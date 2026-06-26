美國國務院負責東亞事務的高級外交官員，當地時間週四在出席國會聽證會時表示，提交給國會的對台軍售通知，並不取決於與中國的討論。
根據《路透社》報導，美國總統川普（Donald Trump）自從5月與中國國家主席習近平的「川習會」後，便一再散布有關對台140億美元武器援助計劃的混亂訊息，聲稱有跟習近平當面討論過這個問題，還形容這是一個很好的談判籌碼，他傾向於暫緩執行，後續取決於中國的狀況。
報導提到，這些言論令台灣政府感到沮喪，擔心這是否背離美國對台「六項保證」政策。長期以來，中國都宣稱台灣是其領土的一部分，反對美國向台灣出售武器，理由是干涉內政。
然而，25日在美國聯邦眾議院外交事務委員會的聽證會上，被問到軍售是否不取決於與中國的談判時，美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿（Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs）德索姆布雷（Michael DeSombre）的回答是：「沒錯。」
德索姆布雷表示，「六項保證」仍然指引著美國的政策，坦言美方人員每次跟中國代表會面時，對方都會提出有關台灣、對台軍售的問題，雙方一直有在討論，但絕不涉及違背六項保證。
不過，德索姆布雷也沒有給出軍售案的決定時間表，因為該方案仍在川普的審查之中。
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導提到，這些言論令台灣政府感到沮喪，擔心這是否背離美國對台「六項保證」政策。長期以來，中國都宣稱台灣是其領土的一部分，反對美國向台灣出售武器，理由是干涉內政。
然而，25日在美國聯邦眾議院外交事務委員會的聽證會上，被問到軍售是否不取決於與中國的談判時，美國國務院負責東亞和太平洋事務的助理國務卿（Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs）德索姆布雷（Michael DeSombre）的回答是：「沒錯。」
德索姆布雷表示，「六項保證」仍然指引著美國的政策，坦言美方人員每次跟中國代表會面時，對方都會提出有關台灣、對台軍售的問題，雙方一直有在討論，但絕不涉及違背六項保證。
不過，德索姆布雷也沒有給出軍售案的決定時間表，因為該方案仍在川普的審查之中。