知名論壇Dcard號稱是台灣最大的匿名交流平台，近日卻被網友瘋傳面臨倒閉危機，起因是旗下YouTube頻道「Dcard Video」的資深員工Zona宣布離職，讓粉絲大感震撼，這才在猜是不是與Dcard經營困難有關。而當Zona告訴其他同事自己要離開Dcard後，許多人都不捨落淚，其中也包含老員工Rio，他當下更是難過直呼：「真的太殘忍了」。
Dcard老員工Zona宣布離職 想離開舒適圈
Dcard Video 23日公開Zona離職的影片，她作為老員工，2020年就在Dcard工作，並多次在頻道影片露臉，許多觀眾對她都不陌生。Zona表示自己裸辭是為了去看更大的世界，坦言Dcard這個大家庭同事相處都非常融洽，也因此這個環境成了她的舒適圈，她不想繼續安逸下去，這才決定提辭職。
Zona跟主管討論好最後一天上班日是5月22日後，就開始陸續跟同事坦承自己要離職的一事；Zona表示這是她最難面對的環節，因為同事感情都太好了，她也很捨不得面對分別。果然，當她說出自己要離職時，幾乎一半的人聽到都立刻掉眼淚，尤其是最感性的帥哥Rio。
Rio直接被逼哭 罵Zona實在太殘忍
Rio不捨跟Zona道別：「謝謝，跟妳共事的這段很快樂。心情還蠻複雜的，我覺得我是一個蠻喜歡往回頭看的人，我覺得未來一切事情我都很難掌握，但是這6年來發生的點點滴滴，我是一個很擅長把它記在心裡的人。」接著Rio又說Zona挑這個時間點跟他講離職，真的太殘忍了，因為他待會還要笑著去錄「Dcard尋奇」。
Zona離職引爆討論 網友瘋傳Dcard要倒閉了
Zona離職的影片曝光後，也火速在Threads上引起討論，大家看了紛紛留言，「她的職位說白了，應該就真的是低薪職位，可以學經驗、可以很快樂，但不是長久之計」、「她有一定知名度、又有剪片技術、想企劃經驗，自己做更好」、「都已經做6年了，想換環境很正常吧」。
另外，也有網友提到Dcard流量下滑，甚至面臨倒閉危機的情況：「小道消息是因為低卡要倒了，脆（Threads）出現後被狠狠的車過去，首頁熱門貼文最多只有200多讚，硬花錢找網軍洗留言跟寫爭議文章也沒救」、「我也覺得看起來要倒要倒的，Dcard的創作風氣、環境漸漸變得不一樣，蠻糟糕」。該篇Threads貼文目前已累積215萬人次瀏覽，Dcard方面則沒有公開回應。
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Dcard Video 23日公開Zona離職的影片，她作為老員工，2020年就在Dcard工作，並多次在頻道影片露臉，許多觀眾對她都不陌生。Zona表示自己裸辭是為了去看更大的世界，坦言Dcard這個大家庭同事相處都非常融洽，也因此這個環境成了她的舒適圈，她不想繼續安逸下去，這才決定提辭職。
Zona跟主管討論好最後一天上班日是5月22日後，就開始陸續跟同事坦承自己要離職的一事；Zona表示這是她最難面對的環節，因為同事感情都太好了，她也很捨不得面對分別。果然，當她說出自己要離職時，幾乎一半的人聽到都立刻掉眼淚，尤其是最感性的帥哥Rio。
Rio不捨跟Zona道別：「謝謝，跟妳共事的這段很快樂。心情還蠻複雜的，我覺得我是一個蠻喜歡往回頭看的人，我覺得未來一切事情我都很難掌握，但是這6年來發生的點點滴滴，我是一個很擅長把它記在心裡的人。」接著Rio又說Zona挑這個時間點跟他講離職，真的太殘忍了，因為他待會還要笑著去錄「Dcard尋奇」。
Zona離職引爆討論 網友瘋傳Dcard要倒閉了
Zona離職的影片曝光後，也火速在Threads上引起討論，大家看了紛紛留言，「她的職位說白了，應該就真的是低薪職位，可以學經驗、可以很快樂，但不是長久之計」、「她有一定知名度、又有剪片技術、想企劃經驗，自己做更好」、「都已經做6年了，想換環境很正常吧」。
另外，也有網友提到Dcard流量下滑，甚至面臨倒閉危機的情況：「小道消息是因為低卡要倒了，脆（Threads）出現後被狠狠的車過去，首頁熱門貼文最多只有200多讚，硬花錢找網軍洗留言跟寫爭議文章也沒救」、「我也覺得看起來要倒要倒的，Dcard的創作風氣、環境漸漸變得不一樣，蠻糟糕」。該篇Threads貼文目前已累積215萬人次瀏覽，Dcard方面則沒有公開回應。