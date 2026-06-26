蘋果公司（Apple）25日正式宣布，調高旗下MacBook與iPad 的官方售價，形同將記憶體與儲存晶片成本轉嫁給消費者，分析師警告iPhone恐成下一波。而就在蘋果之後，微軟（Microsoft）也表示將提高Xbox遊戲機的價格。
根據美國財經媒體《CNBC》報導，微軟當地時間週四宣布，從8月1日起，配備512GB儲存空間的Xbox Series S主機價格將上漲100美元，達到約500美元；而配備1TB儲存空間的機型價格將再上漲150美元，同時也停止販售2TB版本。
微軟強調，過去幾個月，該公司一直在與供應商探討各種方案，希望可以不用再漲價，但有鑑於儲存晶片和記憶體價格已經漲了2.5倍以上，不得不再做出調整，而且預計到了2027年秋季還會再翻倍。
微軟的Xbox部門坦言，整個消費電子業都受到當前零件危機的影響，但比起手機、電腦、音響和其他消費性電子產品，遊戲主機受到的衝擊尤為嚴重，因為遊戲機通常不以營利為目的，而是以低於製造成本的價格出售。
上週，蘋果執行長庫克（Tim Cook）才告訴《華爾街日報》，因記憶體與儲存晶片價格暴漲，蘋果再也無法獨自吸收龐大的成本壓力，甚至還以「百年洪水」形容這波原物料價格波動的劇烈程度。
隨後，蘋果便在週四宣布漲價消息；現在微軟也要漲，分析認為，這恐會給想要購買智慧型手機、平板電腦和電腦等設備的消費者帶來更多壓力。
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微軟強調，過去幾個月，該公司一直在與供應商探討各種方案，希望可以不用再漲價，但有鑑於儲存晶片和記憶體價格已經漲了2.5倍以上，不得不再做出調整，而且預計到了2027年秋季還會再翻倍。
微軟的Xbox部門坦言，整個消費電子業都受到當前零件危機的影響，但比起手機、電腦、音響和其他消費性電子產品，遊戲主機受到的衝擊尤為嚴重，因為遊戲機通常不以營利為目的，而是以低於製造成本的價格出售。
上週，蘋果執行長庫克（Tim Cook）才告訴《華爾街日報》，因記憶體與儲存晶片價格暴漲，蘋果再也無法獨自吸收龐大的成本壓力，甚至還以「百年洪水」形容這波原物料價格波動的劇烈程度。
隨後，蘋果便在週四宣布漲價消息；現在微軟也要漲，分析認為，這恐會給想要購買智慧型手機、平板電腦和電腦等設備的消費者帶來更多壓力。