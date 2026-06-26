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▲Zona（左）坦言自己要離職後，Dcard台柱Rio（右）也不捨落淚。（圖／翻攝自Dcard Video YouTube）

▲有網友在討論Zona離職的貼文中留言，表示Dcard要倒閉了，引發外界高度關注。（圖／翻攝自Threads）

知名論壇Dcard號稱是台灣最大的匿名交流平台，近日卻被網友瘋傳面臨倒閉危機，起因是旗下YouTube頻道「Dcard Video」的資深員工Zona宣布離職，讓粉絲大感震撼，這才在猜是不是與Dcard經營困難有關。而當Zona告訴其他同事自己要離開Dcard後，許多人都不捨落淚，其中也包含老員工Rio，他當下更是難過直呼：「真的太殘忍了」。Dcard Video 23日公開Zona離職的影片，她作為老員工，2020年就在Dcard工作，並多次在頻道影片露臉，許多觀眾對她都不陌生。Zona表示自己裸辭是為了去看更大的世界，坦言Dcard這個大家庭同事相處都非常融洽，也因此這個環境成了她的舒適圈，她不想繼續安逸下去，這才決定提辭職。Zona跟主管討論好最後一天上班日是5月22日後，就開始陸續跟同事坦承自己要離職的一事；Zona表示這是她最難面對的環節，因為同事感情都太好了，她也很捨不得面對分別。果然，當她說出自己要離職時，幾乎一半的人聽到都立刻掉眼淚，尤其是最感性的帥哥Rio。Rio不捨跟Zona道別：「」接著Rio又說Zona挑這個時間點跟他講離職，真的太殘忍了，因為他待會還要笑著去錄「Dcard尋奇」。Zona離職的影片曝光後，也火速在Threads上引起討論，大家看了紛紛留言，「她的職位說白了，應該就真的是低薪職位，可以學經驗、可以很快樂，但不是長久之計」、「她有一定知名度、又有剪片技術、想企劃經驗，自己做更好」、「都已經做6年了，想換環境很正常吧」。另外，也有網友提到Dcard流量下滑，甚至面臨倒閉危機的情況：「」、「我也覺得看起來要倒要倒的，Dcard的創作風氣、環境漸漸變得不一樣，蠻糟糕」。該篇Threads貼文目前已累積215萬人次瀏覽，Dcard方面則沒有公開回應。