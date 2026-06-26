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2026年北中米世界盃足球賽小組賽進入最終輪激戰，F組賽事戰況膠著。台灣時間26日上午，日本隊在達拉斯與瑞典隊進行關鍵一戰。由於同組的強敵荷蘭隊也在同一時間對陣突尼西亞，兩場比賽的戰況直接關係到日本隊是否能以小組第一的身份晉級淘汰賽，全場氣氛緊張。日本隊上下舉國關心分組另一場比賽結果，達拉斯賽場也貼心地用看板同步直播荷蘭對突尼西亞比賽的情況，當荷蘭進球，觀眾席也出現騷動。在達拉斯比賽現場，主辦單位透過巨大的電光告示板，同步直播荷蘭對戰突尼西亞的賽況。沒想到，荷蘭隊開賽僅3分鐘便因突尼西亞的烏龍球取得領先，隨後第7分鐘更擴大至2：0。當荷蘭隊的進球畫面透過球場大螢幕播出時，現場觀眾席傳出一陣巨大的騷動，緊張氛圍隨之升溫。原本日本隊總教練森保一在賽前曾表示，不會特別關注場邊的即時戰況速報，但現場的實況轉播與即時順位表更新，讓每一位在場球員與球迷都能清楚感受到「頭名之爭」的巨大壓力。身為本次世界盃NHK電視台解説嘉賓的「足球金童」本田圭佑，在直播中的表現再度成為話題焦點。當實況主播播報荷蘭隊領先的消息時，本田圭佑僅冷靜地回了一句：「那也是預料中的事」。這句霸氣又帶點無奈的「神回覆」，隨即在網路上引發熱議。許多球迷表示：「本田太搞笑了」、「他完全不想分心去管別組結果，只想專注眼前的比賽，這就是職人精神！」本田圭佑以其獨特的解說風格，再次成為球場外球迷討論的熱門亮點。荷蘭隊在面對已確定淘汰的突尼西亞時，顯得攻勢凌厲，意圖透過大量進球來拉開淨勝球差距，這對日本隊形成了極大的威脅。目前日本隊若想穩拿小組第一，不僅必須擊敗瑞典，還得確保比分差距能蓋過荷蘭隊。原本日本隊有機會提前宣告晉級淘汰賽，然而隨著E組的厄瓜多以2：1驚天逆轉擊敗德國，硬生生打破了日本隊「躺著晉級」的美夢。原本日本隊有機會提前宣告晉級淘汰賽，然而隨著E組的厄瓜多以2：1驚天逆轉擊敗德國，硬生生打破了日本隊「躺著晉級」的美夢。若出現歷史級慘案、大輸瑞典6球或以上，日本隊的外卡淨勝球優勢將被逆轉。