我是廣告 請繼續往下閱讀

儘管記憶晶片巨頭美光（Micron）前一天交出亮麗財報，但對整體科技股的刺激作用短暫，加上蘋果公司宣布漲價以抵銷記憶體及儲存晶片成本飆升，不只導致自身股價下跌6.15%，還拖累那指創下連4黑，美股週四個別發展，漲跌互見。綜合《CNBC》等外媒報導，美光財報發布後，交易員又開始拋售關鍵科技股，整體市場情緒呈現分化狀態，雖然道瓊工業指數在非人工智慧（AI）概念股推升下，一度創盤中新高，但大部分漲幅最終都蒸發。25日收盤，美股道瓊工業指數上漲71.72點或0.14%，收報51920.62點；標普500指數小跌0.73點或0.01%，收在7357.49點；那斯達克指數下跌118.02點或0.46%，收25358.61點；費城半導體指數勁揚482.68點或3.59%，收13940.87點。焦點個股方面，蘋果股價收盤重挫6.15%，為表現最差的道指成份股；美光股價一度飆升至19.7%，收盤時仍漲15.81%；輝達(Nvidia)、微軟（Microsoft）及亞馬遜（Amazon）股價的跌幅則介於約1.6%至3.5%之間，SpaceX在抽高近4%後又掉頭跌1%。隨著記憶體價格上漲，Argent Capital Management 的埃爾布魯克（Jed Ellerbroek）指出，消費者購買的、所有含有半導體成分的電子產品，例如電視和汽車，價格都會跟著漲，認為高通膨和技術供應鏈都會產生相當大的外溢效應，但也補充說目前消費者仍有足夠的負擔能力，來消化這波漲勢。