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2026 年北美世界盃小組賽進入最後結算階段，已提前鎖定J組第一的「潘帕斯雄鷹」阿根廷國家隊，目前正於堪薩斯城進行最後備戰。台灣時間6月28日上午10時，阿根廷將前往達拉斯的AT&T 體育場，迎戰小組賽最後一個對手約旦隊。約旦目前已經出局，而阿根廷則已經晉級，勝負對於後續淘汰的意義不大，因此阿根廷隊可能在這一場比賽讓多名主力球員輪休。據阿根廷媒體《infobae》報導，由於已握有小組第一的晉級門票，阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）預計將對陣容進行大面積輪換。備受矚目的焦點無疑是剛度過39歲生日的隊長梅西（Lionel Messi），為了確保他在7月3日於邁阿密舉行的32強淘汰賽中能以最佳狀態登場，教練團極大機率會安排梅西輪休，先發坐鎮板凳，僅視戰況於下半場出賽調整節奏。在防守端，主力中衛羅梅羅（Cristian Romero）因膝部輕微不適，將配合教練組安排進行輪休，改由老將奧塔門迪（Nicolás Otamendi）領軍，搭檔緊急入選的馬科斯·塞內西（Marcos Senesi）鎮守防線。門將位置則預計由馬丁內斯（Emiliano Martínez）繼續坐鎮。中前場方面，斯卡洛尼計畫讓恩佐（Enzo Fernández）、麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）與德保羅（Rodrigo De Paul）等鐵三角集體調休。帕雷德斯（Leandro Paredes）將扛起中場指揮官重任，搭檔帕拉西奧斯（Exequiel Palacios），而洛塞爾索（Giovani Lo Celso）與朱利亞諾·西蒙尼（Giuliano Simeone）也預計獲得先發機會。鋒線部分，勞塔羅·馬丁內斯（Lautaro Martínez）與蒂亞戈·阿爾馬達（Thiago Almada）皆可能進入替補席。由阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）領軍鋒線，其搭檔人選則鎖定何塞·洛佩斯（José López）或備受期待的 21 歲天才小將尼科·帕斯（Nico Paz）。若尼科·帕斯順利出賽，這將是這位出生於西班牙、毅然選擇為阿根廷效力的年輕新星，在國家隊的正式處子秀，備受球迷期待。儘管此戰對於晉級名次影響有限，但斯卡洛尼仍強調，透過人員輪換來維持全隊體能與競爭力是現階段的首要目標。面對實力相對較弱的約旦隊，這場比賽不僅是阿根廷主力成員的「喘息機會」，更是檢視陣容深度與磨練年輕球員的關鍵時刻。