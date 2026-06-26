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▲水利署即時數據顯示，台南仁德一甲里積水已破百公分，新竹時雨量則飆破72毫米居冠。（圖／經濟部水利署）

▲水利署發布全台76區淹水警戒，南高屏一片橘紅，桃竹也有10個行政區拉響一級警報。（圖／經濟部水利署）

全台防汛雷達全面狂響，暴雨突襲導致南北兩端同步陷入淹水危機。根據經濟部水利署今（26）清晨7時最新「淹水警戒通知」，目前全台總計高達76個鄉鎮市區拉響淹水警報，尤其北台灣的桃園與新竹共有10個行政區瞬間被突列為一級警戒。而在災情最慘烈的南台灣，台南仁德區的淹水感測器更測得驚人的125.2公分水深，低窪地區民眾務必嚴防積淹水。根據水利署最新淹水感測器數據，全台積水最深的前五大重災區皆集中在台南。最嚴重的台南市仁德區太乙三街水深高達125.2公分，太原地下道積水也達91.8公分。此外，台南許縣溪橋與二仁溪橋、高雄二仁溪橋皆達一級水位警戒，雙北寶橋也列入三級水位警戒，河川全面逼近極限。南台灣災情擴大，北台灣清晨也遭極端強對流突襲。新竹與桃園瞬間被雨彈狂炸，其中國道一號新竹市路段時雨量狂飆至72.0毫米，新竹縣多處也逼近70毫米，導致桃竹地區共10個行政區一秒亮起一級淹水紅燈，通勤上班族必須特別注意行車安全。目前全台總計有56區列為一級警戒、20區列為二級警戒，大範圍面積亮起橘紅燈號：新竹市：東區列一級；北區列二級。新竹縣：新豐鄉、竹北市、湖口鄉、竹東鎮列一級；芎林鄉、新埔鎮列二級。桃園市：新屋區、觀音區、中壢區、楊梅區、平鎮區列一級；八德區列二級。臺南市：新化、新市、南區、仁德、安平、中西、北區、安南、關廟、歸仁、左鎮、永康、東區、七股、安定列一級；善化、將軍、北門、佳里、龍崎列二級。高雄市：前鎮、燕巢、田寮、旗山、湖內、茄萣、大社、大樹、路竹、永安、阿蓮、岡山、林園、小港、大寮列一級；苓雅、鳳山、鼓山、鳥松、鹽埕、前金列二級。屏東縣：林邊、佳冬、枋山、里港、鹽埔、內埔、萬巒、竹田、萬丹、新園、枋寮、潮州、新埤、南州、崁頂、東港列一級；來義、獅子、麟洛、九如、牡丹列二級。水利署提醒民眾可透過淹水警戒判斷災情。一級警戒代表該地區目前已經開始淹水，或是易淹水村里與路段在，請民眾即刻進行防災應變、避免前往低窪路段。二級警戒代表若雨勢不停，該地區之易淹水村里與路段，可能在，通勤族行經時請提高警覺、放慢車速小心慢行。