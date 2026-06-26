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2026年世界盃分組賽E組最終輪中，南美勁旅厄瓜多在背水一戰的絕境下創造奇蹟，以2：1逆轉擊敗已提前鎖定龍頭的德國隊；另一邊象牙海岸則以2：0輕鬆撂倒庫拉索。隨著E組最終順位定底，世界盃32強淘汰賽已敲定16席。然而，厄瓜多的逆襲劇本，對目前正苦苦等待外卡奇蹟的韓國國家隊而言，無疑是個晴天霹靂的壞消息。已取得二連勝、狂轟9球提早鎖定16強席次的德國隊，此役迎戰厄瓜多開賽僅 2 分鐘，德國隊就展現強大火力，由維爾茨（Florian Wirtz）妙傳助攻，薩內（Leroy Sané）輕鬆推射建功，斬獲個人國家隊大賽首顆進球，也為德國隊取得1：0的夢幻開局。然而，背水一戰的厄瓜多隨即發動反撲。比賽第9分鐘，安古洛（Nilson Angulo）在禁區前沿轟出一記驚天世界波破門，瞬間將比分扳成1：1平手。這記失分也讓德國隊創下一項不名譽紀錄，根據數據網站《Stats Foot》統計，德國隊已在世界盃正賽連續9場比賽掉分，追平了隊史在1934年至1954年間寫下的最差防守紀錄。下半場雙方戰況陷入膠著，第47分鐘德國隊雖一度獲得12碼罰球機會，但隨後經VAR檢視認定薩內犯規在先，罰球遭到取消。久攻不下的德國隊在第78分鐘防線再度失守，厄瓜多利用右側角球機會，普拉塔（Gonzalo Plata）門前包抄捅射破門。最終，厄瓜多以2：1逆轉擊敗德國，創造奇蹟。在費城體育場進行的另一場對決中，象牙海岸與黑馬庫拉索正面對決。象牙海岸實力明顯更勝一籌，開賽僅7分鐘，迪奧曼德（Ousmane Diomandé）前場斷球後下底傳中，佩佩（Nicolas Pépé）精準推射破門，幫助球隊取得1：0領先。比賽來到第66分鐘，桑加雷（Ibrahim Sangaré）送出致命助攻，又是佩佩心領神會前插，以一記刁鑽的小角度推射完成梅開二度，最終幫助象牙海岸以2：0鎖定勝局，庫拉索則以三連敗的戰績遺憾出局。E 組三輪賽程全部結束後，德國隊雖然末輪輸球，仍以小組第一身份晉級淘汰賽；象牙海岸積分6分排名第二挺進32強。而厄瓜多最終取得1勝1平1敗、積 4 分、淨球數為0的成績鎖定小組第三。由於本屆世界盃改制後，外卡晉級門檻大約落在4分，這意味著厄瓜多已穩穩拿到淘汰賽門票。然而，厄瓜多這場「下剋上」的勝利，對正在苦苦等待外卡奇蹟的韓國隊而言卻是致命噩耗。在分組賽開打前，E組原本被外界認為是最有可能出現「拿不到3分積分的小組第三」的雷區，未料德國意外翻車，大方給了厄瓜多3分積分。隨著厄瓜多強勢超車，韓國隊在外卡排名上能夠穩穩壓制的對手，目前竟然只剩下C組第三、淨球數劣勢的蘇格蘭。太極虎在接下來的賽程中，不僅要卑微祈禱死敵日本隊在F組大勝瑞典兩球以上，還必須同時希望維德角、阿爾及利亞等隊集體落難。