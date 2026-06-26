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針對國泰世華銀行董事長郭明鑑兼任世芯-KY獨董，引發國泰投信誤買利害關係人股票爭議，國泰金控今（26）日發布重大訊息公告，郭明鑑請辭國泰金董事、子公司國泰世華銀董事長及國泰私募股權董事。國泰金也在隨後發出4點聲明，除感謝各界關心與指教，對於郭明鑑過往任職期間的優秀表現及以最高標準自律請辭，也深致謝忱，並擬聘請他擔任資深顧問，繼續為公司提供專業諮詢服務。國泰世華銀董事長郭明鑑兼任世芯獨董，原本也是國泰投信董事，但因通報爭議國泰投信違反關係人利益迴避原則，導致損失，即便後來郭明鑑請辭投信董事，但卻引發國泰金董事長蔡宏圖的弟弟蔡鎮宇不滿，甚至衝進國泰世華銀辦公室與郭明鑑爆發肢體衝突，還以股東身分發出聲明，質疑郭明鑑兼職數量，已影響其出任銀行董事長的適合性與妥適性，罔顧國泰世華銀客戶與股東權益，呼籲國泰金立即修正偏差，讓股東與客戶安心，金管會也介入對國泰投信展開實地金檢，以釐清權責。國泰金今日早上6時50分也發出重訊公告，郭明鑑請辭國泰金董事、子公司國泰世華銀董事長及國泰私募股權董事。同時，國泰金也隨後發出4點聲明如下：一、本公司向來恪遵公司治理相關規範、重視股東及客戶權益，係合法合規經營而享有盛譽之金控公司。二、就近日因郭明鑑董事兼職引起社會上不同意見一事，經本公司蔡宏圖董事長與郭明鑑董事懇談後，郭董事考量為避免造成社會上不良觀感及影響本公司之良好聲譽，主動表達於即日起請辭所擔任本公司董事、子公司國泰世華銀行董事暨董事長及國泰私募股權股份有限公司董事之職務。三、對於郭董事過往任職期間的優秀表現及以最高標準自律請辭，本公司深致謝忱，並擬聘請郭董事於辭任後擔任本公司之資深顧問，繼續為本公司提供專業諮詢服務。四、感謝各界的關心與指教。