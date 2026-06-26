2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月27日H組第3輪開踢，西班牙目前以 4 分積分高居分組第一，今晚只要取勝就能鎖定頭名；而手握 2 分的烏拉圭則渴望一場勝利來確保直接晉級，不過即便是一場平局，也能讓他們帶著 3 分積分與不落後的淨勝球，去爭取成績較佳的小組第三名。身為歐洲冠軍的西班牙無疑是贏球熱門，但被逼入絕境的烏拉圭同樣極具殺傷力。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場H組烏拉圭VS西班牙的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/27 烏拉圭VS西班牙基本資訊
📍2026世界盃H組戰績表
📍烏拉圭VS西班牙戰力戰力分析
📍烏拉圭VS西班牙預測先發名單與傷兵名單
📍維烏拉圭VS西班牙近期狀態
📍2026世界盃烏拉圭國家隊球員名單
📍2026世界盃西班牙國家隊球員名單
📍2026世界盃H組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/27 烏拉圭VS西班牙基本資訊
📍比賽對戰：烏拉圭VS西班牙（世界盃H組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月27日上午8點（台灣時間）
📍比賽地點：亞克朗球場（墨西哥）
📍主裁判：埃爾法特（Ismail Elfath，摩洛哥）
📍2026世界盃H組戰績表
📍烏拉圭VS西班牙戰力分析
烏拉圭：烏拉圭痛失阿勞霍（Ronald Araújo）和阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）兩大核心，2人皆因傷高掛免戰牌。總教練貝爾薩（Marcelo Bielsa）將極度仰賴巴爾韋德（Federico Valverde）來撐起中場大局，並依靠老將穆斯萊拉（Fernando Muslera）鎮守大門。
缺少2名主力且進攻端缺乏尖刀，讓必須爭勝的烏拉圭顯得有些劣勢。巴爾韋德確實有能力憑藉一己之力帶領球隊前進，但在面對西班牙防線時，維尼亞斯（Matías Viñas）與卡諾比奧（Agustín Canobbio）背負的進攻重擔將會非常沉重。
西班牙：西班牙目前的預估先發沒有受到重大傷病困擾。總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）預計將排出最強陣容以鎖定分組龍頭，由亞馬爾（Lamine Yamal）與威廉斯（Nico Williams）分居兩翼輔佐奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal），中場則由佩德里（Pedri）與羅德里（Rodri）全權掌控節奏。
西班牙本屆賽事踢得相當游刃有餘，後防幾乎沒有受到實質威脅，還以4：0大勝沙烏地阿拉伯。佩德里和羅德里的中場大腦組奠定了全隊穩健的基調。憑藉邊路亞馬爾與威廉斯的破壞力，他們綽綽有餘能應付殘陣的烏拉圭並搶下分組第1。
📍烏拉圭VS西班牙傷兵名單與預測先發
烏拉圭傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：阿勞霍（Ronald Araujo）與阿拉斯卡埃塔（Giorgian De Arrascaeta）因傷缺陣。
西班牙傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽烏拉圭預測先發（4-3-3）：
⚽西班牙預測先發（4-3-3）：
📍烏拉圭VS西班牙近期狀態
烏拉圭： 烏拉圭在前2場小組賽分別逼平沙烏地阿拉伯、維德角，如今正面臨連續2屆在小組賽遭到淘汰的巨大危機，這在他們悠久的隊史中從未發生過。這支2屆世界盃冠軍得主依然將命運掌握在自己手中，若能擊敗西班牙、且在淨勝球上勝過維德角，他們甚至還有機會逆襲成為分組第1。
然而，這對烏拉圭來說似乎是個遙遠的目標。烏拉圭目前在各項國際賽事中已遭遇6連不勝（5和1敗）。更雪上加霜的是，他們在墨西哥國土上進行的過去9場世界盃比賽中僅拿下了1場勝利（1勝3和5敗），種種歷史魔咒與數據此時都對他們相當不利。
西班牙：西班牙在第1輪被維德角爆冷逼平後迅速做出強烈回應，在第2輪以4：0橫掃沙烏地阿拉伯。憑藉這場大勝，西班牙已經在世界盃賽場上連續3場完成完封（無失分），並有機會挑戰隊史首次在世界盃分組賽階段達成「零失球」的壯舉。
防守是他們目前成功的基石，這支貴為現任歐洲冠軍及2010世界盃盟主的球隊，在過去12場比賽中完成了9場完封。穩固的後防線將再度成為爭奪小組首名的最強後盾，儘管除非維德角創造奇蹟大勝，否則一場和局也已足夠讓西班牙鎖定分組第1。
歷史對戰紀錄：這2支球隊歷史上曾交手過4次，其中西班牙取得2勝、另有2場平局，烏拉圭仍在尋求對戰的首場勝利。雙方在世界盃賽場上的2次交鋒皆以平局收場，這表明2隊交手的歷史向來非常膠著，不過以2隊目前的狀態與現有的陣容實力來看，顯然更傾向於西班牙。
📍2026世界盃烏拉圭國家隊球員名單
▪️門將：羅切特（Sergio Rochet）、穆斯萊拉（Fernando Muslera）、梅萊（Santiago Mele）
▪️後衛：瓦雷拉（Guillermo Varela）、阿勞霍（Ronald Araújo）、希梅內斯（José María Giménez）、布埃諾（Santiago Bueno）、卡塞雷斯（Sebastián Cáceres）、奧利韋拉（Mathías Olivera）、皮奎雷斯（Joaquín Piquerez）、維尼亞（Matías Viña）
▪️中場：烏加特（Manuel Ugarte）、馬丁尼茲（Emiliano Martínez）、本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）、巴爾韋德（Federico Valverde）、卡諾比奧（Agustín Canobbio）、薩納布里亞（Juan Manuel Sanabria）、阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）、克魯茲（Nicolás de la Cruz）、薩拉薩爾（Rodrigo Zalazar）、佩利斯特里（Facundo Pellistri）、阿勞霍（Maximiliano Araújo）、羅德里奎茲（Brian Rodríguez）
▪️前鋒：阿吉雷（Rodrigo Aguirre）、維尼亞斯（Federico Viñas）、努涅斯（Darwin Núñez）
📍2026世界盃西班牙國家隊球員名單
▪️門將：西蒙（Unai Simon）、拉雅（David Raya）、加西亞（Joan Garcia）
▪️後衛：略倫特（Marcos Llorente）、普比爾（Marc Pubill）、波羅（Pedro Porro）、拉波爾特（Aymeric Laporte）、加西亞（Eric Garcia）、庫巴爾西（Pau Cubarsi）、庫庫雷利亞（Marc Cucurella）、格里馬爾多（Alejandro Grimaldo）
▪️中場：羅德里（Rodri）、蘇維門迪（Martin Zubimendi）、梅里諾（Mikel Merino）、佩德里（Pedri）、加維（Gavi）、魯伊斯（Fabian Ruiz）、巴埃納（Alex Baena）
▪️前鋒：皮諾（Yeremy Pino）、穆尼奧斯（Victor Munoz）、奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）、托雷斯（Ferran Torres）、亞馬爾（Lamine Yamal）、奧爾莫（Dani Olmo）、威廉斯（Nico Williams）、伊格萊西亞斯（Borja Iglesias）
📍2026世界盃H組賽程表
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📍2026世界盃6/27 烏拉圭VS西班牙基本資訊
📍2026世界盃H組戰績表
📍烏拉圭VS西班牙戰力戰力分析
📍烏拉圭VS西班牙預測先發名單與傷兵名單
📍維烏拉圭VS西班牙近期狀態
📍2026世界盃烏拉圭國家隊球員名單
📍2026世界盃西班牙國家隊球員名單
📍2026世界盃H組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
📍比賽對戰：烏拉圭VS西班牙（世界盃H組小組賽）
📍比賽時間：2026年6月27日上午8點（台灣時間）
📍比賽地點：亞克朗球場（墨西哥）
📍主裁判：埃爾法特（Ismail Elfath，摩洛哥）
|排名
|球隊
|戰績（勝－和－敗）
|進球（失球）、淨分
|積分
|1
|西班牙
|1－1－0
|4（0）、+4
|4
|2
|烏拉圭
|0－2－0
|3（3）、0
|2
|3
|維德角
|0－2－0
|2（2）、0
|2
|4
|沙烏地阿拉伯
|0－1－1
|1（5）、-4
|1
烏拉圭：烏拉圭痛失阿勞霍（Ronald Araújo）和阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）兩大核心，2人皆因傷高掛免戰牌。總教練貝爾薩（Marcelo Bielsa）將極度仰賴巴爾韋德（Federico Valverde）來撐起中場大局，並依靠老將穆斯萊拉（Fernando Muslera）鎮守大門。
缺少2名主力且進攻端缺乏尖刀，讓必須爭勝的烏拉圭顯得有些劣勢。巴爾韋德確實有能力憑藉一己之力帶領球隊前進，但在面對西班牙防線時，維尼亞斯（Matías Viñas）與卡諾比奧（Agustín Canobbio）背負的進攻重擔將會非常沉重。
西班牙：西班牙目前的預估先發沒有受到重大傷病困擾。總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）預計將排出最強陣容以鎖定分組龍頭，由亞馬爾（Lamine Yamal）與威廉斯（Nico Williams）分居兩翼輔佐奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal），中場則由佩德里（Pedri）與羅德里（Rodri）全權掌控節奏。
西班牙本屆賽事踢得相當游刃有餘，後防幾乎沒有受到實質威脅，還以4：0大勝沙烏地阿拉伯。佩德里和羅德里的中場大腦組奠定了全隊穩健的基調。憑藉邊路亞馬爾與威廉斯的破壞力，他們綽綽有餘能應付殘陣的烏拉圭並搶下分組第1。
烏拉圭傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：阿勞霍（Ronald Araujo）與阿拉斯卡埃塔（Giorgian De Arrascaeta）因傷缺陣。
西班牙傷兵名單：
禁賽：無
傷勢疑慮：無
預測先發陣容
⚽烏拉圭預測先發（4-3-3）：
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|穆斯萊拉
|Fernando Muslera
|後衛
|瓦雷拉
|Guillermo Varela
|後衛
|卡塞雷斯
|Sebastián Cáceres
|後衛
|奧利韋拉
|Mathías Olivera
|中場
|薩納布里亞
|Juan Manuel Sanabria
|中場
|本坦庫爾
|Rodrigo Bentancur
|中場
|烏加特
|Manuel Ugarte
|中場
|巴爾韋德
|Federico Valverde
|中場
|卡諾比奧
|Agustín Canobbio
|前鋒
|努涅斯
|Darwin Núñez
|前鋒
|阿吉雷
|Rodrigo Aguirre
|位置
|姓名
|英文姓名
|門將
|西蒙
|Unai Simon
|後衛
|波羅
|Pedro Porro
|後衛
|庫巴爾西
|Pau Cubarsi
|後衛
|拉波爾特
|Aymeric Laporte
|後衛
|庫庫雷利亞
|Marc Cucurella
|中場
|佩德里
|Pedri
|中場
|羅德里
|Rodri
|中場
|奧爾莫
|Dani Olmo
|前鋒
|亞馬爾
|Lamine Yamal
|前鋒
|奧亞爾薩瓦爾
|Mikel Oyarzabal
|前鋒
|威廉斯
|Nico Williams
烏拉圭： 烏拉圭在前2場小組賽分別逼平沙烏地阿拉伯、維德角，如今正面臨連續2屆在小組賽遭到淘汰的巨大危機，這在他們悠久的隊史中從未發生過。這支2屆世界盃冠軍得主依然將命運掌握在自己手中，若能擊敗西班牙、且在淨勝球上勝過維德角，他們甚至還有機會逆襲成為分組第1。
然而，這對烏拉圭來說似乎是個遙遠的目標。烏拉圭目前在各項國際賽事中已遭遇6連不勝（5和1敗）。更雪上加霜的是，他們在墨西哥國土上進行的過去9場世界盃比賽中僅拿下了1場勝利（1勝3和5敗），種種歷史魔咒與數據此時都對他們相當不利。
西班牙：西班牙在第1輪被維德角爆冷逼平後迅速做出強烈回應，在第2輪以4：0橫掃沙烏地阿拉伯。憑藉這場大勝，西班牙已經在世界盃賽場上連續3場完成完封（無失分），並有機會挑戰隊史首次在世界盃分組賽階段達成「零失球」的壯舉。
防守是他們目前成功的基石，這支貴為現任歐洲冠軍及2010世界盃盟主的球隊，在過去12場比賽中完成了9場完封。穩固的後防線將再度成為爭奪小組首名的最強後盾，儘管除非維德角創造奇蹟大勝，否則一場和局也已足夠讓西班牙鎖定分組第1。
歷史對戰紀錄：這2支球隊歷史上曾交手過4次，其中西班牙取得2勝、另有2場平局，烏拉圭仍在尋求對戰的首場勝利。雙方在世界盃賽場上的2次交鋒皆以平局收場，這表明2隊交手的歷史向來非常膠著，不過以2隊目前的狀態與現有的陣容實力來看，顯然更傾向於西班牙。
📍2026世界盃烏拉圭國家隊球員名單
▪️門將：羅切特（Sergio Rochet）、穆斯萊拉（Fernando Muslera）、梅萊（Santiago Mele）
▪️後衛：瓦雷拉（Guillermo Varela）、阿勞霍（Ronald Araújo）、希梅內斯（José María Giménez）、布埃諾（Santiago Bueno）、卡塞雷斯（Sebastián Cáceres）、奧利韋拉（Mathías Olivera）、皮奎雷斯（Joaquín Piquerez）、維尼亞（Matías Viña）
▪️中場：烏加特（Manuel Ugarte）、馬丁尼茲（Emiliano Martínez）、本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）、巴爾韋德（Federico Valverde）、卡諾比奧（Agustín Canobbio）、薩納布里亞（Juan Manuel Sanabria）、阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）、克魯茲（Nicolás de la Cruz）、薩拉薩爾（Rodrigo Zalazar）、佩利斯特里（Facundo Pellistri）、阿勞霍（Maximiliano Araújo）、羅德里奎茲（Brian Rodríguez）
▪️前鋒：阿吉雷（Rodrigo Aguirre）、維尼亞斯（Federico Viñas）、努涅斯（Darwin Núñez）
📍2026世界盃西班牙國家隊球員名單
▪️門將：西蒙（Unai Simon）、拉雅（David Raya）、加西亞（Joan Garcia）
▪️後衛：略倫特（Marcos Llorente）、普比爾（Marc Pubill）、波羅（Pedro Porro）、拉波爾特（Aymeric Laporte）、加西亞（Eric Garcia）、庫巴爾西（Pau Cubarsi）、庫庫雷利亞（Marc Cucurella）、格里馬爾多（Alejandro Grimaldo）
▪️中場：羅德里（Rodri）、蘇維門迪（Martin Zubimendi）、梅里諾（Mikel Merino）、佩德里（Pedri）、加維（Gavi）、魯伊斯（Fabian Ruiz）、巴埃納（Alex Baena）
▪️前鋒：皮諾（Yeremy Pino）、穆尼奧斯（Victor Munoz）、奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）、托雷斯（Ferran Torres）、亞馬爾（Lamine Yamal）、奧爾莫（Dani Olmo）、威廉斯（Nico Williams）、伊格萊西亞斯（Borja Iglesias）
📍2026世界盃H組賽程表
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月16日（二）
|凌晨00：00
|西班牙0：0維德角
|賓士體育場／喬治亞
|6月16日（二）
|早上06：00
|沙烏地阿拉伯1：1烏拉圭
|硬石體育場／邁阿密
|第2輪
|6月22日（一）
|凌晨00：00
|西班牙4：0沙烏地阿拉伯
|賓士體育場／喬治亞
|6月22日（一）
|早上06：00
|烏拉圭2：2維德角
|硬石體育場／邁阿密
|第3輪
|6月27日（六）
|早上08：00
|維德角vs沙烏地阿拉伯
|NRG體育場／休士頓
|6月27日（六）
|早上08：00
|烏拉圭vs西班牙
|亞克朗球場／墨西哥
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
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|104 場全賽事
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