米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風影響，氣象署今（26）清晨5點35分發布19縣市豪雨特報，高雄、屏東甚至達超大豪雨等級。氣象專家吳德榮示警，今明兩天全台都要嚴防劇烈致災雨，同步追蹤米克拉與無花果雙颱最新路徑與對台影響，預計要到下週一全台雨勢才會明顯趨緩。
🟡高屏大破防迎超大豪雨！全台雨帶籠罩防致災
氣象署提醒，今天因颱風外圍環流與西南風增強影響，全台降雨機率極高。除了高屏地區面臨超大豪雨威脅、台南市列為大豪雨外，雙北、桃園、彰化及雲嘉地區也有局部大雨或豪雨發生的機率。這波雨勢伴隨短延時強降雨，來得又快又急，各地正常上班上課的通勤族必須特別當心道路積淹水與行車安全。
🟡吳德榮示警今明劇烈天氣！下週一雨勢才趨緩
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天受鋒面及颱風水氣夾擊，各地有降雨機率，需高度防範雷擊、強風、短時強降雨等「劇烈天氣」與致災性的大量降雨。
大雨究竟何時休？吳德榮指出，週日鋒面開始北退，雨勢逐日減少；下週一、週二起全台降雨才真正趨緩，轉為以午後陣雨為主的型態。預計下週三起，全台將恢復晴朗炎熱的夏季氣候。
🟡雙颱共舞最新路徑曝光！輕颱米克拉加速遠離
大眾關心的颱風動態方面，目前太平洋海面上有雙颱共舞。吳德榮指出，最新路徑潛勢預測圖顯示，第7號颱風「米克拉」今日正通過琉球附近海面，明日將繼續向東北加速遠離，雖然本體不登陸，但其引進的西南季風與地形抬升作用是造成高屏暴雨的主因；至於第8號輕度颱風「無花果」則在大迴轉路徑上，距離台灣遙遠，對台無直接影響。
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氣象署提醒，今天因颱風外圍環流與西南風增強影響，全台降雨機率極高。除了高屏地區面臨超大豪雨威脅、台南市列為大豪雨外，雙北、桃園、彰化及雲嘉地區也有局部大雨或豪雨發生的機率。這波雨勢伴隨短延時強降雨，來得又快又急，各地正常上班上課的通勤族必須特別當心道路積淹水與行車安全。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天受鋒面及颱風水氣夾擊，各地有降雨機率，需高度防範雷擊、強風、短時強降雨等「劇烈天氣」與致災性的大量降雨。
大雨究竟何時休？吳德榮指出，週日鋒面開始北退，雨勢逐日減少；下週一、週二起全台降雨才真正趨緩，轉為以午後陣雨為主的型態。預計下週三起，全台將恢復晴朗炎熱的夏季氣候。
🟡雙颱共舞最新路徑曝光！輕颱米克拉加速遠離
大眾關心的颱風動態方面，目前太平洋海面上有雙颱共舞。吳德榮指出，最新路徑潛勢預測圖顯示，第7號颱風「米克拉」今日正通過琉球附近海面，明日將繼續向東北加速遠離，雖然本體不登陸，但其引進的西南季風與地形抬升作用是造成高屏暴雨的主因；至於第8號輕度颱風「無花果」則在大迴轉路徑上，距離台灣遙遠，對台無直接影響。