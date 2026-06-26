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【日本隊F組末輪：晉級劇本大公開】。

⭐️劇本一勝或和（拿到1分以上積分）：日本隊將穩穩鎖定F組前兩名，挺進32強淘汰賽，同時將與同分的荷蘭隊爭奪小組龍頭寶座。

⭐️劇本二不幸落敗、但「輸在5球以內」：若日本隊不幸敗給瑞典，將落居F組第三。但由於目前的得失球差優勢顯著，只要不輸超過5球（含5球），日本隊在「12組最佳小組第三名」的外卡大亂鬥中，成績仍能穩穩壓過至少4個小組的第三名，驚險壓線挺進32強。

⭐️劇本三大敗輸6球以上：若出現歷史級慘案、大輸瑞典6球或以上，日本隊的外卡淨勝球優勢將被逆轉，屆時恐將面臨淘汰命運。

▲若日本隊不幸敗給瑞典，將落居F組第三。但由於目前的得失球差優勢顯著，只要不輸超過5球（含5球），成績仍能穩穩壓過至少4個小組的第三名。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽進入高潮迭起的收官階段，F組的日本隊今（26）日迎來與北歐勁旅瑞典隊的生死之戰。原本日本隊有機會提前宣告晉級淘汰賽，然而隨著E組的厄瓜多以2：1驚天逆轉擊敗德國，硬生生打破了日本隊「躺著晉級」的美夢，這也讓日本隊的晉級命運必須靠自己今晚在球場上拼下來。《NOWnews 》特別為讀者搶先整理「藍武士晉級劇本全解析」。目前手握4分積分的日本隊，形勢依舊相當樂觀，今日對陣瑞典只要發揮正常，晉級機會極高，以下為最新推演的命運劇本。事實上，日本隊原本在今日開踢前3小時就能提前慶祝晉級。按照原本的形勢，只要E組強權德國隊面對厄瓜多保持不敗，E組第三名的積分最高就只有3分。這會讓全大會至少有4個小組的第三名積分無法超越4分，使得手握4分的日本隊能在開賽前直接宣布晉級。未料，德國隊雖然在比賽第2分鐘就靠著薩內（Leroy Sané）破門，隨後卻在第9分鐘被厄瓜多安古洛（Nilson Angulo）世界波追平，更在下半場第77分鐘被普拉塔（Gonzalo Plata）門前捅射絕殺。德國隊2：1大翻車，直接讓厄瓜多積分衝上4分，以小組第三之姿晉級，也逼得日本隊必須把晉級懸念帶到最後一刻。這場攸關日本晉級命運的最終戰，由日本轉播單位NHK進行全國直播。曾參與多屆世界盃的傳奇球星本田圭佑，今日也受邀擔任重量級解說嘉賓。在比賽開打前，本田圭佑罕見地直接走下解說席，親自踏上世界盃體育場的草皮。他站在中圈，看著正在進行賽前熱身的日本隊後輩們，眼神中滿是熱血。當被一旁的老搭檔小宮山主播問及重返草皮的感想時，本田圭佑忍不住開玩笑大喊：「看到這個大場面，我自己的球癮都上來了！真的很想直接走進去跟他們一起踢球啊！」隨後，本田圭佑也向電視機前的球迷大讚後輩們的心理素質：「大家看起來都非常冷靜、沉著，狀態調適得很好。」最後他更霸氣地為藍武士注入強心針：「今天總之沒什麼好說的，就是贏球！以上！」