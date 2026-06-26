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▲2026年世界盃H組第3輪於6月27日開踢，烏拉圭交手西班牙。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/27 烏拉圭VS西班牙基本資訊

📍2026世界盃H組戰績表

排名 球隊 戰績（勝－和－敗） 進球（失球）、淨分 積分 1 西班牙 1－1－0 4（0）、+4 4 2 烏拉圭 0－2－0 3（3）、0 2 3 維德角 0－2－0 2（2）、0 2 4 沙烏地阿拉伯 0－1－1 1（5）、-4 1

📍烏拉圭VS西班牙戰力分析

▲2026年世界盃H組第3輪，烏拉圭強碰西班牙，若想要晉級32強淘汰賽，擊退對手是唯一一條路。（圖／美聯社／達志影像）

📍烏拉圭VS西班牙傷兵名單與預測先發

⚽烏拉圭預測先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 穆斯萊拉 Fernando Muslera 後衛 瓦雷拉 Guillermo Varela 後衛 卡塞雷斯 Sebastián Cáceres 後衛 奧利韋拉 Mathías Olivera 中場 薩納布里亞 Juan Manuel Sanabria 中場 本坦庫爾 Rodrigo Bentancur 中場 烏加特 Manuel Ugarte 中場 巴爾韋德 Federico Valverde 中場 卡諾比奧 Agustín Canobbio 前鋒 努涅斯 Darwin Núñez 前鋒 阿吉雷 Rodrigo Aguirre

⚽西班牙預測先發（4-3-3）：

位置 姓名 英文姓名 門將 西蒙 Unai Simon 後衛 波羅 Pedro Porro 後衛 庫巴爾西 Pau Cubarsi 後衛 拉波爾特 Aymeric Laporte 後衛 庫庫雷利亞 Marc Cucurella 中場 佩德里 Pedri 中場 羅德里 Rodri 中場 奧爾莫 Dani Olmo 前鋒 亞馬爾 Lamine Yamal 前鋒 奧亞爾薩瓦爾 Mikel Oyarzabal 前鋒 威廉斯 Nico Williams

📍烏拉圭VS西班牙近期狀態

📍2026世界盃烏拉圭國家隊球員名單

📍2026世界盃西班牙國家隊球員名單

📍2026世界盃H組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月16日（二） 凌晨00：00 西班牙0：0維德角 賓士體育場／喬治亞 6月16日（二） 早上06：00 沙烏地阿拉伯1：1烏拉圭 硬石體育場／邁阿密 第2輪 6月22日（一） 凌晨00：00 西班牙4：0沙烏地阿拉伯 賓士體育場／喬治亞 6月22日（一） 早上06：00 烏拉圭2：2維德角 硬石體育場／邁阿密 第3輪 6月27日（六） 早上08：00 維德角vs沙烏地阿拉伯 NRG體育場／休士頓 6月27日（六） 早上08：00 烏拉圭vs西班牙 亞克朗球場／墨西哥

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026美加墨世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）6月27日H組第3輪開踢，西班牙目前以 4 分積分高居分組第一，今晚只要取勝就能鎖定頭名；而手握 2 分的烏拉圭則渴望一場勝利來確保直接晉級，不過即便是一場平局，也能讓他們帶著 3 分積分與不落後的淨勝球，去爭取成績較佳的小組第三名。身為歐洲冠軍的西班牙無疑是贏球熱門，但被逼入絕境的烏拉圭同樣極具殺傷力。烏拉圭VS西班牙（世界盃H組小組賽）：2026年6月27日上午8點（台灣時間）：亞克朗球場（墨西哥）：埃爾法特（Ismail Elfath，摩洛哥）烏拉圭痛失阿勞霍（Ronald Araújo）和阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）兩大核心，2人皆因傷高掛免戰牌。總教練貝爾薩（Marcelo Bielsa）將極度仰賴巴爾韋德（Federico Valverde）來撐起中場大局，並依靠老將穆斯萊拉（Fernando Muslera）鎮守大門。缺少2名主力且進攻端缺乏尖刀，讓必須爭勝的烏拉圭顯得有些劣勢。巴爾韋德確實有能力憑藉一己之力帶領球隊前進，但在面對西班牙防線時，維尼亞斯（Matías Viñas）與卡諾比奧（Agustín Canobbio）背負的進攻重擔將會非常沉重。西班牙目前的預估先發沒有受到重大傷病困擾。總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）預計將排出最強陣容以鎖定分組龍頭，由亞馬爾（Lamine Yamal）與威廉斯（Nico Williams）分居兩翼輔佐奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal），中場則由佩德里（Pedri）與羅德里（Rodri）全權掌控節奏。西班牙本屆賽事踢得相當游刃有餘，後防幾乎沒有受到實質威脅，還以4：0大勝沙烏地阿拉伯。佩德里和羅德里的中場大腦組奠定了全隊穩健的基調。憑藉邊路亞馬爾與威廉斯的破壞力，他們綽綽有餘能應付殘陣的烏拉圭並搶下分組第1。禁賽：無傷勢疑慮：阿勞霍（Ronald Araujo）與阿拉斯卡埃塔（Giorgian De Arrascaeta）因傷缺陣。禁賽：無傷勢疑慮：無烏拉圭在前2場小組賽分別逼平沙烏地阿拉伯、維德角，如今正面臨連續2屆在小組賽遭到淘汰的巨大危機，這在他們悠久的隊史中從未發生過。這支2屆世界盃冠軍得主依然將命運掌握在自己手中，若能擊敗西班牙、且在淨勝球上勝過維德角，他們甚至還有機會逆襲成為分組第1。然而，這對烏拉圭來說似乎是個遙遠的目標。烏拉圭目前在各項國際賽事中已遭遇6連不勝（5和1敗）。更雪上加霜的是，他們在墨西哥國土上進行的過去9場世界盃比賽中僅拿下了1場勝利（1勝3和5敗），種種歷史魔咒與數據此時都對他們相當不利。西班牙在第1輪被維德角爆冷逼平後迅速做出強烈回應，在第2輪以4：0橫掃沙烏地阿拉伯。憑藉這場大勝，西班牙已經在世界盃賽場上連續3場完成完封（無失分），並有機會挑戰隊史首次在世界盃分組賽階段達成「零失球」的壯舉。防守是他們目前成功的基石，這支貴為現任歐洲冠軍及2010世界盃盟主的球隊，在過去12場比賽中完成了9場完封。穩固的後防線將再度成為爭奪小組首名的最強後盾，儘管除非維德角創造奇蹟大勝，否則一場和局也已足夠讓西班牙鎖定分組第1。這2支球隊歷史上曾交手過4次，其中西班牙取得2勝、另有2場平局，烏拉圭仍在尋求對戰的首場勝利。雙方在世界盃賽場上的2次交鋒皆以平局收場，這表明2隊交手的歷史向來非常膠著，不過以2隊目前的狀態與現有的陣容實力來看，顯然更傾向於西班牙。▪️羅切特（Sergio Rochet）、穆斯萊拉（Fernando Muslera）、梅萊（Santiago Mele）▪️瓦雷拉（Guillermo Varela）、阿勞霍（Ronald Araújo）、希梅內斯（José María Giménez）、布埃諾（Santiago Bueno）、卡塞雷斯（Sebastián Cáceres）、奧利韋拉（Mathías Olivera）、皮奎雷斯（Joaquín Piquerez）、維尼亞（Matías Viña）▪️烏加特（Manuel Ugarte）、馬丁尼茲（Emiliano Martínez）、本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）、巴爾韋德（Federico Valverde）、卡諾比奧（Agustín Canobbio）、薩納布里亞（Juan Manuel Sanabria）、阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）、克魯茲（Nicolás de la Cruz）、薩拉薩爾（Rodrigo Zalazar）、佩利斯特里（Facundo Pellistri）、阿勞霍（Maximiliano Araújo）、羅德里奎茲（Brian Rodríguez）▪️阿吉雷（Rodrigo Aguirre）、維尼亞斯（Federico Viñas）、努涅斯（Darwin Núñez）▪️西蒙（Unai Simon）、拉雅（David Raya）、加西亞（Joan Garcia）▪️略倫特（Marcos Llorente）、普比爾（Marc Pubill）、波羅（Pedro Porro）、拉波爾特（Aymeric Laporte）、加西亞（Eric Garcia）、庫巴爾西（Pau Cubarsi）、庫庫雷利亞（Marc Cucurella）、格里馬爾多（Alejandro Grimaldo）▪️羅德里（Rodri）、蘇維門迪（Martin Zubimendi）、梅里諾（Mikel Merino）、佩德里（Pedri）、加維（Gavi）、魯伊斯（Fabian Ruiz）、巴埃納（Alex Baena）▪️皮諾（Yeremy Pino）、穆尼奧斯（Victor Munoz）、奧亞爾薩瓦爾（Mikel Oyarzabal）、托雷斯（Ferran Torres）、亞馬爾（Lamine Yamal）、奧爾莫（Dani Olmo）、威廉斯（Nico Williams）、伊格萊西亞斯（Borja Iglesias）