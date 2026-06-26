美國官員向外媒透露，週四有艘試圖通過荷姆茲海峽的貨船，在阿曼水域遭伊朗無人機襲擊，隨後聯合國國際海事組織（IMO）便暫停了原定撤離逾1萬名滯留船員的計劃。
根據《CNN》報導，英國海事貿易行動組織（UKMTO）聲稱，一艘貨船在穿越荷姆茲海峽時通報，於阿曼達希特（Dahit）東南方，其右舷遭到砲彈擊中，駕駛台受損，幸無人員傷亡
有關單位已在調查此事，建議其他船舶謹慎航行，若遇可疑活動應隨時通報。消息指出，遇襲船舶為懸掛新加坡旗幟的「Ever Lovely」，但尚未確認是否為長榮海運旗下的長麗輪。
IMO總幹事多明格斯（Arsenio Dominguez）透過聲明表示，在該組織啟動撤離計劃後，已有數艘船舶成功從荷姆茲海峽疏散，但襲擊案的發生，讓該組織暫停了疏散滯留船隻的行動，希望確保「必要的安全保障」繼續到位後再恢復。
多明格斯強調，海員的安全至關重要，為了確保各方協調一致、航行能安全，疏散計劃將暫停至獲得更明確的資訊為止。
對此，伊朗波斯灣海峽管理局（PGSA）則回應，未依其設定航線航行的船隻，將無法獲得安全通行的保障，後果也將由船東、操作員及船長共同承擔。
船隻於荷姆茲海峽再次遇襲的消息傳出後，外界擔憂中東原油供應究竟需要多久時間，才能回到2月底美國、以色列對伊朗開戰前的水準。週四國際油價扭轉跌勢反彈，西德州原油（WTI）攀升逾2%，每桶收71.92美元；布倫特原油期貨則上漲2.1%，每桶收75.26美元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有關單位已在調查此事，建議其他船舶謹慎航行，若遇可疑活動應隨時通報。消息指出，遇襲船舶為懸掛新加坡旗幟的「Ever Lovely」，但尚未確認是否為長榮海運旗下的長麗輪。
IMO總幹事多明格斯（Arsenio Dominguez）透過聲明表示，在該組織啟動撤離計劃後，已有數艘船舶成功從荷姆茲海峽疏散，但襲擊案的發生，讓該組織暫停了疏散滯留船隻的行動，希望確保「必要的安全保障」繼續到位後再恢復。
多明格斯強調，海員的安全至關重要，為了確保各方協調一致、航行能安全，疏散計劃將暫停至獲得更明確的資訊為止。
對此，伊朗波斯灣海峽管理局（PGSA）則回應，未依其設定航線航行的船隻，將無法獲得安全通行的保障，後果也將由船東、操作員及船長共同承擔。
船隻於荷姆茲海峽再次遇襲的消息傳出後，外界擔憂中東原油供應究竟需要多久時間，才能回到2月底美國、以色列對伊朗開戰前的水準。週四國際油價扭轉跌勢反彈，西德州原油（WTI）攀升逾2%，每桶收71.92美元；布倫特原油期貨則上漲2.1%，每桶收75.26美元。
更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。