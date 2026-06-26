中北部通勤族注意，雨帶正在劇烈北抬！中央氣象署於今（26）日清晨 07:25 再度發布最新災害性豪雨特報。仍維持 19 縣市受影響，但強烈對流明顯出現向北、向中部擴散的趨勢，導致中北部地區雨勢劇烈轉惡，新竹市、苗栗縣、臺中市等三縣市已正式被官方調升為橙色「豪雨」警戒，要提高警覺。
🟡竹苗台中雨勢升級！特報警戒再擴大
根據氣象署 07:25 最新發布的名單顯示，原先在清晨被列為黃色大雨等級的新竹市、苗栗縣與臺中市，因強烈對流雲系移入導致降雨強度劇增，警戒全面被迫往上拉高一階，正式宣佈升格為豪雨特報。
這項大幅度修正使得全台名列「豪雨」等級以上的行政區激增至16個，中部與竹苗地區的通勤上班族在白天期間必須面對更猛烈、更危險的短延時強降雨突襲。
🟡全台最新豪雨特報！各級別縣市完整名單
氣象署官方 07:25 最新災害性天氣通報分級名單如下，請全台十九縣市居民嚴加戒備：
超大豪雨：高雄市、屏東縣。
大豪雨：新北市山區、臺南市、恆春半島。
豪雨：基隆北海岸、臺北市、新北市平地、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、臺東縣山區、澎湖縣。
大雨：基隆市平地、南投縣、臺東縣平地。
🟡超大豪雨重災區不變！高屏維持最高警戒
雖然中北部災情警戒升高，但南台灣與北部山區依舊面臨全台最嚴厲的致災威脅。高雄市與屏東縣繼續高掛最高級別的超大豪雨紫色燈號，新北市山區與臺南市也維持大豪雨紅色警戒不變。
氣象署再次提醒，這波雨勢的核心影響時間將一路維持到今天晚上，西半部地區在出門時應嚴防雷擊、強陣風及低窪道路積淹水，山區民眾則要慎防坍方與落石。
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根據氣象署 07:25 最新發布的名單顯示，原先在清晨被列為黃色大雨等級的新竹市、苗栗縣與臺中市，因強烈對流雲系移入導致降雨強度劇增，警戒全面被迫往上拉高一階，正式宣佈升格為豪雨特報。
這項大幅度修正使得全台名列「豪雨」等級以上的行政區激增至16個，中部與竹苗地區的通勤上班族在白天期間必須面對更猛烈、更危險的短延時強降雨突襲。
氣象署官方 07:25 最新災害性天氣通報分級名單如下，請全台十九縣市居民嚴加戒備：
超大豪雨：高雄市、屏東縣。
大豪雨：新北市山區、臺南市、恆春半島。
豪雨：基隆北海岸、臺北市、新北市平地、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、臺東縣山區、澎湖縣。
大雨：基隆市平地、南投縣、臺東縣平地。
🟡超大豪雨重災區不變！高屏維持最高警戒
雖然中北部災情警戒升高，但南台灣與北部山區依舊面臨全台最嚴厲的致災威脅。高雄市與屏東縣繼續高掛最高級別的超大豪雨紫色燈號，新北市山區與臺南市也維持大豪雨紅色警戒不變。
氣象署再次提醒，這波雨勢的核心影響時間將一路維持到今天晚上，西半部地區在出門時應嚴防雷擊、強陣風及低窪道路積淹水，山區民眾則要慎防坍方與落石。