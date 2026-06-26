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▲2026年世界盃H組第3輪於6月27日開踢，維德角交手沙烏地阿拉伯。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/27 維德角VS沙烏地阿拉伯基本資訊

📍2026世界盃H組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 西班牙 1－1－0 4（0）、+4 4 2 烏拉圭 0－2－0 3（3）、0 2 3 維德角 0－2－0 2（2）、0 2 4 沙烏地阿拉伯 0－1－1 1（5）、-4 1

📍維德角VS沙烏地阿拉伯戰力分析

▲2026年世界盃H組第3輪，沙烏地阿拉伯目前在分組墊底，但晉級尚未絕望，只要能擊退維德角，就保有一絲晉級的機會。（圖／路透／達志影像）

📍維德角VS沙烏地阿拉伯傷兵名單與預測先發

⚽維德角預測先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 沃齊尼亞 Vozinha 後衛 費爾南德斯 Joao Paulo Fernandes 後衛 洛佩斯 Roberto Lopes 後衛 博爾熱斯 Dimeny Borges 後衛 莫雷拉 Steven Moreira 中場 皮納 Kevin Pina 中場 D.杜阿爾特 Deroy Duarte 中場 蒙泰羅 Jamiro Monteiro 前鋒 羅德里格斯 Garry Rodrigues 前鋒 本奇莫爾 Gilson Benchimol 前鋒 門德斯 Ryan Mendes

⚽沙烏地阿拉伯預測先發（5–4-1）：

位置 姓名 英文姓名 門將 奧韋斯 Mohammed Al Owais 後衛 哈爾比 Moteb Al Harbi 後衛 坦巴蒂 Hassan Tambakti 後衛 阿姆里 Abdulelah Al Amri 後衛 拉賈米 Ali Lajami 後衛 阿卜杜勒哈米德 Saud Abdulhamid 中場 道薩里 Salem Al Dawsari 中場 卡努 Mohammed Kanno 前鋒 道薩里 Salem Al Dawsari 前鋒 沙馬特 Mohammed Abu Al Shamat 前鋒 布賴坎 Firas Al Buraikan

📍維德角VS沙烏地阿拉伯近期狀態

📍2026世界盃維德角國家隊球員名單

📍2026世界盃沙烏地阿拉伯國家隊球員名單

📍2026世界盃H組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月16日（二） 凌晨00：00 西班牙0：0維德角 賓士體育場／喬治亞 6月16日（二） 早上06：00 沙烏地阿拉伯1：1烏拉圭 硬石體育場／邁阿密 第2輪 6月22日（一） 凌晨00：00 西班牙4：0沙烏地阿拉伯 賓士體育場／喬治亞 6月22日（一） 早上06：00 烏拉圭2：2維德角 硬石體育場／邁阿密 第3輪 6月27日（六） 早上08：00 維德角vs沙烏地阿拉伯 NRG體育場／休士頓 6月27日（六） 早上08：00 烏拉圭vs西班牙 亞克朗球場／墨西哥

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月27日H組第3輪開踢，作為本屆世界盃參賽國中人口最少的驚奇球隊，維德角目前在H組手握2分積分，此役若能擊敗沙烏地阿拉伯，這支初登場的新軍將直接挺進32強淘汰賽；即使收穫和局，維德角也能拿到3分積分且維持淨勝球為0的狀態，相當有機會以「成績較佳的小組第3名」身分晉級。另一方面，在慘敗給西班牙後目前僅積1分的沙烏地阿拉伯也還活著：一場勝利能將他們的積分提升至4分，這將讓他們處於極佳位置，能以分組第2或8個成績最好的小組第3名之一昂首晉級。維德角VS沙烏地阿拉伯（世界盃H組小組賽）：2026年6月27日上午8點（台灣時間）：NRG體育場（休士頓）：萊特西爾（François Letexier，法國）維德角缺少了禁賽的卡布拉爾，阿爾坎霍與卡布拉爾也在傷兵名單中出戰成疑，不過這對預測的先發影響不大。總教練布比斯塔（Bubista）將仰賴老將門德斯（Ryan Mendes）與羅德里格斯（Garry Rodrigues）在邊路提供破壞力，並由蒙泰羅（Jamiro Monteiro）坐鎮中場指揮，本奇莫爾（Gilson Benchimol）在前線突前。維德角在本屆賽事中展現出極高的紀律與勇氣，逼平西班牙和烏拉圭所帶來的自信心將延續到這場比賽中。他們不需要什麼驚天動地的英雄舉動，1場勝利就能直接鎖定晉級席次，即使是和局也能讓他們帶著3分積分和不落後的淨勝球保有一線生機。目前沒有任何傷兵。然而，總教練多尼斯（Giorgos Donis）預計排出5後衛的重兵防守陣型，這對於一支出線生死戰「必須贏球」的球隊來說是個令人費解的決定，這會讓前鋒布賴坎（Firas Al Buraikan）在前線顯得孤立無援，進攻創造力的重擔將全壓在球星道薩里（Salem Al-Dawsari）肩上。先前以0：4慘敗給西班牙，暴露了沙烏地阿拉伯與世界頂尖水準的巨大差距，在必須取勝的比賽中擺出防守姿態，如何在攻守間取得平衡將是艱難的考驗。道薩里確實有能力複製靈光一閃的驚艷瞬間，但沙烏地阿拉伯此役必須承擔起他們此前並不擅長、也不適應的主動進攻風險。禁賽：卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral，黃牌）傷勢疑慮：阿爾坎霍（Telmo Arcanjo）、卡布拉爾（Borges Cabral）出戰成疑。禁賽：無傷勢疑慮：無在接連震撼逼平西班牙與烏拉圭、將各項賽事不敗紀錄延伸至5場（3勝2和）後，維德角有機會挑戰成為世界盃歷史上第3支在首屆參賽就能以不敗戰績通過分組賽的非洲球隊（前2隊為1982年的喀麥隆與2002年的塞內加爾）。如果此役再次踢平，他們將加入威爾斯（1958年）、喀麥隆（1982年）和愛爾蘭（1990年）的行列，成為世界盃史上第4支出戰前3場皆踢出和局的球隊；但更重要的是，這1分將極大增加他們以小組第3甚至分組第2晉級的機率。維德角顯然信心十足，因為他們在過去17場比賽中，在正規90分鐘內僅吞下過1場敗仗。在0：4慘敗給西班牙後，沙烏地阿拉伯在過取8場正式比賽中僅取得了1場勝利（1 勝2和5敗）。儘管目前在H組墊底，但他們其實僅落後分組第2的烏拉圭1分積分。一場勝利對他們挺進32強淘汰賽至關重要，這不僅能扭轉近期的低迷走勢，更能打破沙烏地糟糕的世界盃歷史魔咒。他們在過去18場世界盃會內賽中輸掉了13場（2勝3和13敗）。更慘烈的是，沙烏地阿拉伯在這18場比賽中全數都有失球，今晚如果後防再度失守，他們將成為世界盃史上第4支在22場以內的出賽中，總失球數就達到50球的國家。兩國在歷史上從未有過交手紀錄，因此這 H 組割喉戰將是雙方的歷史首戰，這對於初次體驗世界盃舞台的維德角來說再合適不過了。▪️桑托斯（Carlos dos Santos）、羅薩（Marcio Rosa）、沃齊尼亞（Vozinha）▪️卡布拉爾（Sidny Cabral）、博爾熱斯（Dimeny Borges）、哥斯達（Logan Costa）、洛佩斯（Roberto Lopes）、莫雷拉（Steven Moreira）、皮納（Wagner Pina）、皮雷斯（Kelvin Pires）、斯托皮拉（Stopira）▪️阿爾坎霍（Telmo Arcanjo）、D.杜阿爾特（Deroy Duarte）、L.杜阿爾特（Laros Duarte）、費爾南德斯（Joao Paulo Fernandes）、蒙泰羅（Jamiro Monteiro）、皮納（Kevin Pina）、塞梅多（Yannick Semedo）▪️本奇莫爾（Gilson Benchimol）、卡布拉爾（Jovane Cabral）、利夫拉門托（Dailon Livramento）、門德斯（Ryan Mendes）、科斯塔（Nuno da Costa）、羅德里格斯（Garry Rodrigues）、塞梅多（Willy Semedo）、瓦雷拉（Helio Varela）▪️奧韋斯（Mohammed Al Owais）、阿奇迪（Nawaf Al Aqidi）、卡薩爾（Ahmed Al Kassar）▪️阿姆里（Abdulelah Al Amri）、坦巴蒂（Hassan Tambakti）、錫克里（Jehad Thikri）、拉賈米（Ali Lajami）、卡德什（Hassan Kadesh）、阿卜杜勒哈米德（Saud Abdulhamid）、沙馬特（Mohammed Abu Al Shamat）、馬斯拉希（Ali Majrashi）、哈爾比（Moteb Al Harbi）、布沙爾（Nawaf Boushal）、加納姆（Sultan Al-Ghannam）▪️卡努（Mohammed Kanno）、海巴里（Abdullah Al Khaibari）、約哈尼（Ziyad Al Johani）、道薩里（Nasser Al Dawsari）、朱維爾（Musab Al Juwayr）、哈吉（Alaa Al Hajji）、道薩里（Salem Al Dawsari）、加納姆（Khalid Al Ghannam）、葉海亞（Ayman Yahya）▪️布賴坎（Firas Al Buraikan）、謝赫里（Saleh Al Shehri）、哈姆丹（Abdullah Al Hamdan）