新北市升級豪雨！中央氣象署今（26）日清晨密集發布最新大範圍災害通報，全台高達 19 縣市「逃不過」這波致災雨彈的襲擊，其中高雄、屏東與台南的猛烈暴雨預計將一路瘋狂大灌水到今天深夜！根據官方最新公布的累積雨量排行，全台下得最慘烈的第一名地雷區，短短幾小時雨量竟然已經強勢突破 300 毫米，本文帶您一看最新暴雨排行與必須更小心的警戒熱區！
🟡全台19縣市大範圍逃不過！北部「新北山區」急升大豪雨
隨著滯留鋒面逼近與西南風持續增強，氣象署發布最新災害性天氣通報，全台共有多達 19 縣市高掛警報，以下地區今天到深夜前必須高度戒備：
超大豪雨警戒：高雄市、屏東縣。
大豪雨警戒：台南市、恆春半島，以及最新急劇升級、危險度大增的「新北市山區」。
豪雨警戒：台北市、新北市平地、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、澎湖縣。
大雨警戒：基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、台東縣。
🟡全台累積雨量TOP 30大公開！屏東、台南、高雄淪重災區
強烈強對流今日一早無情肆虐南台灣，短延時強降雨已在多地砸出嚴重淹水災情。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也驚呼，南台灣正被瘋狂雷暴大範圍籠罩，打雷閃電密度高得嚇人。
根據中央氣象署最新公布的「全台累積雨量前 30 名」完整特報名單：（數據截至今日06:26）
302.0 mm 屏東縣 新庄國小（全台奪冠）
280.0 mm 屏東縣 新園
264.5 mm 臺南市 媽廟
257.0 mm 屏東縣 泗林
251.5 mm 屏東縣 國三S415K
250.5 mm 臺南市 國一N323K
247.5 mm 屏東縣 潮州
246.5 mm 臺南市 國三S366K
244.0 mm 高雄市 阿蓮(2)
243.5 mm 高雄市 國一S342K
243.5 mm 高雄市 國三S378K
242.5 mm 高雄市 古亭坑
242.5 mm 屏東縣 枋山
241.0 mm 高雄市 水利署古亭坑
240.0 mm 臺南市 虎頭埤
240.0 mm 高雄市 水利署金山
236.0 mm 高雄市 國三S385K
235.5 mm 屏東縣 崁頂
235.5 mm 高雄市 國三S383K
234.0 mm 臺南市 仁德
232.5 mm 高雄市 尖山
229.0 mm 臺南市 新市
222.0 mm 屏東縣 崁頂
219.5 mm 高雄市 路竹
219.0 mm 臺南市 虎頭埤
218.5 mm 臺南市 沙崙
218.0 mm 高雄市 國一S336K
217.5 mm 屏東縣 里港
216.0 mm 屏東縣 萬丹
215.0 mm 屏東縣 林邊
🟡狂炸到深夜影響時間曝！西半部嚴防劇烈雷擊強陣風
這場致災暴雨之所以會一路灌到深夜，主因是輕度颱風米克拉在北上過程中，大外甩引進的強烈西南季風與接近的滯留鋒面產生劇烈夾擊。
氣象署提醒，這波雨勢的核心影響時間從今天上午橫跨到晚上深夜。由於強對流內含劇烈雷擊與強陣風，正常上班上課地區的通勤族出門務必嚴防道路積水、注意行車安全；山區受大雨連續灌溉土石鬆軟，請全台民眾近期切勿前往山區，嚴防坍方、落石與溪水暴漲。
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隨著滯留鋒面逼近與西南風持續增強，氣象署發布最新災害性天氣通報，全台共有多達 19 縣市高掛警報，以下地區今天到深夜前必須高度戒備：
超大豪雨警戒：高雄市、屏東縣。
大豪雨警戒：台南市、恆春半島，以及最新急劇升級、危險度大增的「新北市山區」。
豪雨警戒：台北市、新北市平地、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、澎湖縣。
大雨警戒：基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、台東縣。
🟡全台累積雨量TOP 30大公開！屏東、台南、高雄淪重災區
強烈強對流今日一早無情肆虐南台灣，短延時強降雨已在多地砸出嚴重淹水災情。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也驚呼，南台灣正被瘋狂雷暴大範圍籠罩，打雷閃電密度高得嚇人。
302.0 mm 屏東縣 新庄國小（全台奪冠）
280.0 mm 屏東縣 新園
264.5 mm 臺南市 媽廟
257.0 mm 屏東縣 泗林
251.5 mm 屏東縣 國三S415K
250.5 mm 臺南市 國一N323K
247.5 mm 屏東縣 潮州
246.5 mm 臺南市 國三S366K
244.0 mm 高雄市 阿蓮(2)
243.5 mm 高雄市 國一S342K
243.5 mm 高雄市 國三S378K
242.5 mm 高雄市 古亭坑
242.5 mm 屏東縣 枋山
241.0 mm 高雄市 水利署古亭坑
240.0 mm 臺南市 虎頭埤
240.0 mm 高雄市 水利署金山
236.0 mm 高雄市 國三S385K
235.5 mm 屏東縣 崁頂
235.5 mm 高雄市 國三S383K
234.0 mm 臺南市 仁德
232.5 mm 高雄市 尖山
229.0 mm 臺南市 新市
222.0 mm 屏東縣 崁頂
219.5 mm 高雄市 路竹
219.0 mm 臺南市 虎頭埤
218.5 mm 臺南市 沙崙
218.0 mm 高雄市 國一S336K
217.5 mm 屏東縣 里港
216.0 mm 屏東縣 萬丹
215.0 mm 屏東縣 林邊
這場致災暴雨之所以會一路灌到深夜，主因是輕度颱風米克拉在北上過程中，大外甩引進的強烈西南季風與接近的滯留鋒面產生劇烈夾擊。
氣象署提醒，這波雨勢的核心影響時間從今天上午橫跨到晚上深夜。由於強對流內含劇烈雷擊與強陣風，正常上班上課地區的通勤族出門務必嚴防道路積水、注意行車安全；山區受大雨連續灌溉土石鬆軟，請全台民眾近期切勿前往山區，嚴防坍方、落石與溪水暴漲。