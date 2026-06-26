2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月27日H組第3輪開踢，作為本屆世界盃參賽國中人口最少的驚奇球隊，維德角目前在H組手握2分積分，此役若能擊敗沙烏地阿拉伯，這支初登場的新軍將直接挺進32強淘汰賽；即使收穫和局，維德角也能拿到3分積分且維持淨勝球為0的狀態，相當有機會以「成績較佳的小組第3名」身分晉級。另一方面，在慘敗給西班牙後目前僅積1分的沙烏地阿拉伯也還活著：一場勝利能將他們的積分提升至4分，這將讓他們處於極佳位置，能以分組第2或8個成績最好的小組第3名之一昂首晉級。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場H組維德角VS沙烏地阿拉伯的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/27 維德角VS沙烏地阿拉伯基本資訊
📍2026世界盃H組戰績表
📍維德角VS沙烏地阿拉伯戰力戰力分析
📍維德角VS沙烏地阿拉伯預測先發名單與傷兵名單
📍維德角VS沙烏地阿拉伯近期狀態
📍2026世界盃維德角國家隊球員名單
📍2026世界盃沙烏地阿拉伯國家隊球員名單
📍2026世界盃H組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/27 維德角VS沙烏地阿拉伯基本資訊
📍比賽對戰：維德角VS沙烏地阿拉伯（世界盃H組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月27日上午8點（台灣時間）
📍比賽地點：NRG體育場（休士頓）
📍主裁判：萊特西爾（François Letexier，法國）
📍2026世界盃H組戰績表
📍維德角VS沙烏地阿拉伯戰力分析
維德角：維德角缺少了禁賽的卡布拉爾，阿爾坎霍與卡布拉爾也在傷兵名單中出戰成疑，不過這對預測的先發影響不大。總教練布比斯塔（Bubista）將仰賴老將門德斯（Ryan Mendes）與羅德里格斯（Garry Rodrigues）在邊路提供破壞力，並由蒙泰羅（Jamiro Monteiro）坐鎮中場指揮，本奇莫爾（Gilson Benchimol）在前線突前。
維德角在本屆賽事中展現出極高的紀律與勇氣，逼平西班牙和烏拉圭所帶來的自信心將延續到這場比賽中。他們不需要什麼驚天動地的英雄舉動，1場勝利就能直接鎖定晉級席次，即使是和局也能讓他們帶著3分積分和不落後的淨勝球保有一線生機。
沙烏地阿拉伯：目前沒有任何傷兵。然而，總教練多尼斯（Giorgos Donis）預計排出5後衛的重兵防守陣型，這對於一支出線生死戰「必須贏球」的球隊來說是個令人費解的決定，這會讓前鋒布賴坎（Firas Al Buraikan）在前線顯得孤立無援，進攻創造力的重擔將全壓在球星道薩里（Salem Al-Dawsari）肩上。
先前以0：4慘敗給西班牙，暴露了沙烏地阿拉伯與世界頂尖水準的巨大差距，在必須取勝的比賽中擺出防守姿態，如何在攻守間取得平衡將是艱難的考驗。道薩里確實有能力複製靈光一閃的驚艷瞬間，但沙烏地阿拉伯此役必須承擔起他們此前並不擅長、也不適應的主動進攻風險。
📍維德角VS沙烏地阿拉伯傷兵名單與預測先發
維德角傷兵名單：
禁賽：卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral，黃牌）
傷勢疑慮：阿爾坎霍（Telmo Arcanjo）、卡布拉爾（Borges Cabral）出戰成疑。
沙烏地阿拉伯傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽維德角預測先發（4-3-3）：
⚽沙烏地阿拉伯預測先發（5–4-1）：
📍維德角VS沙烏地阿拉伯近期狀態
維德角：在接連震撼逼平西班牙與烏拉圭、將各項賽事不敗紀錄延伸至5場（3勝2和）後，維德角有機會挑戰成為世界盃歷史上第3支在首屆參賽就能以不敗戰績通過分組賽的非洲球隊（前2隊為1982年的喀麥隆與2002年的塞內加爾）。
如果此役再次踢平，他們將加入威爾斯（1958年）、喀麥隆（1982年）和愛爾蘭（1990年）的行列，成為世界盃史上第4支出戰前3場皆踢出和局的球隊；但更重要的是，這1分將極大增加他們以小組第3甚至分組第2晉級的機率。維德角顯然信心十足，因為他們在過去17場比賽中，在正規90分鐘內僅吞下過1場敗仗。
沙烏地阿拉伯：在0：4慘敗給西班牙後，沙烏地阿拉伯在過取8場正式比賽中僅取得了1場勝利（1 勝2和5敗）。儘管目前在H組墊底，但他們其實僅落後分組第2的烏拉圭1分積分。一場勝利對他們挺進32強淘汰賽至關重要，這不僅能扭轉近期的低迷走勢，更能打破沙烏地糟糕的世界盃歷史魔咒。
他們在過去18場世界盃會內賽中輸掉了13場（2勝3和13敗）。更慘烈的是，沙烏地阿拉伯在這18場比賽中全數都有失球，今晚如果後防再度失守，他們將成為世界盃史上第4支在22場以內的出賽中，總失球數就達到50球的國家。
歷史對戰紀錄：兩國在歷史上從未有過交手紀錄，因此這 H 組割喉戰將是雙方的歷史首戰，這對於初次體驗世界盃舞台的維德角來說再合適不過了。
📍2026世界盃維德角國家隊球員名單
▪️門將：桑托斯（Carlos dos Santos）、羅薩（Marcio Rosa）、沃齊尼亞（Vozinha）
▪️後衛：卡布拉爾（Sidny Cabral）、博爾熱斯（Dimeny Borges）、哥斯達（Logan Costa）、洛佩斯（Roberto Lopes）、莫雷拉（Steven Moreira）、皮納（Wagner Pina）、皮雷斯（Kelvin Pires）、斯托皮拉（Stopira）
▪️中場：阿爾坎霍（Telmo Arcanjo）、D.杜阿爾特（Deroy Duarte）、L.杜阿爾特（Laros Duarte）、費爾南德斯（Joao Paulo Fernandes）、蒙泰羅（Jamiro Monteiro）、皮納（Kevin Pina）、塞梅多（Yannick Semedo）
▪️前鋒：本奇莫爾（Gilson Benchimol）、卡布拉爾（Jovane Cabral）、利夫拉門托（Dailon Livramento）、門德斯（Ryan Mendes）、科斯塔（Nuno da Costa）、羅德里格斯（Garry Rodrigues）、塞梅多（Willy Semedo）、瓦雷拉（Helio Varela）
📍2026世界盃沙烏地阿拉伯國家隊球員名單
▪️門將：奧韋斯（Mohammed Al Owais）、阿奇迪（Nawaf Al Aqidi）、卡薩爾（Ahmed Al Kassar）
▪️後衛：阿姆里（Abdulelah Al Amri）、坦巴蒂（Hassan Tambakti）、錫克里（Jehad Thikri）、拉賈米（Ali Lajami）、卡德什（Hassan Kadesh）、阿卜杜勒哈米德（Saud Abdulhamid）、沙馬特（Mohammed Abu Al Shamat）、馬斯拉希（Ali Majrashi）、哈爾比（Moteb Al Harbi）、布沙爾（Nawaf Boushal）、加納姆（Sultan Al-Ghannam）
▪️中場：卡努（Mohammed Kanno）、海巴里（Abdullah Al Khaibari）、約哈尼（Ziyad Al Johani）、道薩里（Nasser Al Dawsari）、朱維爾（Musab Al Juwayr）、哈吉（Alaa Al Hajji）、道薩里（Salem Al Dawsari）、加納姆（Khalid Al Ghannam）、葉海亞（Ayman Yahya）
▪️前鋒：布賴坎（Firas Al Buraikan）、謝赫里（Saleh Al Shehri）、哈姆丹（Abdullah Al Hamdan）
📍2026世界盃H組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/27 維德角VS沙烏地阿拉伯基本資訊
📍2026世界盃H組戰績表
📍維德角VS沙烏地阿拉伯戰力戰力分析
📍維德角VS沙烏地阿拉伯預測先發名單與傷兵名單
📍維德角VS沙烏地阿拉伯近期狀態
📍2026世界盃維德角國家隊球員名單
📍2026世界盃沙烏地阿拉伯國家隊球員名單
📍2026世界盃H組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：維德角VS沙烏地阿拉伯（世界盃H組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月27日上午8點（台灣時間）
📍比賽地點：NRG體育場（休士頓）
📍主裁判：萊特西爾（François Letexier，法國）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|西班牙
|1－1－0
|4（0）、+4
|4
|2
|烏拉圭
|0－2－0
|3（3）、0
|2
|3
|維德角
|0－2－0
|2（2）、0
|2
|4
|沙烏地阿拉伯
|0－1－1
|1（5）、-4
|1
維德角：維德角缺少了禁賽的卡布拉爾，阿爾坎霍與卡布拉爾也在傷兵名單中出戰成疑，不過這對預測的先發影響不大。總教練布比斯塔（Bubista）將仰賴老將門德斯（Ryan Mendes）與羅德里格斯（Garry Rodrigues）在邊路提供破壞力，並由蒙泰羅（Jamiro Monteiro）坐鎮中場指揮，本奇莫爾（Gilson Benchimol）在前線突前。
維德角在本屆賽事中展現出極高的紀律與勇氣，逼平西班牙和烏拉圭所帶來的自信心將延續到這場比賽中。他們不需要什麼驚天動地的英雄舉動，1場勝利就能直接鎖定晉級席次，即使是和局也能讓他們帶著3分積分和不落後的淨勝球保有一線生機。
沙烏地阿拉伯：目前沒有任何傷兵。然而，總教練多尼斯（Giorgos Donis）預計排出5後衛的重兵防守陣型，這對於一支出線生死戰「必須贏球」的球隊來說是個令人費解的決定，這會讓前鋒布賴坎（Firas Al Buraikan）在前線顯得孤立無援，進攻創造力的重擔將全壓在球星道薩里（Salem Al-Dawsari）肩上。
先前以0：4慘敗給西班牙，暴露了沙烏地阿拉伯與世界頂尖水準的巨大差距，在必須取勝的比賽中擺出防守姿態，如何在攻守間取得平衡將是艱難的考驗。道薩里確實有能力複製靈光一閃的驚艷瞬間，但沙烏地阿拉伯此役必須承擔起他們此前並不擅長、也不適應的主動進攻風險。
維德角傷兵名單：
禁賽：卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral，黃牌）
傷勢疑慮：阿爾坎霍（Telmo Arcanjo）、卡布拉爾（Borges Cabral）出戰成疑。
沙烏地阿拉伯傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽維德角預測先發（4-3-3）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|沃齊尼亞
|Vozinha
|後衛
|費爾南德斯
|Joao Paulo Fernandes
|後衛
|洛佩斯
|Roberto Lopes
|後衛
|博爾熱斯
|Dimeny Borges
|後衛
|莫雷拉
|Steven Moreira
|中場
|皮納
|Kevin Pina
|中場
|D.杜阿爾特
|Deroy Duarte
|中場
|蒙泰羅
|Jamiro Monteiro
|前鋒
|羅德里格斯
|Garry Rodrigues
|前鋒
|本奇莫爾
|Gilson Benchimol
|前鋒
|門德斯
|Ryan Mendes
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|奧韋斯
|Mohammed Al Owais
|後衛
|哈爾比
|Moteb Al Harbi
|後衛
|坦巴蒂
|Hassan Tambakti
|後衛
|阿姆里
|Abdulelah Al Amri
|後衛
|拉賈米
|Ali Lajami
|後衛
|阿卜杜勒哈米德
|Saud Abdulhamid
|中場
|道薩里
|Salem Al Dawsari
|中場
|卡努
|Mohammed Kanno
|前鋒
|道薩里
|Salem Al Dawsari
|前鋒
|沙馬特
|Mohammed Abu Al Shamat
|前鋒
|布賴坎
|Firas Al Buraikan
維德角：在接連震撼逼平西班牙與烏拉圭、將各項賽事不敗紀錄延伸至5場（3勝2和）後，維德角有機會挑戰成為世界盃歷史上第3支在首屆參賽就能以不敗戰績通過分組賽的非洲球隊（前2隊為1982年的喀麥隆與2002年的塞內加爾）。
如果此役再次踢平，他們將加入威爾斯（1958年）、喀麥隆（1982年）和愛爾蘭（1990年）的行列，成為世界盃史上第4支出戰前3場皆踢出和局的球隊；但更重要的是，這1分將極大增加他們以小組第3甚至分組第2晉級的機率。維德角顯然信心十足，因為他們在過去17場比賽中，在正規90分鐘內僅吞下過1場敗仗。
沙烏地阿拉伯：在0：4慘敗給西班牙後，沙烏地阿拉伯在過取8場正式比賽中僅取得了1場勝利（1 勝2和5敗）。儘管目前在H組墊底，但他們其實僅落後分組第2的烏拉圭1分積分。一場勝利對他們挺進32強淘汰賽至關重要，這不僅能扭轉近期的低迷走勢，更能打破沙烏地糟糕的世界盃歷史魔咒。
他們在過去18場世界盃會內賽中輸掉了13場（2勝3和13敗）。更慘烈的是，沙烏地阿拉伯在這18場比賽中全數都有失球，今晚如果後防再度失守，他們將成為世界盃史上第4支在22場以內的出賽中，總失球數就達到50球的國家。
歷史對戰紀錄：兩國在歷史上從未有過交手紀錄，因此這 H 組割喉戰將是雙方的歷史首戰，這對於初次體驗世界盃舞台的維德角來說再合適不過了。
📍2026世界盃維德角國家隊球員名單
▪️門將：桑托斯（Carlos dos Santos）、羅薩（Marcio Rosa）、沃齊尼亞（Vozinha）
▪️後衛：卡布拉爾（Sidny Cabral）、博爾熱斯（Dimeny Borges）、哥斯達（Logan Costa）、洛佩斯（Roberto Lopes）、莫雷拉（Steven Moreira）、皮納（Wagner Pina）、皮雷斯（Kelvin Pires）、斯托皮拉（Stopira）
▪️中場：阿爾坎霍（Telmo Arcanjo）、D.杜阿爾特（Deroy Duarte）、L.杜阿爾特（Laros Duarte）、費爾南德斯（Joao Paulo Fernandes）、蒙泰羅（Jamiro Monteiro）、皮納（Kevin Pina）、塞梅多（Yannick Semedo）
▪️前鋒：本奇莫爾（Gilson Benchimol）、卡布拉爾（Jovane Cabral）、利夫拉門托（Dailon Livramento）、門德斯（Ryan Mendes）、科斯塔（Nuno da Costa）、羅德里格斯（Garry Rodrigues）、塞梅多（Willy Semedo）、瓦雷拉（Helio Varela）
📍2026世界盃沙烏地阿拉伯國家隊球員名單
▪️門將：奧韋斯（Mohammed Al Owais）、阿奇迪（Nawaf Al Aqidi）、卡薩爾（Ahmed Al Kassar）
▪️後衛：阿姆里（Abdulelah Al Amri）、坦巴蒂（Hassan Tambakti）、錫克里（Jehad Thikri）、拉賈米（Ali Lajami）、卡德什（Hassan Kadesh）、阿卜杜勒哈米德（Saud Abdulhamid）、沙馬特（Mohammed Abu Al Shamat）、馬斯拉希（Ali Majrashi）、哈爾比（Moteb Al Harbi）、布沙爾（Nawaf Boushal）、加納姆（Sultan Al-Ghannam）
▪️中場：卡努（Mohammed Kanno）、海巴里（Abdullah Al Khaibari）、約哈尼（Ziyad Al Johani）、道薩里（Nasser Al Dawsari）、朱維爾（Musab Al Juwayr）、哈吉（Alaa Al Hajji）、道薩里（Salem Al Dawsari）、加納姆（Khalid Al Ghannam）、葉海亞（Ayman Yahya）
▪️前鋒：布賴坎（Firas Al Buraikan）、謝赫里（Saleh Al Shehri）、哈姆丹（Abdullah Al Hamdan）
📍2026世界盃H組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月16日（二）
|凌晨00：00
|西班牙0：0維德角
|賓士體育場／喬治亞
|6月16日（二）
|早上06：00
|沙烏地阿拉伯1：1烏拉圭
|硬石體育場／邁阿密
|第2輪
|6月22日（一）
|凌晨00：00
|西班牙4：0沙烏地阿拉伯
|賓士體育場／喬治亞
|6月22日（一）
|早上06：00
|烏拉圭2：2維德角
|硬石體育場／邁阿密
|第3輪
|6月27日（六）
|早上08：00
|維德角vs沙烏地阿拉伯
|NRG體育場／休士頓
|6月27日（六）
|早上08：00
|烏拉圭vs西班牙
|亞克朗球場／墨西哥
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|104 場全賽事
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