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▲篠崎泫為拍攝廣告，穿上改良版阿根廷球衣辣秀好身材。（圖／翻攝自篠崎泫IG@hsyan0625）

2026年美加墨世界盃足球賽是全世界近期的焦點之一，其中網紅篠崎泫也在近日分享一張穿著阿根廷國家隊球衣的超辣美照。只見她的球衣與市售版本不同，整個變得超貼身，不僅大露超狂事業線、小蠻腰，下半身也是極短熱褲，辣秀大長腿。篠崎泫也透露這身穿著是「廠商爸爸指定」，還喊話大家：「且看且珍惜。」篠崎泫在近日世足賽期間，於IG曬出一組穿著淺藍與白色相間的改良版阿根廷國家隊球衣的多張超美自拍。不過她的球衣與市售寬鬆版不同，非常的貼身，還是深V低胸短版的設計，讓篠崎泫的超狂事業線與毫無贅肉小蠻腰全都露；而下半身則是同色系的腰帶配上極短褲，辣秀一雙大長腿。篠崎泫也在文中透露這套量身訂做的改良版球衣是為了廣告拍攝，喊話粉絲：「世足期間滑到我穿這件球衣的廣告，請幫我看完不要滑掉。」還搞笑表示：「廠商爸爸指定小辣穿搭，且看且珍惜。」篠崎泫的好身材，也火速吸引大批粉絲朝聖，紛紛大讚：「太美太辣了吧」、「風格百變，美麗不變的小七，太辣了」、「收到！滑到廣告絕對不跳過，一定乖乖看完！」有粉絲驚訝問：「怎麼突然變得這麼火辣的風格？」篠崎泫也笑說是廠商爸爸指定穿著，不然自己沒有這種衣服。