬拉（Lamine Camara）、西斯（Pathé Ciss）、恩迪亞耶（Bara Sapoko Ndiaye）
▪️前鋒：馬內（Sadio Mané）、傑克森（Nicolas Jackson）、I.薩爾（Ismaïla Sarr）、恩迪亞耶（Iliman Ndiaye）、迪恩（Bamba Dieng）、A.迪奧（Assane Diao）
📍2026世界盃伊拉克國家隊球員名單
▪️門將：塔利布（Fahad Talib）、哈桑（Jalal Hassan）、巴西爾（Ahmed Basil）
▪️後衛：阿里（Hussein Ali）、尤尼斯（Manaf Younis）、亞辛（Ahmed Yahya）、薩杜恩（Mustafa Saadoon）、塔辛（Zid Tahseen）、蘇拉卡（Rebin Sulaka）、哈希姆（Akam Hashim）、多斯基（Merchas Doski）、伊斯梅爾（Zaid Ismail）、普特羅斯（Frans Putros）
▪️中場：阿爾-阿馬里（Amir Al-Ammari）、雅各布（Kevin Yakob）、伊克巴爾（Zidane Iqbal）、謝爾（Aimar Sher）、巴耶什（Ibrahim Bayesh）、卡塞姆（Ahmed Qasem）、阿明（Youssef Amyn）、法爾吉（Marko Farji）
▪️前鋒：賈西姆（Ali Jassim）、阿爾-哈馬迪（Ali Al-Hamadi）、尤塞夫（Ali Yousef）、侯賽因（Aymen Hussein）、阿里（Mohanad Ali）
📍2026世界盃I組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/27 塞內加爾VS伊拉克基本資訊
📍2026世界盃I組戰績表
📍塞內加爾VS伊拉克戰力戰力分析
📍塞內加爾VS伊拉克預測先發名單與傷兵名單
📍塞內加爾VS伊拉克近期狀態
📍2026世界盃塞內加爾國家隊球員名單
📍2026世界盃伊拉克國家隊球員名單
📍2026世界盃I組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：塞內加爾VS伊拉克（世界盃I組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月27日凌晨3點（台灣時間）
📍比賽地點：BMO球場（多倫多）
📍主裁判：泰勒（Anthony Taylor，英格蘭）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|法國
|2－0－0
|6（1）、+5
|6（晉級）
|2
|挪威
|2－0－0
|7（3）、+4
|6（晉級）
|3
|塞內加爾
|0－0－2
|3（6）、-3
|0
|4
|伊拉克
|0－0－2
|1（7）、-6
|0
塞內加爾：除了門將門迪被列為出戰成疑外，總教練蒂奧（Pape Bouna Thiaw）預計將盡遣主力，讓馬內（Sadio Mané）和薩爾薩爾（Mamadou Sarr）分居兩側，輔佐中路的L.卡馬拉（Lamine Camara）與突前的傑克森（Nicolas Jackson），並由蓋耶雙人組（Idrissa Gueye、Pape Gueye）坐鎮後場。
天賦從來不是塞內加爾的問題，糟糕的賽果才是。2場慘痛的敗仗讓他們瀕臨淘汰邊緣，他們唯有在此役大勝，並寄望於其他小組的賽果，才有一絲機會以「成績較佳的小組第3名」身分涉險過關。
塞內加爾將主導控球權，並試圖讓馬內和薩爾衝擊伊拉克的邊後衛，同時利用傑克森來拉開對手的防線，並由L.卡馬拉串聯中前場。即便目前的局勢有些尷尬，但他們的個人天賦依職能創造出不少機會，問題主要在於球員們的進攻銳利度，以及能否展現足夠的求勝動機。
伊拉克：伊拉克的預測先發陣容沒有受到傷兵影響。總教練阿諾德（Graham Arnold）將仰賴伊克巴爾（Zidane Iqbal）的創造力來發動攻勢，並由阿爾-哈馬迪（Ali Al-Hamadi）在前線孤軍奮戰。伊拉克在這個小組中雖然實力處於劣勢，但在部分比賽時間內仍展現出競爭力。面對塞內加爾，伊拉克並非全然沒有機會，若能爆冷取勝，他們也將保有自己爭取小組第3的微弱希望。然而現實層面來看，面對這支個人能力高出不只一個檔次的對手，他們無疑是處於絕對劣勢的下盤。
伊拉克將採取低位防守，保持陣型的緊湊以挫敗對手，並寄望於伊克巴爾能在攻守轉換時製造反擊火花，再由阿爾-哈馬迪把握住少有的破門良機。伊拉克必須把防守做到滴水不漏，並靜待機會降臨，因為在面對誓死要挽回非洲冠軍尊嚴的塞內加爾時，伊拉克將很難拿到太多的控球時間。
塞內加爾傷兵名單：、
禁賽：無
傷勢疑慮：門迪（Edouard Mendy）雖被列為出戰成疑，但預期仍會先發掛帥。
伊拉克傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：阿爾-馬夫拉吉（Ali Al Mafraje）與卡齊姆（Mohanad Ali Kadhim）出戰成疑，皆未列入先發。
預測先發陣容
⚽塞內加爾預測先發（4-2-3-1）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|E.門迪
|Édouard Mendy
|後衛
|迪亞塔
|Krépin Diatta
|後衛
|庫利巴利
|Kalidou Koulibaly
|後衛
|尼亞卡特
|Moussa Niakhaté
|後衛
|迪烏夫
|El Hadji Malick Diouf
|中場
|I.蓋耶
|Idrissa Gueye
|中場
|P.蓋耶
|Pape Gueye
|中場
|L.卡馬拉
|Lamine Camara
|前鋒
|I.薩爾
|Ismaïla Sarr
|前鋒
|馬內
|Sadio Mané
|前鋒
|傑克森
|Nicolas Jackson
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|巴西爾
|Ahmed Basil
|後衛
|阿里
|Hussein Ali
|後衛
|哈希姆
|Akam Hashim
|後衛
|塔辛
|Zid Tahseen
|後衛
|多斯基
|Merchas Doski
|中場
|阿爾-阿馬里
|Amir Al-Ammari
|中場
|伊斯梅爾
|Zaid Ismail
|中場
|卡塞姆
|Ahmed Qasem
|中場
|伊克巴爾
|Zidane Iqbal
|前鋒
|巴耶什
|Ibrahim Bayesh
|前鋒
|阿爾-哈馬迪
|Ali Al-Hamadi
塞內加爾：塞內加爾原本對本屆世界盃抱有極高的期望，但截至目前為止，賽事發展完全不如預期，他們接連輸給了法國、挪威。正面臨隊史首次在單屆世界盃分組賽中苦吞3連敗的窘境；此外，上一場敗給挪威也意味著他們自本世紀以來，首次遭遇連續2場國際賽都失掉3球以上的防守危機。不過從樂觀的一面來看，塞內加爾在過去10場贏球的國際賽中有8場成功完封對手（無失分），這讓他們依然堅信自己能拿下這場勝利，並爭取晉級32強淘汰賽的機會。
伊拉克：本屆世界盃僅僅是伊拉克隊史第2次會內賽之旅，儘管打進會內賽讓舉國歡騰，但他們深知自己在這個實力強勁的小組中將面臨嚴峻考驗。即便如此，在相繼敗給挪威與法國的比賽中，球隊的後防表現依舊令人感到失望，而目前的淨勝球劣勢也意味著，即使他們此役爆冷取勝，可能也很難挺進下一輪。伊拉克若想提高這場比賽的贏球勝率，力保不失球將是最理想的狀況，然而他們在過去 8 場國際賽中僅完成了1場完封，這使得他們極有可能以3連敗的戰績打包回家。
歷史對戰紀錄：兩國在歷史上幾乎沒有交手紀錄，更從未在正式的國際大賽中碰頭，這是一場不折不扣的全新對決。
📍2026世界盃塞內加爾國家隊球員名單
▪️門將：E.門迪（Édouard Mendy）、M.迪奧（Mory Diaw）、迪烏夫（Yehvann Diouf）
▪️後衛：A.門迪（Antoine Mendy）、塞克（Abdoulaye Seck）、庫利巴利（Kalidou Koulibaly）、尼亞卡特（Moussa Niakhaté）、薩爾（Mamadou Sarr）、迪烏夫（El Hadji Malick Diouf）、姆博（Moustapha Mbow）、雅各布斯（Ismaïl Jakobs）、迪亞塔（Krépin Diatta）、I.卡馬拉（Ilay Camara）
▪️中場：I.蓋耶（Idrissa Gueye）、P.薩爾（Pape Matar Sarr）、迪亞拉（Habib Diarra）、P.蓋耶（Pape Gueye）、L.卡馬拉（Lamine Camara）、西斯（Pathé Ciss）、恩迪亞耶（Bara Sapoko Ndiaye）
▪️前鋒：馬內（Sadio Mané）、傑克森（Nicolas Jackson）、I.薩爾（Ismaïla Sarr）、恩迪亞耶（Iliman Ndiaye）、迪恩（Bamba Dieng）、A.迪奧（Assane Diao）
📍2026世界盃伊拉克國家隊球員名單
▪️門將：塔利布（Fahad Talib）、哈桑（Jalal Hassan）、巴西爾（Ahmed Basil）
▪️後衛：阿里（Hussein Ali）、尤尼斯（Manaf Younis）、亞辛（Ahmed Yahya）、薩杜恩（Mustafa Saadoon）、塔辛（Zid Tahseen）、蘇拉卡（Rebin Sulaka）、哈希姆（Akam Hashim）、多斯基（Merchas Doski）、伊斯梅爾（Zaid Ismail）、普特羅斯（Frans Putros）
▪️中場：阿爾-阿馬里（Amir Al-Ammari）、雅各布（Kevin Yakob）、伊克巴爾（Zidane Iqbal）、謝爾（Aimar Sher）、巴耶什（Ibrahim Bayesh）、卡塞姆（Ahmed Qasem）、阿明（Youssef Amyn）、法爾吉（Marko Farji）
▪️前鋒：賈西姆（Ali Jassim）、阿爾-哈馬迪（Ali Al-Hamadi）、尤塞夫（Ali Yousef）、侯賽因（Aymen Hussein）、阿里（Mohanad Ali）
📍2026世界盃I組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月17日（三）
|凌晨03：00
|法國3：1塞內加爾
|大都會人壽體育場／紐澤西
|6月17日（三）
|早上06：00
|伊拉克1：4挪威
|吉列體育場／麻州
|第2輪
|6月23日（二）
|凌晨05：00
|法國3：0伊拉克
|林肯金融球場／賓州
|6月23日（二）
|早上08：00
|挪威3：2塞內加爾
|大都會人壽體育場／紐澤西
|第3輪
|6月27日（六）
|凌晨03：00
|挪威vs法國
|吉列體育場／麻州
|6月27日（六）
|凌晨03：00
|塞內加爾vs伊拉克
|BMO球場／多倫多
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|104 場全賽事
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