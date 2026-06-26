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2026年NBA休賽季迎來許多震撼交易，繼「字母哥」前往邁阿密、黃蜂明星控衛「球三弟」鮑爾轉戰灰狼，西區洛杉磯快艇隊恐也將迎來大地震。根據多位資深內幕記者透露，快艇隊目前正評估將當家超級巨星雷納德（Kawhi Leonard）推向交易市場的可能性。不過雷納德在市場上的態度非常強硬，傳出他「非前東家不去」的消息，只對重返馬刺或暴龍抱有興趣。這項震撼消息首先由《ESPN》權威薪資專家馬克斯（Bobby Marks）在2026年NBA選秀大會轉播中透露。馬克斯指出，雷納德目前身上還有兩年合約，且具備提前續約資格，這讓全聯盟許多爭冠強權都正緊盯快艇的動向。當被追問哪些球隊可能出手時，馬克斯語帶玄機地表示：「或許是他的前東家們。」隨後，知名內幕記者費雪（Jake Fischer）在《The Stein Line》專欄中直接證實了這項傳聞，並挑明了雷納德的「下家名單」。費雪寫道：「消息來源透露，如果涉及潛在的交易談判，雷納德表明只願意與兩支球隊簽下續約合約，那就是他成為快艇球員之前效力過的那兩支球隊：多倫多暴龍與聖安東尼奧馬刺。」雷納德職業生涯至今共效力過4支球隊，除了暴龍（2018-19賽季奪冠）與快艇外，最著名的便是2011至2018年效力馬刺的黃金年代。雖然讓雷納德與當今聯盟最炙手可熱的超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）在聖安東尼奧合體，這個畫面光是想像就讓球迷熱血沸騰，但這樁「世紀大復合」在現實中卻困難重重。費雪一針見血地指出，目前尚不清楚馬刺隊高層會如何看待雷納德想回歸的意願。首先，馬刺隊目前在「文班亞馬時代」正蓬勃發展、全速前進，管理階層可能更傾向於保留未來的選秀資產，而不是梭哈去換取一名高齡老將。更致命的是，雷納德在2018年夏天與馬刺管理階層、傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）徹底鬧翻還上演「賣我風波」，至今仍是馬刺隊史最難堪的歷史之一，雙方當年撕破臉的恩怨，恐怕讓雷納德無緣重返聖安東尼奧。雷納德剛剛結束了他職業生涯的第14個賽季。上賽季他為快艇出戰65場比賽，場均狂飆，外帶6.4籃板、3.6助攻和1.9抄截，投籃命中率高達50.5%、三分球命中率38.7%，在健康狀態下依舊是全聯盟最具統治力的攻防一體巨星。