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台南、高雄半夜緊急停班停課！整夜暴雨+打雷吵醒一堆人

「根本睡不著被雷聲雨聲吵醒，起床才看到停班停課」、「吵到根本睡不著，起來才發現已經停班停課，差點要划船去上班了」、「台南市區是怎麼樣，哪一條路沒淹水？雷聲大到被嚇醒才發現已經停班停課。」

▲台南市政府深夜1時許宣布今（26）日停止上班上課。（圖/台南市政府提供）

南部淹水災情嚴重！台南在地人傻眼：沒淹水的地方都淹了

黃小姐也稱讚台南市政府：「雖然比較晚宣布，但停班停課這真的是對的選擇，雨勢這麼大出門真的也很危險。」

▲台南深夜大暴雨+雷聲不斷，不少人都被吵醒才發現停班停課，有民眾要被機場接送的車輛直接泡水拋錨。（圖/Threads）

米克拉颱風外圍環流持續影響台灣，南部地區因為加上西南風以及鋒面影響，25日就開始受到大雨侵襲，昨天晚上起至今（26）日清晨更是暴雨、打雷聲不斷，台南市、高雄市也同時在半夜1時許緊急宣布今天停班停課，不少人被雨聲、雷聲吵醒之後才發現該消息，也很慶幸表示：「差點就要划船去上班了！」不過目前南部地區有許多淹水災情，民眾恐怕還要持續留意天氣狀況，做好防災準備。受到米克拉颱風北上，鋒面接近以及西南風影響，南部地區容易有短延時強降雨，中央氣象署昨晚就發布豪大雨特報，其中包括屏東縣、高雄市有局部大豪雨或超大豪雨；台南市以及恆春半島有局部豪雨或大豪雨。結果一進入深夜，南部地區不僅暴雨狂下不停，伴隨雷擊聲非常大，高雄市以及台南市也在半夜1時左右，市長陳其邁、黃偉哲同步在臉書宣布6月26日全市停班停課，讓許多民眾都被吵醒表示：然而除了日前屏東縣最先傳出淹水災情之後，後續包括高雄、台南也陸續傳出淹水災情，《NOWNEWS》實際採訪居住在永康的黃小姐，她透露自己住家附近鮮少看到有淹水的情況出現，這次颱風沒來結果還大淹水，真的下雨下太誇張，整個晚上也雷聲隆隆根本就睡不好一直被吵醒，半夜三點醒來才知道台南已經宣布停班停課。從南部民眾在社群平台「Threads」貼出的照片，可以看到許多路段都至少已經淹到膝蓋，有人半夜要被機場接送的專車甚至直接拋錨在路邊。記者家鄉安南區基本上連颱風來都鮮少淹水，部分路段也跟家人確認有微幅淹水的狀況，可見這波雨勢真的來得又猛又急，請南部鄉親注意自身安全，雨勢目前還會持續下，趕緊做好家中防災準備。